Rețelele sociale schimbă coșul de cumpărături al românilor: ce alimente cresc cel mai mult în consum

Preferințele alimentare ale românilor se aliniază tot mai mult tendințelor internaționale promovate în mediul online, iar produsele considerate „superalimente” câștigă teren în coșurile de cumpărături.

Tonul, iaurtul grecesc și laptele vegetal se numără printre categoriile cu cele mai mari creșteri de consum, potrivit ediției de primăvară a Barometrului Gustului de Sezon.

Analiza compară comportamentul de cumpărare din martie 2026 cu cel din martie 2025 și evidențiază o orientare tot mai accentuată către alimente bogate în proteine și acizi grași Omega-3.

Creștere de 50% pentru ton în România

Una dintre cele mai spectaculoase evoluții este cea a tonului, ale cărui volume vândute au crescut cu aproape 50% la nivelul întregii piețe în ultimul an.

În același timp, sardinele își mențin popularitatea, consumul acestora fiind de peste două ori mai ridicat în sezonul de primăvară comparativ cu restul anului.

Potrivit reprezentanților Carrefour, această tendință se reflectă și în propriile vânzări, categoria înregistrând o creștere semnificativă față de martie 2025.

Iaurtul grecesc continuă, la rândul său, să câștige adepți. Vânzările la nivelul pieței au avansat cu 20% în ultimul an, pe fondul popularității sale în rețete și al percepției că este un produs cu valoare nutritivă ridicată. Alături de kefir, categoria înregistrează creșteri de două cifre.

„Românii sunt tot mai atenți la sănătate”

Datele NielsenIQ indică și o creștere constantă a interesului pentru laptele vegetal, preferat în special de consumatorii care urmează diete fără lactoză sau caută alternative la produsele lactate tradiționale.

Influența rețelelor de socializare asupra comportamentului de consum devine tot mai evidentă. Produse aflate de mult timp pe rafturi ajung să fie redescoperite și popularizate prin recomandările creatorilor de conținut, în contextul unei preocupări crescânde pentru sănătate și alimentație echilibrată.

Foto: magnific.com

„Vedem cum tendințele care prind pe rețelele sociale ajung tot mai repede în coșul de cumpărături. Românii sunt tot mai atenți la sănătate și caută produse care să le satisfacă nevoile nutriționale”, a declarat Gabriela Luca, reprezentantă a Carrefour România.

La rândul său, Iulia Pencea, de la NielsenIQ România, afirmă că există „o convergență clară între trendurile digitale și comportamentul de cumpărare”, consumatorii orientându-se tot mai mult către produse cu beneficii nutriționale, precum lactatele funcționale, peștele sau alternativele vegetale.

Mediul online influențează ceea ce cumpărăm din magazine

Concluziile studiului sugerează că tendințele lansate în mediul online influențează din ce în ce mai rapid deciziile de cumpărare, în timp ce interesul pentru alimentația sănătoasă continuă să remodeleze piața de retail alimentar din România.

Dincolo de produsele aflate în trend, un coș variat rămâne cea mai simplă rețetă pentru un sezon sănătos.

Metoda de cumpărături recomandată se bazează pe o regulă ușor de ținut minte: 5 porții de legume, 4 porții de fructe, 3 surse de proteine, două surse de carbohidrați complecși și o sursă de grăsimi sănătoase.

5 legume: castraveții, roșiile și ridichile

castraveții – cornichon, bio sau Fabio

roșiile – provin de la producători ultralocali, chiar și în extrasezon

ridichile – ale căror cantități cresc în luna martie mai mult decât în restul anului

salata – unul dintre produsele românești disponibile pe tot parcursul anului

ciupercile – de la recunoscutele champignon până la sortimentele asiatice

4 fructe: merele românești, tot mai căutate

banane – foarte căutate și cele bio

mere – preferate fiind merele Red Delicious, Golden și Idared

kiwi – produsul-surpriză ce înregistrează o creștere dublă

căpșuni – în magazinele Carrefour, peste 70 de tone de căpșuni românești de la 13 producători locali

3 surse de proteine: lactatele rămân baza coșului de proteine

lactatele: iaurtul grecesc și kefirul se află pe un trend ascendent

carnea: puiul și porcul sunt preferatele românilor. Ceafa de porc cu os sau dezosată și pieptul de porc cu os, feliat

ouă: preferate rămân ouăle chiar și cele bio, înregistrând o creștere semnificativă

Uleiul și avocado rămân în topul preferințelor în ceea ce privește grăsimile sănătoase. În categoria cerealelor integrale, ovăzul ocupă primul loc, fiind apreciat pentru conținutul ridicat de proteine, fibre și vitamine.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE