Sentința a fost pronunțată pe 5 martie, iar femeia a fost acuzată de „trădare” prin finanțarea armatei ucrainene.

Galina Bechter, născută în 1957, a obținut cetățenia rusă și, conform comunicatului oficial al instanței, în iulie 2023, a utilizat o aplicație bancară ucraineană pentru a efectua transferul de pe propriul cont.

„Ea și-a recunoscut vinovăția și a exprimat regret pentru faptele sale”, se precizează în raportul oficial.

Femeia fusese dată dispărută în iulie 2025, în regiunea Zaporogie, fiind ulterior reținută de autoritățile ruse.

Rusia a anexat formal regiunea Zaporojie în teritoriul său pe 30 septembrie 2022, în ciuda faptului că nu controlează integral zona, acțiune considerată ilegală de comunitatea internațională.

Galina Bechter a fost acuzată de „înaltă trădare de stat”, acuzații care, conform proiectului „Memorial”, sunt frecvent folosite în scopuri de persecuție politică.

În 2025, peste 500 de astfel de cazuri au fost înregistrate trimestrial în regiunile recunoscute internațional ale Rusiei.

Aceste acuzații sunt deseori legate de orice formă de interacțiune cu cetățeni ucraineni, inclusiv transferuri bancare.