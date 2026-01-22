Tânărul român s-a cazat în India cu doar 15 lei pe noapte

Dan Has The Munchies este cunoscut pe TikTok pentru recenziile filmate în restaurante celebre din lume, unele dintre ele cu stele Michelin. El este vloggerul care a dezvăluit, tot pe TikTok, cât ore muncește câștigătorul Chefi la Cuțite, Luca Zvaleni, în restaurantul cu trei stele Michelin din Monaco. De această dată, tânărul i-a surprins pe internauți cu un videoclip mai puțin obișnuit.

Aflat în India, el a decis să aibă parte de o experiență cu totul și cu totul specială. A luat o cameră de hotel cu 15 lei în Mumbai și a filmat tot ce a găsit acolo.

„Cum arată o cameră de 15 lei în India?! Pitit pe străzile Mumbaiului stă ascuns un hotel al cărui preț pe noapte nu depășește o sticlă de apă la restaurant în București”, spune Daniel Ciprian, pe numele său real, în filmarea care a devenit virală pe TikTok în doar câteva minute.

Ce a găsit tânărul român în camera de 15 lei din hotelul din India

Dan Has The Munchies a filmat pentru început „camera” din hotelul din India. Este vorba, mai exact, despre un pat suprapus care vine dotat și cu o perdea albastră, pentru mai multă intimitate pentru că în cameră sunt cazate 15 persoane.

În pat, românul a găsit o pernă murdară, o pătură și păduchi, după cum spune chiar el în videoclip.

„Hai să îți arăt ce primești la banii aceștia: pe lângă păduchi, patul este dotat cu o pernă atât de neagră, de zici că nu a fost curățată niciodată, o păturică maro și un ventilator care nu face față la cele 50 de grade din interior”, explică el.

În camera de hotel sunt cazate 15 persoane

Așa cum spuneam, în hotelul pe care tânărul român l-a rezervat cu 15 lei pe noapte sunt cazate în total 15 persoane. Aceștia împart holul, baia și fiecare are alocat un dulap pentru încălțăminte.

„Ce e bine?! Este că nu te vei simți singur niciodată căci în aceeași cameră cu tine mai dorm 15 oameni și fie că primești patul de jos sau de sus, condițiile sunt aceleași”, a mai spus Daniel, în videoclip.

Care sunt condițiile din baie în hotelul pentru care românul a plătit 15 lei pe noapte

Având în vedere că împart camera de hotel 15 persoane, este de așteptat ca și baia să fie tot un spațiu comun. Detaliul care i-a surprins pe internauți? Clienții nu se spală la robinet, ci la lighean. Dan Has The Munchies a explicat în videoclip acest lucru:

„În afara camerei, ai o baie pentru care te rogi să nu fie ocupată și în care te speli. Nu au duș, doar un lighean”, mărturisește el.

Hotelul mai are și o terasă pe acoperiș, dar și un loc unde clienții își pot usca rufele curate, ambele fiind spații comune.

„Pe hol sau chiar în dulapuri îți lași papucii ca să nu murdărești pe jos și în aceeași bani ai acces și la acoperișul hotelului care are o priveliște spre ntregul oraș și un loc unde poți să îți usuci și hainele”, mai precizează Daniel, pe TikTok.

Cum au reacționat românii când au văzut videoclipul de pe TikTok

Videoclipul postat de tânărul Daniel pe TikTok a devenit instant viral. În doar 50 de minute, clipul a strâns sute de comentarii și peste 5.000 de aprecieri.

Românii au reacționat imediat la prețul mic, dar mai ales la condițiile din hotelul din India:

„Nu aș sta in astfel de loc pentru nimic în lume”, a scris cineva. „Așa e și la pușcărie”, a mai spus unul dintre internauți. „Mult curaj aveţi… dar așa aflăm și noi că se poate mai rău decât unele cazări din România”, a mai spus o persoană.

„Dacă strănută unu acolo cad toate paturile”, a mai scris unul dintre internauți.

Hotelul din Mumbai cu doar 15 lei pe noapte a fost rapid comparat cu Ferentari, cartierul din București fiind considerat un lux pe lângă condițiile din hotelul indian.

„Ferentari începe sa mi se para un cartier de lux după ce vad atâtea video-uri cu locațiile din India”, a mai spus cineva la videoclipul viral pe TikTok.

