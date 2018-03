Ce a spus în fața judecătorilor inventatorul Peter Madson, acuzat de uciderea jurnalistei Kim Wall. Peter Madson, care este acuzat de uciderea jurnalistei suedeze Kim Wall a spus în fața judecătorilor, joi, că și-a schimbat explicația despre cum a murit femeia pentru că a vrut să-i protejeze familia.

De la astarea sa, pe 11 august 2017, Madsen, acuzat de uciderea jurnalistei Kim Wall, și-a schimbat declarația cu mai multe ocazii. El a spus inițial că jurnalista în vârstă de 30 de ani și-a lăsat submarinul fabricat de el, UC3 Nautilus, la Refshaleoen, în Copenhaga, în noaptea dispariției ei. Ulterior a spus că ea a murit după ce o bucată de submarin a căzut pe capul ei.

În luna octombrie și-a schimbat declarația din nou, spunând că Wall a fost ucisă de gazele toxice emise de submarin. Declarația a fost făcută după ce trupul lui Wall a fost descoperit mutilat de mâini, picioare și cap în apele Golfului Koge de scafandrii polițiști. Pe corpul ei nu au existat urme de violențe.

În cea mai recentă versiune, în timpul audierilor din fața judecătorilor, de joi, el a spus că femeia în vârstă de 30 de ani a murit din cauza faptului că presiunea aerului a scăzut foarte mult și gazele toxice au pătruns în cabina submarinului.

”Sunt interesat doar de familia lui Kim Wall. Nu am vrut să spun nimănui cum a murit”, a declarat Madsen în fața judecătorilor din Copenhaga, marți.

Întrebat de ce a ținut să menționeze asta, el a spus că explicațiile oferite anterior au fost apropiate de adevăr, dar a preferat să țină totul pentru el până când autoritățile vor descoperi cum a murit. Totuși, o autopsie nu a putut să determine cum Wall a murit și nici cauza pentru care și-a pierdut viața. Procurorii caută dovezi că Madsen a torturat-o și ucis-o pe Wall la bordul submarinului, ca parte a unei fantazii sexuale.

Potrivit procurorilor, inginerul amator a adus la bordul submarinului un lanț, șurubelnițe ascuțite și bucăți de nailon înainte să navigheze în apele care separă Danemarca de Suedia alături de Wall.

El a insistat că voiajul nu a fost parte a unul plan sinistru și a arătat că Wall, care și-a dat acordul să vină în călătorie pentru a face un reportaj, se simțea bine până când ”accidentul s-a petrecut”.

Prorii au citat un raport medical care dovedea că Madsen este ”un pervers și deviant sexual”.

”Are trăsături de narcisist și psihopat și este manipulator, cu o lipsă severă de empatie și remușcare”, a declarat procurorul Jacob Bucj-Jepsen.

Omul legii a mai arătat că există că Madsen a legat-o pe Wall de cap, mâini și picioare înainte s-o bată și s-o înjunghie în zona genitală.

Buch-Jepsen a mai spus că Madsen a ucis-o, cel mai probabil, strangulând-o sau tăindu-i gâtul. Ulterior a tranșat-o și i-a băgat membrele în pungi de plastic de care erau prinse obiecte metalice, pentru a rămâne pe fundul Golfului Koge.

Madsen a admis, totuși, că a tăiat corpul femeii și că a navigat pentru câteva ore, timp în care s-a gândit să se sinucidă, apoi a dormit pentru două ore.

”Nu îmi dau seama ce contează că am tranșat-o, având în vedere că ea era deja moartă. Am încercat cu o mână, pe care am tăiat-o repede. După, am scos-o din submarin”, a spus Madsen în timpul procesului.

Ca probe, procurorii au mai adus în fața judecătorilor mai multe hard disk-uri pe care se aflau filme cu pervesiuni, în care femeile erau torturate, decapitate sau arse de vii. Madsen a spus că hard disk-ul nu îi aparține.

Investigatorii nu au găsit telefoanele lui Wall sau Madsen, dar au putut să recreeze câteva dintre căutările inventatorului pe internet. Atunci, el a scris pe google ”fată decapitată în agonie”, care duce către un video cu o femeie tânăra căruia îi este tăiat încet gâtul, scrie The Local.

Pe 26 iulie, el a mai căutat ”decapitarea femeii” și s-a uitat la mai multe clipuri video. Întrebat de ce a văzut videoclipurile, Madsen a spus că ”nu este de natură sexuală. E vorba despre emoții puternice. Am văzut acele videouri pentru a plânge și pentru a simții emoțiile”.

Avocatul lui Madsen, Betina Hald Engmark, a spus că dovezile oamenilor legii nu au legătură cu acest caz.

”Nu există destule dovezi”, a declarat Engmark.

Procurorul a declarat că vrea o sentință pe viață pentru Madsen, având în vedere că în Danemarca faptele asemănătoare sunt pedepsite cu până la 16 ani de închisoare. Verdictul final va fi dat pe 25 aprilie.

Kim Wall a fost văzută ultima oară în viață pe 10 august, când a plecat cu Madsen pe submarinul său, pe care la proiectat și la construit. Inventatorul a spus inițial că a lăsat-o pe jurnalistă în siguranță în apropierea orașului Copenhaga, dar apoi a revenit asupra declarației spunând că aceasta a murit accidental și că a “îngropat-o” în mare