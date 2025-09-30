Ceremonia respectivă s-a încheiat cu președintele Putin și liderii susținuți de Rusia în cele patru regiuni anexate scandând „Rusia! Rusia! Rusia!”. Cei 5 și-au împreunat mâinile la finalul ceremonii de anexare, scene similare cu momentul de acum 11 ani când Putin stătea alături de liderii Crimeei, în momentul anexării ilegale a peninsulei.

Care a fost soarta acestor teritorii în ultimii 3 ani

Putin a marcat azi „Ziua Reunificării” lăudându-se că milioane de oameni din Donețk, Zaporojie și Herson „s-au întors în Rusia”. În realitate, războiul declanșat de Kremlin a ucis milioane de ucraineni și ruși, lăsând în urmă orașe arse și bombardate, fără apă și fără viitor, din care tinerii încearcă să fugă. Cei rămași trăiesc cu teamă și ură tăcută față de Rusia și liderul său.

Deși Rusia le-a anexat formal pe baza unor „referendumuri” nerecunoscute de comunitatea internațională, Federația Rusă nu a deținut și nici nu deține controlul complet asupra niciuneia dintre cele patru regiuni, lupta militară pentru controlul acestora continuând intens.

Clara Volintiru, director GMF-România: „Odată ce Maia Sandu și-a asigurat majoritatea parlamentară, cred în scenariul 2030 de aderare a Republicii Moldova la UE”
Recomandări
Clara Volintiru, director GMF-România: „Odată ce Maia Sandu și-a asigurat majoritatea parlamentară, cred în scenariul 2030 de aderare a Republicii Moldova la UE”

Teritoriile formează o linie de front extinsă și intensă, cu schimbări de control militar. Luptele au continuat pe tot parcursul ultimilor ani în provinciile Donețk, Lugansk (Donbas), Herson și Zaporojie, în ciuda declarației unilaterale a Rusiei că acestea fac parte din teritoriul său.

Pe 30 septembrie 2022, Putin a anunțat ilegal că patru regiuni ucrainene aparțin Rusiei. Soarta lor după 3 ani de război crâncen
Foto arhivă EPA

Înfrângerea rușinoasă de la Herson

La scurt timp după anexare, forțele rusești au suferit un eșec major în regiunea Herson, retragându-se din orașul Herson (singura capitală regională capturată după februarie 2022) în noiembrie 2022. De atunci, râul Nipru a servit ca o linie de demarcație, lăsând Rusia să controleze doar malul său estic.

Donbas (Donețk și Lugansk): epicentrul războiului de uzură

Regiunile Donețk și Lugansk, a căror anexare parțială începuse din 2014, au rămas epicentrul luptelor, caracterizate de un război de uzură brutal. Linia frontului a evoluat lent, cu avansuri rusești în unele zone și rezistență ucraineană susținută în altele.

Rusia și-a intensificat în ultimele luni ofensiva în estul Ucrainei, concentrându-se pe capturarea regiunii Donețk. Orașul Kosteantînivka a devenit o țintă majoră, fiind apărat de luni de zile de forțele ucrainene împotriva unor atacuri intense.

În această vară, forțele ruse au depus eforturi deosebite în încercarea de a cuceri orașul Ceasiv Iar, ultima fortăreață din Donețk.

Armata rusă controlează cel puțin parțial sau revendică 78% din regiunea Donețk la sfârșitul lunii iulie, față de 62% cu un an mai devreme. Aproximativ 31% din această regiune se afla deja sub controlul separatiștilor pro-ruși înainte de începerea invaziei rusești la scară largă în Ucraina, în februarie 2022.

Forțele aeriene ale Ucrainei au făcut un atac aerian asupra trupelor rusești din orașul Ceasiv Iar, septembrie 2025
Ceasiv Iar este un oraș mic, dar cu o poziție strategică în regiunea Donețk, pentru care armatele Ucrainei și Rusiei se luptă de mai multe luni. Foto: X/ OSINT technical

Zaporojie: contraofensiva eșuată și menținerea pozițiilor

Regiunea Zaporojie a fost scena principală a marii contraofensive ucrainene din vara și toamna anului 2023. Deși Ucraina a reușit să obțină câștiguri tactice minore, linia frontului s-a stabilizat în mare parte, Rusia menținând controlul asupra unei porțiuni semnificative a regiunii, inclusiv asupra Centralei Nucleare.

Ce ar putea lovi Ucraina în Rusia cu rachetele Tomahawk: capitala Moscova, porturi și noduri critice – ținte strategice cu puternic impact psihologic
Recomandări
Ce ar putea lovi Ucraina în Rusia cu rachetele Tomahawk: capitala Moscova, porturi și noduri critice – ținte strategice cu puternic impact psihologic

Ambele părți susțin eforturi de reconstrucție și dezvoltare socio-economică în zonele controlate, în timp ce conflictul armat a dus la o distrugere masivă a infrastructurii civile și la o criză umanitară profundă în zonele de conflict.

Imagine din satelit a centralei nucleare din Zaporijia, care prezintă cu sfere roșii cele șase unități ale reactorului și canalul de admisie a apei de răcire, 12 august 2025.
Imagine din satelit a centralei nucleare din Zaporijia, care prezintă cu sfere roșii cele șase unități ale reactorului și canalul de admisie a apei de răcire. Sursa: © Airbus DS 2025v/Analiză Greenpeace

Cât a reușit Rusia să cucerească din Ucraina

În general, ultimele 12 luni au fost marcate de o avansare a armatei ruse în Ucraina. Din august 2024 până în iulie 2025, rușii au cucerit aproape 5.900 km2, față de 1.360 km2 în cele douăsprezece luni anterioare. Cu toate acestea, câștigul rus din ultimul an reprezintă mai puțin de 1% din teritoriul ucrainean dinaintea războiului, inclusiv Crimeea și Donbass.

La sfârșitul lunii iulie, Rusia exercita control total sau parțial asupra a aproape 19% din teritoriul ucrainean.

Doi soldați ucraineni trag cu tunul camuflat sub o plasă asupra pozițiilor inamice, aprilie 2024
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Pierderi uriașe ale Rusiei în oameni și echipamente

Conform datelor furnizate de armata ucrainean, Rusia a pierdut peste 1 milion de soldați de-a lungul celor trei ani de război, morți sau incapacitați pentru luptă.

Președintele american Donald Trump a declarat că, potrivit informațiilor deținute de partea americană, Rusia a pierdut peste 112.000 de militari în războiul cu Ucraina doar de la începutul acestui an, relatează Ukrainska Pravda.

Donald Trump a oferit și estimări privind pierderile Ucrainei, susținând că în aceeași perioadă, țara ar fi pierdut „aproximativ 8.000 de soldați”, excluzând însă din acest număr pe cei dispăruți în acțiune.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Schimbare de paradigmă în relația notar-client. Radu Berevoianu anunță o premieră notabilă pentru piața imobiliară din România
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Fără flori, fără lacrimi, fără prezența rudelor sau a apropiaților, un cadru sumbru și gol, așa este la capela unde a fost depus sicriul cu trupul Ioanei Popescu. Un detaliu a atras însă atenția. Obiectul care stă așezat chiar lângă crucea ei
Unica.ro
Fără flori, fără lacrimi, fără prezența rudelor sau a apropiaților, un cadru sumbru și gol, așa este la capela unde a fost depus sicriul cu trupul Ioanei Popescu. Un detaliu a atras însă atenția. Obiectul care stă așezat chiar lângă crucea ei
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
Elle.ro
Răspunsul tranșant dat de Ilona Brezoianu celor care o întreabă dacă va naște natural sau prin cezariană: „Nu mai încercați să…”
gsp
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
GSP.RO
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
Britanicii sunt uluiți după ce au văzut noua Dacia: „Să anunțe că e păcăleală de 1 aprilie”
GSP.RO
Britanicii sunt uluiți după ce au văzut noua Dacia: „Să anunțe că e păcăleală de 1 aprilie”
Parteneri
Ultima oră, e divorțul momentului în România! Celebrul nostru român divorțează de nevasta cu 33 de ani mai tânără! Totul s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt mult prea triste
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, e divorțul momentului în România! Celebrul nostru român divorțează de nevasta cu 33 de ani mai tânără! Totul s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt mult prea triste
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Avantaje.ro
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Andreea Bălan, imagini de colecție cu Petrișor Ruge de acum 18 ani. Cum arătau când au participat la „Dansez pentru tine”
Tvmania.ro
Andreea Bălan, imagini de colecție cu Petrișor Ruge de acum 18 ani. Cum arătau când au participat la „Dansez pentru tine”

Alte știri

Mii de cupluri din România sau femei singure vor primi 15.000 de lei de la stat
Știri România 18:56
Mii de cupluri din România sau femei singure vor primi 15.000 de lei de la stat
A fost finalizat al doilea segment de tunel dintre viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa. Tronsonul are o lungime de 900 de metri
Știri România 17:57
A fost finalizat al doilea segment de tunel dintre viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa. Tronsonul are o lungime de 900 de metri
Parteneri
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără scrupule și proștii care cumpără”
Adevarul.ro
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără scrupule și proștii care cumpără”
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
Fanatik.ro
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…”
Elle.ro
Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…”
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Unica.ro
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur
Viva.ro
Ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat dur

Monden

Ce limite i-a impus Irina Fodor fiicei sale, Diana, în vârstă de 14 ani. „I-am setat program. Nu vreau să o frustrez”
Stiri Mondene 17:40
Ce limite i-a impus Irina Fodor fiicei sale, Diana, în vârstă de 14 ani. „I-am setat program. Nu vreau să o frustrez”
Detaliul pe care l-au surprins fanii și care face emisiunea MasterChef România unică în lume: „Nu mai e nicăieri așa”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:34
Detaliul pe care l-au surprins fanii și care face emisiunea MasterChef România unică în lume: „Nu mai e nicăieri așa”
Parteneri
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
TVMania.ro
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
ObservatorNews.ro
Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Răsturnare de situație! Când, unde și mai ales de cine va fi, până la urmă, înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a dat ultimele detalii despre ultimul drum al acesteia
Libertateapentrufemei.ro
Răsturnare de situație! Când, unde și mai ales de cine va fi, până la urmă, înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a dat ultimele detalii despre ultimul drum al acesteia
Parteneri
Britanicii sunt uluiți după ce au văzut noua Dacia: „Să anunțe că e păcăleală de 1 aprilie”
GSP.ro
Britanicii sunt uluiți după ce au văzut noua Dacia: „Să anunțe că e păcăleală de 1 aprilie”
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
GSP.ro
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
Parteneri
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
Mediafax.ro
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
StirileKanalD.ro
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Wowbiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
Carmen de la Sălciua, schimbare de look înainte de a urca pe scenă alături de fostul soț: ,,Ca o păpușă”
KanalD.ro
Carmen de la Sălciua, schimbare de look înainte de a urca pe scenă alături de fostul soț: ,,Ca o păpușă”

Politic

Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat dacă România va doborî următoarea dronă rusească care intră în țară: „Sunt două chestiuni”
Politică 23:08
Ce a răspuns Nicușor Dan când a fost întrebat dacă România va doborî următoarea dronă rusească care intră în țară: „Sunt două chestiuni”
Următorul director al SRI va face o prioritate din combaterea influenței Rusiei, spune Nicușor Dan
Politică 19:47
Următorul director al SRI va face o prioritate din combaterea influenței Rusiei, spune Nicușor Dan
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul suveranist
Fanatik.ro
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul suveranist
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt