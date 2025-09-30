Ceremonia respectivă s-a încheiat cu președintele Putin și liderii susținuți de Rusia în cele patru regiuni anexate scandând „Rusia! Rusia! Rusia!”. Cei 5 și-au împreunat mâinile la finalul ceremonii de anexare, scene similare cu momentul de acum 11 ani când Putin stătea alături de liderii Crimeei, în momentul anexării ilegale a peninsulei.

Care a fost soarta acestor teritorii în ultimii 3 ani

Putin a marcat azi „Ziua Reunificării” lăudându-se că milioane de oameni din Donețk, Zaporojie și Herson „s-au întors în Rusia”. În realitate, războiul declanșat de Kremlin a ucis milioane de ucraineni și ruși, lăsând în urmă orașe arse și bombardate, fără apă și fără viitor, din care tinerii încearcă să fugă. Cei rămași trăiesc cu teamă și ură tăcută față de Rusia și liderul său.

On this day in 2022, Putin illegally announced that four Ukrainian regions were now Russia.



Today, Putin marked the so-called 'Day of Reunification' and said that millions of people in Donbas, Zaporizhzhia, and Kherson "returned to Russia."



In reality, he killed millions of… pic.twitter.com/vEzkVjAN5N — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 30, 2025

Deși Rusia le-a anexat formal pe baza unor „referendumuri” nerecunoscute de comunitatea internațională, Federația Rusă nu a deținut și nici nu deține controlul complet asupra niciuneia dintre cele patru regiuni, lupta militară pentru controlul acestora continuând intens.

Teritoriile formează o linie de front extinsă și intensă, cu schimbări de control militar. Luptele au continuat pe tot parcursul ultimilor ani în provinciile Donețk, Lugansk (Donbas), Herson și Zaporojie, în ciuda declarației unilaterale a Rusiei că acestea fac parte din teritoriul său.

Foto arhivă EPA

Înfrângerea rușinoasă de la Herson

La scurt timp după anexare, forțele rusești au suferit un eșec major în regiunea Herson, retragându-se din orașul Herson (singura capitală regională capturată după februarie 2022) în noiembrie 2022. De atunci, râul Nipru a servit ca o linie de demarcație, lăsând Rusia să controleze doar malul său estic.

Donbas (Donețk și Lugansk): epicentrul războiului de uzură

Regiunile Donețk și Lugansk, a căror anexare parțială începuse din 2014, au rămas epicentrul luptelor, caracterizate de un război de uzură brutal. Linia frontului a evoluat lent, cu avansuri rusești în unele zone și rezistență ucraineană susținută în altele.

Rusia și-a intensificat în ultimele luni ofensiva în estul Ucrainei, concentrându-se pe capturarea regiunii Donețk. Orașul Kosteantînivka a devenit o țintă majoră, fiind apărat de luni de zile de forțele ucrainene împotriva unor atacuri intense.

În această vară, forțele ruse au depus eforturi deosebite în încercarea de a cuceri orașul Ceasiv Iar, ultima fortăreață din Donețk.

Armata rusă controlează cel puțin parțial sau revendică 78% din regiunea Donețk la sfârșitul lunii iulie, față de 62% cu un an mai devreme. Aproximativ 31% din această regiune se afla deja sub controlul separatiștilor pro-ruși înainte de începerea invaziei rusești la scară largă în Ucraina, în februarie 2022.

Ceasiv Iar este un oraș mic, dar cu o poziție strategică în regiunea Donețk, pentru care armatele Ucrainei și Rusiei se luptă de mai multe luni. Foto: X/ OSINT technical

Zaporojie: contraofensiva eșuată și menținerea pozițiilor

Regiunea Zaporojie a fost scena principală a marii contraofensive ucrainene din vara și toamna anului 2023. Deși Ucraina a reușit să obțină câștiguri tactice minore, linia frontului s-a stabilizat în mare parte, Rusia menținând controlul asupra unei porțiuni semnificative a regiunii, inclusiv asupra Centralei Nucleare.

Ambele părți susțin eforturi de reconstrucție și dezvoltare socio-economică în zonele controlate, în timp ce conflictul armat a dus la o distrugere masivă a infrastructurii civile și la o criză umanitară profundă în zonele de conflict.

Imagine din satelit a centralei nucleare din Zaporijia, care prezintă cu sfere roșii cele șase unități ale reactorului și canalul de admisie a apei de răcire. Sursa: © Airbus DS 2025v/Analiză Greenpeace

Cât a reușit Rusia să cucerească din Ucraina

În general, ultimele 12 luni au fost marcate de o avansare a armatei ruse în Ucraina. Din august 2024 până în iulie 2025, rușii au cucerit aproape 5.900 km2, față de 1.360 km2 în cele douăsprezece luni anterioare. Cu toate acestea, câștigul rus din ultimul an reprezintă mai puțin de 1% din teritoriul ucrainean dinaintea războiului, inclusiv Crimeea și Donbass.

La sfârșitul lunii iulie, Rusia exercita control total sau parțial asupra a aproape 19% din teritoriul ucrainean.

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Pierderi uriașe ale Rusiei în oameni și echipamente

Conform datelor furnizate de armata ucrainean, Rusia a pierdut peste 1 milion de soldați de-a lungul celor trei ani de război, morți sau incapacitați pentru luptă.

Președintele american Donald Trump a declarat că, potrivit informațiilor deținute de partea americană, Rusia a pierdut peste 112.000 de militari în războiul cu Ucraina doar de la începutul acestui an, relatează Ukrainska Pravda.

Donald Trump a oferit și estimări privind pierderile Ucrainei, susținând că în aceeași perioadă, țara ar fi pierdut „aproximativ 8.000 de soldați”, excluzând însă din acest număr pe cei dispăruți în acțiune.



