Mia a achiziționat online de la Shein o jucărie de plastic roz, în valoare de 3,04 euro. Produsul, care urma să fie folosit ca accesoriu pentru un costum de carnaval, nu a ajuns la destinatar, fiind confiscat de vama elvețiană.

Autoritățile au considerat că pistolul pe apă este o replică ilegală a unei arme de foc.

Conform legii elvețiene, chiar și jucăriile care seamănă cu armele de foc sunt supuse unor reglementări stricte. Importul sau afișarea publică a unor astfel de obiecte poate fi tratată la fel ca un delict legat de arme adevărate.

Femeia a fost inițial condamnată la 5 zile de închisoare, pedeapsă care a fost, ulterior, comutată într-o amendă de 150 de franci elvețieni (165 de euro) cu suspendare, datorită intervenției avocatului său.

„Sistemul de justiție s-a implicat într-un caz legat de un pistol pe apă. Unde este bunul-simț?”, a declarat femei pentru postul public elvețian RTS.

Astfel de replici ale armelor de foc au dus de-a lungul timpului la incidente serioase în Elveția. În mai 2025, un adolescent de 15 ani din cantonul Zurich a provocat o operațiune de amploare a poliției, după ce a utilizat un pistol pe apă care semăna izbitor cu o armă reală.

În 2024, o școală întreagă din Bellinzona a fost evacuată când un elev a amenințat un profesor cu o replică de pistol.

Procuratura elvețiană deschide anual aproximativ 2.000 de anchete privind încălcări ale legislației privind armele de foc. Consiliul Federal a fost însărcinat cu revizuirea legii. Marile platforme online vor fi obligate să eticheteze replicile armelor interzise în Elveția. Nerespectarea acestei obligații le va expune urmăririi penale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE