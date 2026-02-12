„Mâncați praz!”

Apel de urgență fără precedent lansat de marile lanțuri de supermarketuri din Franța: consumatorii sunt invitați să își umple coșurile cu praz, pentru a evita un dezastru agricol. Între o vreme capricioasă și prăbușirea cotațiilor, producătorii se confruntă cu surplusuri masive pe care nu mai reușesc să le vândă la prețul corect, relatează jurnaliștii publicației La Depeche.

Este un strigăt comun venit din partea giganților din sector. Auchan, Carrefour, Casino, Coopérative U și Intermarché au publicat marți un comunicat neobișnuit prin care încurajează cumpărăturile.

Obiectivul este simplu: golirea stocurilor înainte ca legumele să putrezească pe câmp, ceea ce ar provoca o catastrofă economică pentru agricultori.

„Dacă volumele nu sunt consumate foarte rapid, riscă să fie pierdute”, avertizează retailerii, subliniind că doar mobilizarea clienților poate permite ieșirea din criză.

De vină, o toamnă prea blândă

Responsabilă pentru acest haos este, în primul rând, vremea. O toamnă și un început de iarnă excepțional de blânde au stimulat creșterea legumelor. Natura nu a intrat în repaus, iar producția s-a accelerat, inundând piața cu cantități mult peste cererea obișnuită.

Fenomenul de supraproducție nu este izolat. În urmă cu câteva săptămâni, conopida a avut parte de aceeași soartă, forțând supermarketurile să intervină într-un mod similar.

În cazul prazului, situația este cu atât mai urgentă cu cât volumele sunt perisabile și trebuie vândute în doar câteva zile.

Prețuri care nu mai acoperă costurile

Pentru producători, realitatea din teren este dură. În bazinele agricole, precum zona Manche, prețurile s-au prăbușit. Fabien Biette, cultivator de praz, a declarat la France Info că scăderea este spectaculoasă: dacă în mod normal își vinde legumele cu 75 de cenți kilogramul, acum primește doar 55 de cenți.

Acest tarif este sub costul de producție, ceea ce înseamnă că fiecare kilogram vândut aduce pierderi.

„Este tensionat, nu trebuie să rămână așa la nesfârșit”, spune el, în timp ce sindicatele agricole trag semnale de alarmă încă de la finalul anului 2025.

Între sprijin și presiune

Deși comercianții cu amănuntul fac apel la ajutorul publicului francez, aceștia susțin și că iau măsuri interne. Promit să mărească stocurile de praz franțuzesc și să creeze vitrine mai elaborate în magazine pentru a oferi legumei o vizibilitate mai mare.

Totuși, situația nu este în întregime roz: producătorii arată cu degetul spre negocierile în curs. În timp ce sectorul este în genunchi, unii distribuitori continuă să solicite reduceri suplimentare de prețuri pentru achizițiile lor en-gros.

Prin urmare, supraviețuirea multor fermieri va depinde la fel de mult de generozitatea consumatorilor, cât și de capacitatea supermarketurilor de a plăti un preț corect.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac rupe tăcerea și îl apără pe actor: „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
În doar 8 rânduri, Călin Georgescu tocmai a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii”
Viva.ro
În doar 8 rânduri, Călin Georgescu tocmai a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii”
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Unica.ro
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: „Niște stări groaznice...”
Elle.ro
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: „Niște stări groaznice...”
gsp
Ralf Schumacher se căsătorește cu un bărbat cu 14 ani mai tânăr
GSP.RO
Ralf Schumacher se căsătorește cu un bărbat cu 14 ani mai tânăr
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
GSP.RO
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
Parteneri
Gata, se însoară! Da, chiar el este! Unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din lume se face nuntă cu iubitul lui, cu 14 ani mai tânăr! A divorțat de soție și și-a schimbat viața
Libertateapentrufemei.ro
Gata, se însoară! Da, chiar el este! Unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din lume se face nuntă cu iubitul lui, cu 14 ani mai tânăr! A divorțat de soție și și-a schimbat viața
Cine este bărbatul cu care s-a afișat Andreea Antonescu pe plajă. Imaginile în care EL o sărută tandru au devenit virale. Dar și mesajul ei spune totul
Avantaje.ro
Cine este bărbatul cu care s-a afișat Andreea Antonescu pe plajă. Imaginile în care EL o sărută tandru au devenit virale. Dar și mesajul ei spune totul
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

Doina Lemny, expert în opera lui Brâncuși: „A devenit deja, din păcate, un «brand național», în vreme ce el s-a înălțat demult în universalitate. Îl tragem în jos, aducându-l doar la creația folclorică”
Exclusiv Interviu
Știri România 07:00
Doina Lemny, expert în opera lui Brâncuși: „A devenit deja, din păcate, un «brand național», în vreme ce el s-a înălțat demult în universalitate. Îl tragem în jos, aducându-l doar la creația folclorică”
Loto 6/49 din 12 februarie 2026. Report de peste 10,15 milioane de euro la Joker, categoria I
Știri România 07:00
Loto 6/49 din 12 februarie 2026. Report de peste 10,15 milioane de euro la Joker, categoria I
Parteneri
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Adevarul.ro
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
„Dacă intră-n play-off, să dea de băut la tot cartierul”. Declarația care-l va enerva pe Gigi Becali
Fanatik.ro
„Dacă intră-n play-off, să dea de băut la tot cartierul”. Declarația care-l va enerva pe Gigi Becali
Cât plătești în plus în 2026 față de 2025. Am adunat toate scumpirile de anul acesta într-o singură cifră. Rezultatul este șocant.
Financiarul.ro
Cât plătești în plus în 2026 față de 2025. Am adunat toate scumpirile de anul acesta într-o singură cifră. Rezultatul este șocant.
Superliga.ro (P)
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui: "Dezgustător și revoltător"
Elle.ro
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui: "Dezgustător și revoltător"
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac rupe tăcerea și îl apără pe actor: „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima”
Stiri Mondene 09:13
Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac rupe tăcerea și îl apără pe actor: „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima”
5 știri by Libertatea – Monden. Bianca Drăgușanu, apariție surpriză în „Băieți de oraș”! A spus DA din distracție, nu pentru bani
Stiri Mondene 11 feb.
5 știri by Libertatea – Monden. Bianca Drăgușanu, apariție surpriză în „Băieți de oraș”! A spus DA din distracție, nu pentru bani
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
TVMania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
Judeţul fără medici, în care pacienţii cu AVC sau infarct au şanse minime. Primarul plânge după comunism
ObservatorNews.ro
Judeţul fără medici, în care pacienţii cu AVC sau infarct au şanse minime. Primarul plânge după comunism
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Libertateapentrufemei.ro
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Parteneri
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză
Mediafax.ro
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
StirileKanalD.ro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Redactia.ro
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Diana, tânăra gravidă care s-a stins în urma accidentului din Iași, va fi condusă pe ultimul drum cu onoruri militare
KanalD.ro
Diana, tânăra gravidă care s-a stins în urma accidentului din Iași, va fi condusă pe ultimul drum cu onoruri militare

Politic

Gheorghe Stan, judecător CCR, a venit din concediu ca să aprobe trimiterea legii pensiilor speciale la CJUE, cerută de Lia Savonea
Politică 11 feb.
Gheorghe Stan, judecător CCR, a venit din concediu ca să aprobe trimiterea legii pensiilor speciale la CJUE, cerută de Lia Savonea
Dacian Dragoș, judecător CCR, a câștigat la Curtea de Apel București și în al doilea dosar în care i-a fost contestată numirea, după 3 amânări. La fel și Mihai Busuioc
Politică 11 feb.
Dacian Dragoș, judecător CCR, a câștigat la Curtea de Apel București și în al doilea dosar în care i-a fost contestată numirea, după 3 amânări. La fel și Mihai Busuioc
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
După 42 de ani de la marele meci, legenda lui Dinamo a făcut anunțul: “Am suferit extraordinar de mult!”
Fanatik.ro
După 42 de ani de la marele meci, legenda lui Dinamo a făcut anunțul: “Am suferit extraordinar de mult!”
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe
Spotmedia.ro
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe