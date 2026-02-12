„Mâncați praz!”

Apel de urgență fără precedent lansat de marile lanțuri de supermarketuri din Franța: consumatorii sunt invitați să își umple coșurile cu praz, pentru a evita un dezastru agricol. Între o vreme capricioasă și prăbușirea cotațiilor, producătorii se confruntă cu surplusuri masive pe care nu mai reușesc să le vândă la prețul corect, relatează jurnaliștii publicației La Depeche.

Este un strigăt comun venit din partea giganților din sector. Auchan, Carrefour, Casino, Coopérative U și Intermarché au publicat marți un comunicat neobișnuit prin care încurajează cumpărăturile.

Obiectivul este simplu: golirea stocurilor înainte ca legumele să putrezească pe câmp, ceea ce ar provoca o catastrofă economică pentru agricultori.

„Dacă volumele nu sunt consumate foarte rapid, riscă să fie pierdute”, avertizează retailerii, subliniind că doar mobilizarea clienților poate permite ieșirea din criză.

De vină, o toamnă prea blândă

Responsabilă pentru acest haos este, în primul rând, vremea. O toamnă și un început de iarnă excepțional de blânde au stimulat creșterea legumelor. Natura nu a intrat în repaus, iar producția s-a accelerat, inundând piața cu cantități mult peste cererea obișnuită.

Tous unis pour le poireau français en crise : achetez des poireaux, c'est le moment !https://t.co/oFa3DQoUu5 — Dominique Schelcher (@schelcher) February 10, 2026

Fenomenul de supraproducție nu este izolat. În urmă cu câteva săptămâni, conopida a avut parte de aceeași soartă, forțând supermarketurile să intervină într-un mod similar.

În cazul prazului, situația este cu atât mai urgentă cu cât volumele sunt perisabile și trebuie vândute în doar câteva zile.

Prețuri care nu mai acoperă costurile

Pentru producători, realitatea din teren este dură. În bazinele agricole, precum zona Manche, prețurile s-au prăbușit. Fabien Biette, cultivator de praz, a declarat la France Info că scăderea este spectaculoasă: dacă în mod normal își vinde legumele cu 75 de cenți kilogramul, acum primește doar 55 de cenți.

Acest tarif este sub costul de producție, ceea ce înseamnă că fiecare kilogram vândut aduce pierderi.

„Este tensionat, nu trebuie să rămână așa la nesfârșit”, spune el, în timp ce sindicatele agricole trag semnale de alarmă încă de la finalul anului 2025.

Între sprijin și presiune

Deși comercianții cu amănuntul fac apel la ajutorul publicului francez, aceștia susțin și că iau măsuri interne. Promit să mărească stocurile de praz franțuzesc și să creeze vitrine mai elaborate în magazine pentru a oferi legumei o vizibilitate mai mare.

Totuși, situația nu este în întregime roz: producătorii arată cu degetul spre negocierile în curs. În timp ce sectorul este în genunchi, unii distribuitori continuă să solicite reduceri suplimentare de prețuri pentru achizițiile lor en-gros.

Prin urmare, supraviețuirea multor fermieri va depinde la fel de mult de generozitatea consumatorilor, cât și de capacitatea supermarketurilor de a plăti un preț corect.

