Tânărul român s-a cazat în India cu doar 15 lei pe noapte

Dan Has The Munchies este cunoscut pe TikTok pentru recenziile filmate în restaurante celebre din lume, unele dintre ele cu stele Michelin. El este vloggerul care a dezvăluit, tot pe TikTok, cât ore muncește câștigătorul Chefi la Cuțite, Luca Zvaleni, în restaurantul cu trei stele Michelin din Monaco. De această dată, tânărul i-a surprins pe internauți cu un videoclip mai puțin obișnuit.

Aflat în India, el a decis să aibă parte de o experiență cu totul și cu totul specială. A luat o cameră de hotel cu 15 lei în Mumbai și a filmat tot ce a găsit acolo.

„Cum arată o cameră de 15 lei în India?! Pitit pe străzile Mumbaiului stă ascuns un hotel al cărui preț pe noapte nu depășește o sticlă de apă la restaurant în București”, spune Daniel Ciprian, pe numele său real, în filmarea care a devenit virală pe TikTok în doar câteva minute.

Ce a găsit tânărul român în camera de 15 lei din hotelul din India

Dan Has The Munchies a filmat pentru început „camera” din hotelul din India. Este vorba, mai exact, despre un pat suprapus care vine dotat și cu o perdea albastră, pentru mai multă intimitate pentru că în cameră sunt cazate 15 persoane.

În pat, românul a găsit o pernă murdară, o pătură și păduchi, după cum spune chiar el în videoclip.

„Hai să îți arăt ce primești la banii aceștia: pe lângă păduchi, patul este dotat cu o pernă atât de neagră, de zici că nu a fost curățată niciodată, o păturică maro și un ventilator care nu face față la cele 50 de grade din interior”, explică el.

În camera de hotel sunt cazate 15 persoane

Așa cum spuneam, în hotelul pe care tânărul român l-a rezervat cu 15 lei pe noapte sunt cazate în total 15 persoane. Aceștia împart holul, baia și fiecare are alocat un dulap pentru încălțăminte.

„Ce e bine?! Este că nu te vei simți singur niciodată căci în aceeași cameră cu tine mai dorm 15 oameni și fie că primești patul de jos sau de sus, condițiile sunt aceleași”, a mai spus Daniel, în videoclip.

În urmă cu doar câteva zile, un videoclip în care sunt surprinși zeci de șobolani alergând pe patul unui pacient din India. Imaginile au scandalizat întreaga țară și au stârnit un val de reacții, ele fiind virale la nivel mondial.

Care sunt condițiile din baie în hotelul pentru care românul a plătit 15 lei pe noapte

Având în vedere că împart camera de hotel 15 persoane, este de așteptat ca și baia să fie tot un spațiu comun. Detaliul care i-a surprins pe internauți? Clienții nu se spală la robinet, ci la lighean. Dan Has The Munchies a explicat în videoclip acest lucru:

„În afara camerei, ai o baie pentru care te rogi să nu fie ocupată și în care te speli. Nu au duș, doar un lighean”, mărturisește el.

Hotelul mai are și o terasă pe acoperiș, dar și un loc unde clienții își pot usca rufele curate, ambele fiind spații comune.

„Pe hol sau chiar în dulapuri îți lași papucii ca să nu murdărești pe jos și în aceeași bani ai acces și la acoperișul hotelului care are o priveliște spre ntregul oraș și un loc unde poți să îți usuci și hainele”, mai precizează Daniel, pe TikTok.

 
 @dan_has_the_munchies Ep. 3: Munchies Checked In Mumbai, India 👀 Cel mai ieftin hotel la doar 15 LEI pe noapte 😱 #MunchiesCheckedIn #Mumbai #MunchiesInIndia #fypromania ♬ original sound - Dan Has The Munchies

Cum au reacționat românii când au văzut videoclipul de pe TikTok

Videoclipul postat de tânărul Daniel pe TikTok a devenit instant viral. În doar 50 de minute, clipul a strâns sute de comentarii și peste 5.000 de aprecieri.

Românii au reacționat imediat la prețul mic, dar mai ales la condițiile din hotelul din India:

„Nu aș sta in astfel de loc pentru nimic în lume”, a scris cineva. „Așa e și la pușcărie”, a mai spus unul dintre internauți. „Mult curaj aveţi… dar așa aflăm și noi că se poate mai rău decât unele cazări din România”, a mai spus o persoană.

„Dacă strănută unu acolo cad toate paturile”, a mai scris unul dintre internauți.

Hotelul din Mumbai cu doar 15 lei pe noapte a fost rapid comparat cu Ferentari, cartierul din București fiind considerat un lux pe lângă condițiile din hotelul indian.

„Ferentari începe sa mi se para un cartier de lux după ce vad atâtea video-uri cu locațiile din India”, a mai spus cineva la videoclipul viral pe TikTok.

O surpriză mare a avut și un american care a rezervat o cazare de 500 de dolari pe noapte, în București. Acesta a fost îngrozit de ce a găsit în cameră și a filmat totul, urcând apoi videoclipul pe TikTok.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce transformare! E de nerecunoscut. Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Ce transformare! E de nerecunoscut. Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
„Sluga lui Dragnea”. Tudor Chirilă, reacție fără precedent după ce a fost atacat public de Sorin Grindeanu. Mesajul artistului, mai dur ca oricând, s-a viralizat pe internet. Toată lumea vorbește acum despre asta
Unica.ro
„Sluga lui Dragnea”. Tudor Chirilă, reacție fără precedent după ce a fost atacat public de Sorin Grindeanu. Mesajul artistului, mai dur ca oricând, s-a viralizat pe internet. Toată lumea vorbește acum despre asta
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
Elle.ro
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
gsp
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
GSP.RO
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
O mai recunoști? Luana, fosta soție a lui Cabral, arată incredibil la 58 de ani. Cum se menține și ce spune despre slăbit
Tvmania.ro
O mai recunoști? Luana, fosta soție a lui Cabral, arată incredibil la 58 de ani. Cum se menține și ce spune despre slăbit

Alte știri

România definește pentru prima dată spitalele strategice: criterii stricte, dotări obligatorii și evaluare de performanță
Știri România 22 ian.
România definește pentru prima dată spitalele strategice: criterii stricte, dotări obligatorii și evaluare de performanță
Nicușor Dan spune că nu există o majoritate în Republica Moldova pentru unirea cu România
Știri România 22 ian.
Nicușor Dan spune că nu există o majoritate în Republica Moldova pentru unirea cu România
Parteneri
Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe”
Adevarul.ro
Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe”
Mihai Stoica taie în carne vie! Plecări de la FCSB după dezastrul de la Zagreb: „E terminat, gata! Sunt jucători care nu ne mai pot ajuta!”
Fanatik.ro
Mihai Stoica taie în carne vie! Plecări de la FCSB după dezastrul de la Zagreb: „E terminat, gata! Sunt jucători care nu ne mai pot ajuta!”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
Parteneri
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."
Viva.ro
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."

Monden

Motivul pentru care Irina Loghin a făcut plângere la poliție. „Așteptăm ca autoritățile să identifice sursa”
Stiri Mondene 22 ian.
Motivul pentru care Irina Loghin a făcut plângere la poliție. „Așteptăm ca autoritățile să identifice sursa”
Ce vrea să facă Denis Dorobanțu cu premiul de 100.000 de lei de la „Casa iubirii”: „Sunt focusat”! De ce a slăbit mama lui 15 kilograme în timpul emisiunii de la Kanal D
Exclusiv
Stiri Mondene 22 ian.
Ce vrea să facă Denis Dorobanțu cu premiul de 100.000 de lei de la „Casa iubirii”: „Sunt focusat”! De ce a slăbit mama lui 15 kilograme în timpul emisiunii de la Kanal D
Parteneri
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
TVMania.ro
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
Românii îşi vor putea deschide o firmă în orice stat din UE, online, în 2 zile
ObservatorNews.ro
Românii îşi vor putea deschide o firmă în orice stat din UE, online, în 2 zile
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Libertateapentrufemei.ro
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Parteneri
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
GSP.ro
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
Dan Negru, scandalizat de subiectul anului pe piața media din România: „Ca să vezi, trebuie să plătești!”
GSP.ro
Dan Negru, scandalizat de subiectul anului pe piața media din România: „Ca să vezi, trebuie să plătești!”
Parteneri
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax.ro
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
StirileKanalD.ro
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Wowbiz.ro
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Wowbiz.ro
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Redactia.ro
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Unchiul lui Alin, adolescentul îngropat în Cenei, a rupt tăcerea. Ce mesaj i-ar fi trimis unul dintre suspecți băiatului de 15 ani, după ce a comis fapta: „Pentru a-și crea un alibi”
KanalD.ro
Unchiul lui Alin, adolescentul îngropat în Cenei, a rupt tăcerea. Ce mesaj i-ar fi trimis unul dintre suspecți băiatului de 15 ani, după ce a comis fapta: „Pentru a-și crea un alibi”

Politic

Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Politică 21 ian.
Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
Politică 21 ian.
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
FCSB, aproape de eliminare din Europa League! Are nevoie de un miracol după 1-4 cu Dinamo Zagreb. Toate calculele
Fanatik.ro
FCSB, aproape de eliminare din Europa League! Are nevoie de un miracol după 1-4 cu Dinamo Zagreb. Toate calculele
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința