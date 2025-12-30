Cei doi oficiali s-au întâlnit şi cu militarii din bază, olandezi, români şi americani, şi au mâncat la popotă. Ilie Bolojan și-a pus pe farfurie un sendviş şi o felie de cozonac.

„Cei doi prim-miniştri au discutat despre măsurile în curs pentru consolidarea prezenţei aliate pe Flancul Estic şi despre contribuţiile concrete ale statelor aliate la descurajarea şi apărarea colectivă. A fost subliniată contribuţia Regatului Ţărilor de Jos la misiunile NATO desfăşurate în România, inclusiv dislocarea dronelor militare şi a personalului Forţelor Aeriene olandeze. Au fost amintite şi proiectele comune în domeniul instruirii, în special Centrul de instruire pentru piloţi F-16 de la Borcea”, a transmis Guvernul.

Alături de prim-ministrul României au participat la vizită viceprim-ministrul Radu-Dinel Miruţă, ministrul Apărării Naţionale, Mihai Jurca, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, consilierul de stat Luminiţa Odobescu, precum şi generalul-locotenent Dragoş-Dumitru Iacob, locţiitor al şefului Statului-Major al Apărării.