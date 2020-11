Ce a răspuns Ciolacu la întrebarea ziarului Libertatea dacă are legături cu serviciile. Cum a ajuns să jure pe o icoană în sufragerie

Libertatea: Ați avut vreodată legături cu serviciile secrete?

Marcel Ciolacu: Nu, niciodată nu am avut. Legături de ce fel? Să fiu ofițer? E o prostie. Cineva ar trebui să studieze. Eu sunt fiu de ofițer, tatăl meu a fost pilot militar, era și în legislația comunistă, nu puteai. Nu am avut, nici nu am înclinații. Am un prieten senator. Zice el: ”Domnule, în România toată lumea e securistă, mai puțin cei care sunt cu adevărat”. Să rețineți acest lucru!

Cât despre implicarea serviciilor în viața politică, președintele PSD s-a rezumat la a comenta propria situație. A amintit doar despre informațiile recente potrivit cărora unul dintre senatorii PSD ar fi fost colaborator al Securității. Spune că l-a dat afară de pe listele parlamentare, motiv pentru care acesta a și boicotat ședința conducerii Senatului în care PSD dorea să pună pe ordinea de zi legea care îi permitea să amâne alegerile.

”Eu nu am văzut nicio implicare, pe mine nu m-a sunat nimeni din serviciile secrete să-mi dirijeze vreo decizie politică. Am aflat de domnul Ganea (n.r. – senator PSD, membru în Biroul Permanent al Senatului) că a fost membru al vechii Securități. Am recomandat organizației că nu e cazul să se mai regăsească pe listele PSD, poate iese la pensie, își vede de viața dânsului. Ca răspuns, a înțeles să nu se prezinte la Biroul Permanent. E un gest de om mic, care nu a înțeles nimic”, a subliniat acesta.

Ion Ganea este senatorul PSD a cărui absență de la ședințele Biroului Permanent al Senatului a dus la blocarea legii prin care Parlamentul ar putea schimba data alegerilor legislative, dorită de social-democrați.

“Misterul” din CV

Marcel Ciolacu a vorbit și despre o lacună în CV-ul său, adică despre perioada dintre vârsta de 18 și 22 de ani, perioadă în dreptul căreia nu apare nimic. Spune că a fost în armată și apoi la muncă.

”Nu m-a întrebat nimeni. După ce am terminat liceul, am dat la Drept prima oară, nu am luat. Ca să dai din nou la Drept, trebuia să stai un an în câmpul muncii. Am plecat în armată, am făcut armată lungă, chiar pe lângă București. Lumea a uitat că pe timpul meu se făcea și armată, de aceea lipsesc doi ani din CV-ul meu. Pe urmă am lucrat. Am cartea de muncă, am și găsit-o, am rugat soția: Hai să căutăm, că la un moment dat o să mă întrebe cineva. Am lucrat și în timpul facultății la o companie româno-israeliană”, a explicat Ciolacu.

De ce a renunțat la doctorat

Marcel Ciolacu a explicat și de ce a renunțat la doctoratul început la Academia de Informații ”Mihai Viteazul”.

”Nu am mai continuat studiile de doctorat la academie. Am luat decizia că nu este momentul, nu este o prioritate pentru mine. Aveam o temă frumoasă, «Etica în intelligence», rămâne documentarea, nu am terminat lucrarea. E o decizie personală, nu sunt ofițer, nu am înclinații și, vă repet, nu-mi aduc aminte, cu certitudine, pe mine cineva, vreun ofițer din servicii, vreun șef de servicii, nu m-a sunat să-mi schimb vreo decizie politică. Puteți să aduceți și Biblia”, a plusat acesta.

Jurământ pe o icoană

Ciolacu a povestit că este atât de bun prieten cu Sorin Grindeanu, încât petrec foarte mult timp împreună. Atacați amândoi pe tema colaborării cu serviciile, cei doi ar fi avut nevoie de un gest care să le redea încrederea unul în celălalt.

Sorin Grindeanu s-a reîntors recent în PSD, direct în funcția de prim-vicepreședinte FOTO: HEPTA

”Am o prietenie neascunsă cu Sorin Grindeanu, seara ne mai întâlnim, stăm mult împreună, cred că stăm mai mult împreună decât stăm cu soțiile. Și aveam această discuție, vreo două săptămâni a fost atacul la mine că sunt securist, pe urmă a fost la Sorin că e securist. Și, la mine în sufragerie, am o icoană. Și am zis: Sorin, hai să jurăm amândoi pe icoană, că nu mai avem niciunul încredere. Și am jurat amândoi pe icoană”, a povestit Marcel Ciolacu.

Foto: Hepta

