În timpul emisiunii de la B1 TV, Sorina Matei spune că a sesizat că e sunată insistent de un număr, ”era interlopul Rădoi, care dorea să intre în direct”, dar că ea a ales să nu intre în direct.

”Sâmbătă, Rădoi m-a căutat la redacție”, spune jurnalista. ”I-am chemat pe colegi să mă ia de acasă, vorbim totuși despre niște interlopi”, povestește ziarista, care a fost informată de cei de la B1 TV că ”a fost calm, a cerut o hârtie pentru un drept la replică”, dar ”să vii de la Caracal la București și să insiști să discuți cu mine, speră probabil că mă timorează”.

”Era dreptul meu să vorbesc, nu cred că e normal să nu primesc drept la replică, indiferent dacă îi place sau nu de mine”, a spus, azi, Rădoi, pentru Libertatea.

Întrebat dacă a amenințat-o în vreun fel, el a zis: ”Nici vorbă! Am mers la redacție, dar nu am căutat-o pe dânsa, ci să dau un drept la replică. Eu am văzut pe post o persoană cu dezechlibru mental, care se isterizează și nu permite celorlalți să vorbească”.

Rădoi a mai zis că ”mă gândesc să-i dau în judecată pe cei de la B1 TV, pentru că nu e normal. Nu mi-a plăcut nici ce ați scris dumneavoastră la Libertatea despre mine, dar ați venit pe teren, am discutat, ați expus faptele, că le vedem diferit, nici o problemă, oamenii sunt diferiți”.

”Voi realiza sâmbătă o emisiune pe această temă, la ora 21, la B1 TV, ca să vadă publicul complicitățile care au dus la dezastrul de la Caracal”, a conchis Sorina Matei.

