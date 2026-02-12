Potrivit Agerpres, Ostahie a precizat că țara ar putea depăși mai repede această perioadă dificilă dacă măsurile macroeconomice necesare sunt implementate rapid.

„Cred că experiența mea e legată de piața românească. Și cred că, în momentul de față, ne îndreptăm spre o criză în care am și intrat, dar nu avem cifre care să ne spună că suntem acolo. Vor apărea probabil și cifre, după care o să apară perioada de jale. O să realizăm că suntem în criză și, în funcție de viteza cu care măsurile macroeconomice vor fi implementate, vom ieși mai repede sau mai târziu din această criză”, a declarat Dan Ostahie.

Dan Ostahie, CEO Altex
Dan Ostahie, CEO Altex Foto: LinkedIn

În ceea ce privește direcția companiei Altex România, Ostahie a explicat că aceasta depinde de fluctuațiile pieței de consum. 

Totodată, el a subliniat că reducerea inflației este un pas esențial pentru relansarea economiei, iar acest lucru poate fi realizat prin scăderea costurilor administrative ale statului.

„E un lucru pe care l-am mai exersat și l-am exersat într-o perioadă cu tulburări mult mai severe. Adică, dacă facem o comparație cu ce s-a întâmplat în 2009 și 2010, ce se întâmplă acum e o ploaie de primăvară. Atunci chiar a fost furtună și ținem minte că, în primul rând, băncile nu au fost pregătite, statul nu a fost pregătit, companiile nu au fost pregătite. S-au comis multe erori, au dispărut multe companii. Acum cred că toți acești factori sunt mult mai bine pregătiți. Deci, cu cât statul va reuși să-și taie din costurile de administrare mai repede, cu atât vom reduce inflația. Cu cât reușim să reducem inflația, cu atât reușim să repornim economia. Vom conștientiza faptul că prețul energiei este un bun național și un postament pentru creșterea economică industrială; atunci vom reduce costul la curentul electric și la gaz și vom reporni economia”, a explicat acesta.

Ostahie a menționat și două măsuri esențiale pentru redresarea economică a României: reducerea inflației și ajustarea costului utilităților la un nivel sub media europeană. 

Potrivit acestuia, țara noastră poate deveni un hub de producție competitiv, dar acest lucru este condiționat de reducerea costurilor ridicate ale energiei.

„Din punctul meu de vedere, două elemente sunt esențiale: reducerea inflației și aducerea costului utilităților la un standard sub media europeană, pentru că România este un hub de producție care nu poate să-și valorifice potențialul forței de muncă atâta timp cât costul energiei este peste cel din Germania. Imposibil. Deci, aceste două lucruri simple, după care se poate nuanța mult, dar pe acestea le văd ca fiind majore”, a precizat Dan Ostahie.

În cadrul discuției, omul de afaceri a abordat și subiectul pensiilor magistraților, în contextul în care Curtea Constituțională a amânat din nou, pentru 18 februarie, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție privind reforma pensiilor magistraților propusă de Guvernul Bolojan. 

Ostahie a fost tranșant în această privință: „E evident că e un ping-pong între Curtea Constituțională și Înalta Curte de Casație și Justiție, care așteaptă una decizia celeilalte ca să o suspende în funcție de decizie. E greu de acceptat ce se întâmplă. Foarte greu de acceptat. Adică Justiția cred că ar trebui să fie un pilon și un exemplu, un model pentru societate. Și nu este. Deci asta înseamnă că instituțiile statului nu funcționează. Instituțiile statului trebuie să funcționeze. Și un stat puternic înseamnă un stat în care instituțiile funcționează. Iar a funcționa înseamnă să iei decizii. Poate să fie și o decizie negativă, dacă într-adevăr există argumente. Nu cred că există argumente.”

Doina Lemny, expert în opera lui Brâncuși: „A devenit deja, din păcate, un «brand național», în vreme ce el s-a înălțat demult în universalitate. Îl tragem în jos, aducându-l doar la creația folclorică"
Exclusiv Interviu
Știri România 07:00
Doina Lemny, expert în opera lui Brâncuși: „A devenit deja, din păcate, un «brand național», în vreme ce el s-a înălțat demult în universalitate. Îl tragem în jos, aducându-l doar la creația folclorică”
Loto 6/49 din 12 februarie 2026. Report de peste 10,15 milioane de euro la Joker, categoria I
Știri România 07:00
Loto 6/49 din 12 februarie 2026. Report de peste 10,15 milioane de euro la Joker, categoria I
Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac rupe tăcerea și îl apără pe actor: „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima"
Stiri Mondene 09:13
Tânăra despre care s-a spus că ar fi fost hărțuită de Mihai Bendeac rupe tăcerea și îl apără pe actor: „Am vrut să îi arăt cum îmi bate inima”
5 știri by Libertatea – Monden. Bianca Drăgușanu, apariție surpriză în „Băieți de oraș"! A spus DA din distracție, nu pentru bani
Stiri Mondene 11 feb.
5 știri by Libertatea – Monden. Bianca Drăgușanu, apariție surpriză în „Băieți de oraș”! A spus DA din distracție, nu pentru bani
Gheorghe Stan, judecător CCR, a venit din concediu ca să aprobe trimiterea legii pensiilor speciale la CJUE, cerută de Lia Savonea
Politică 11 feb.
Gheorghe Stan, judecător CCR, a venit din concediu ca să aprobe trimiterea legii pensiilor speciale la CJUE, cerută de Lia Savonea
Dacian Dragoș, judecător CCR, a câștigat la Curtea de Apel București și în al doilea dosar în care i-a fost contestată numirea, după 3 amânări. La fel și Mihai Busuioc
Politică 11 feb.
Dacian Dragoș, judecător CCR, a câștigat la Curtea de Apel București și în al doilea dosar în care i-a fost contestată numirea, după 3 amânări. La fel și Mihai Busuioc
