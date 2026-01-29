Ce defecțiuni pot fi mascate

Mizeria de pe parbriz, faruri, semnalizatoare sau oglinzi reduce vizibilitatea și eficiența sistemelor de iluminare/semnalizare, crescând riscul de accidente.

De asemenea, este obligatoriu ca numărul de înmatriculare, luneta, parbrizul, farurile şi stopurile să fie întotdeauna curate, pentru a asigura o vizibilitate optimă.

Amenda pentru un vehicul murdar sau care nu este întreţinut corespunzător poate fi între 1.485 lei şi 3.300 de lei, în funcţie de situaţie.

Totodată, noroiul și murdăria pot masca defecțiuni importante ale autoturismului (ex: scurgeri de lichide, rugină, deteriorări ale sistemului de frânare sau suspensie), care ar trebui identificate la ITP.

Mașinile necurățate murdăresc carosabilul

De asemenea, mașinile necurățate murdăresc carosabilul. Aceasta se referă în special la noroi, pământ sau alte reziduuri care se desprind de pe vehicul și ajung pe drum. Astfel, fiecare șofer are responsabilitatea de a menține vehiculul într-o stare corespunzătoare de curățenie, nu doar din motive estetice, ci și de siguranță.

O mașină murdară poate fi respinsă la ITP, care vizează nu doar funcționalitatea tehnică, ci și aspecte legate de vizibilitate și integritatea generală a vehiculului. Un vehicul prea murdar nu poate fi inspectat corect.

În plus, inspectorii de la staţiile ITP pot refuza să facă inspecţia periodică, dacă vehiculul este atât de murdar, încât ar putea să ascundă defecte care, în mod normal, ar fi vizibile.

Punctul de amendă se modifică

De la 1 iulie 2026, punctul de amendă devine 216,2 lei, dacă nu vor exista și alte modificări legislative. Un șofer de TIR care circulă cu ITP-ul expirat, sancțiune care face parte din clasa IV, ar putea primi o amendă cuprinsă între 1.946,25 – 4.325 lei.

În același timp, nerespectarea semnalizării rutiere se va sancționa cu amendă cuprinsă între 1.297,50 – 1.730 lei, amendă specifică pentru clasa a III-a de sancțiuni.

Șoferii care folosesc telefonul mobil în timp ce conduc riscă amenzi cuprinse între 865 – 1.081,25 lei, iar cei care nu poartă centura de siguranță ar putea scoate din buzunaar sume cuprise între 432,50 – 648,75 lei.

Ministerul Dezvoltării a lansat recent, în procedură de transparență decizională, un proiect de lege care propune schimbări semnificative în administrația publică, vizând inclusiv înăsprirea regulilor privind sancțiunile rutiere și recuperarea amenzilor neplătite.

În ceea ce îi privește pe șoferi, proiectul prevede majorarea amenzilor contravenționale cu 30% dacă acestea nu sunt achitate în termen de trei luni, iar după șase luni de întârziere se aplică o nouă creștere de 30%.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE