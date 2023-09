Știri România Ce creșteri de taxe își asumă Guvernul Ciolacu. Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de lege – DOCUMENT de Sebastian Pricop . Actualizat Marți, 19 septembrie 2023, 10:03

Microîntreprinderile care realizează venituri de până la 60.000 de euro pe an vor fi impozitate cu 1% din cifra de afaceri, iar scutirea de impozit în IT, construcții, agricultură și industria alimentară se menține doar pentru venituri brute sub 10.000 lei. Sunt câteva dintre măsurile din „Proiectul de lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung”, publicat marți de Ministerul Finanțelor.