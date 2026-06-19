Cazul este o disjungere din dosarul mai amplu în care cei doi, alături de Andrew Tate şi Radu Alexandra-Luana, sunt acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, viol şi alte fapte grave.

Acuzații de acces ilegal și publicarea unor materiale compromițătoare

„Prin rechizitoriul din data de 18.06.2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a 2 inculpaţi, un bărbat (cetăţean britanic), în vârstă de 37 de ani şi o femeie (cetăţean român), în vârstă de 34 de ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la lovire sau alte violenţe, respectiv acces ilegal la sistem informatic, alterarea integrităţii datelor informatice şi lovire sau alte violenţe”, se arată în comunicatul DIICOT.

Anchetatorii susţin că Georgiana Naghel ar fi accesat ilegal, în octombrie 2021, un cont de socializare protejat prin parolă al uneia dintre victimele din dosarul de trafic de persoane. Ea ar fi publicat pe acest cont materiale compromiţătoare ale victimei, obţinute neautorizat, pentru a se răzbuna.

„Referitor la infracţiunile de acces ilegal la sistem informatic şi alterarea integrităţii datelor informatice s-a reţinut că, în luna octombrie 2021, inculpata a accesat fără drept sistemul informatic, prevăzut cu parolă, aparţinând uneia dintre persoanele vătămate ale infracţiunii de trafic de persoane şi a postat pe contul de socializare aparţinând acesteia, în scop de răzbunare, materialele pe care le-a obţinut în această modalitate, care o înfăţişau pe victimă în ipostaze compromiţătoare”, precizează DIICOT.

Noi acuzații în dosar: instigare la violență împotriva unei victime

În plus, conform procurorilor, în aceeaşi perioadă, victima ar fi fost agresată fizic de Georgiana Naghel la instigarea lui Tristan Tate, după ce a refuzat să mai producă materiale pornografice şi a cerut să plece dintr-un imobil din judeţul Ilfov unde era ţinută împotriva voinţei sale.

„În luna octombrie a anului 2021, în scopul „pedepsirii” aceleiaşi victime, care a refuzat să continue realizarea de materiale cu caracter pornografic şi a solicitat să i se permită plecarea din imobilul aflat în judeţul Ilfov, la instigarea inculpatului, inculpata a exercitat acte de violenţă asupra persoanei vătămate”, se mai menţionează în comunicat.

Dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalului Ilfov, urmând ca instanţa să decidă cu privire la acuzaţiile aduse celor doi inculpaţi.

Frații Tate au fost reținuți de DIICOT în 2022. Printre acuzații: trafic de persoane, viol și spălare de bani

Andrew Tate și Tristan Tate au fost reținuți încă din decembrie 2022 în România, acuzațiile DIICOT fiind de trafic de persoane, viol, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat. În ultimii ani, ambii au făcut obiectul mai multor procese în instanțele din România.

Cei doi frați au stat trei luni în arest preventiv, iar în martie 2023 au fost plasați în arest la domiciliu. În iunie 2023, frații Tate, alături de Georgiana Naghel și Luana Radu, complicele lor, au fost trimiși în judecată.

În noiembrie 2024, dosarul în care fraţii Tate au fost acuzaţi de trafic de persoane şi viol a fost trimis înapoi la DIICOT pentru rectificarea rechizitoriului.

O investigație monumentală de opt luni, publicată de prestigioasa revistă americană The New Yorker, zguduie din temelii narațiunea de nevinovăție construită în mediul online de Andrew și Tristan Tate. Jurnalista de investigație Heidi Blake a spart zidul tăcerii, după ce a analizat mii de pagini de mesaje private, dosare judiciare sigilate și a discutat direct cu peste o duzină de femei care îi acuză pe cei doi frați de violență extremă.









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