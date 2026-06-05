„În timp ce executa sarcini în zona operațională a Mării Negre, una dintre bărcile navale fără pilot ale Marinei Forțelor Armate ucrainene a pierdut controlul și a ajuns în largul coastei României. Forțele Navale ale Ucrainei au transmis informațiile necesare forțelor navale române în vederea prevenirii pierderilor de vieți în rândul populației civile”, arată mesajul transmis de Marina Ucraineană.

„Cu privire la incidentul din Portul Constanța, România: Marina Ucrainei a informat în timp util partea română cu privire la o dronă navală care și-a pierdut controlul din cauza bruiajului rusesc. Autoritățile relevante ale ambelor state au fost în contact strâns de atunci, au preluat controlul asupra situației și s-au asigurat că zona este sigură”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din Ucraina.

Acest caz aduce din nou în prim-plan riscurile războiului în desfășurare din Ucraina, care continuă să afecteze nu doar țara atacată, ci și regiunea în ansamblu. „Coordonarea eficientă este cheia pentru a atenua consecințele acesteia asupra țărilor vecine”, a subliniat oficialul ucrainean.

On the incident in the port of Constanța, Romania: Ukraines Navy @UA_NAVY informed the Romanian side in a timely manner of a naval drone that had lost control because of Russian jamming.



Both states relevant authorities have been in close touch since then, took control of the… https://t.co/FWQa32bXCj — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) June 5, 2026

O dronă marină a explodat în această dimineaţă în Portul Constanţa. Zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. MApN a transmis că drona s-a autodetonat şi că este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, fără a preciza proveniența.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că drona maritimă care a explodat în Portul Constanța nu a produs victime. Ea a fost descoperită vineri dimineață în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare.

Portul Constanța a intrat în nivelul 3 de securitate după explozie. Accesul este interzis pentru toate persoanele sau autovehiculele. Anterior, surse din MApN au confirmat pentru Libertatea că drona maritimă care a explodat în Portul Constanța este ucraineană.

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