Cazul revoltător al falsului medic estetician Matteo Politi este prezentat pe larg și de prestigiosul cotidian britanic "The Sun", care citează investigațiile Libertatea pe această temă. Italianul, care este prezentat drept un medic britanic, pornind de la unul din falsele nume sub care obișnuia să se prezinte - Matthew Mode- este văzut de britanici ca un adevărat maestru al înșelătoriilor, și asemuit personajului principal din filmul "Catch Me If You Can" (tr. "Prinde-mă dacă poți"), interpretat de Leonardo DiCaprio.