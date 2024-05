Nico Lange, 49 de ani, fost șef de cabinet la Ministerul Apărării între 2019 și 2022 și cercetător la Conferința de Securitate de la München, explică și cât de gravă este situația: „Nu ar trebui să ne păcălim: Putin va ataca și Țările Baltice, și Polonia dacă vom permite ca el să câștige în Ucraina. Un atac asupra Poloniei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei poate fi încă prevenit. Dar numai dacă trupele lui Putin vor fi înfrânte în Ucraina”.

Dar realitatea este că armata ucraineană are probleme majore în a se apăra de invadatorii ruși. Vineri, Rusia a lansat o nouă ofensivă în regiunea Harkov. Scopul lui Putin: cucerirea orașului și alungarea milioanelor de oameni din regiune.

Armatei ucrainene îi lipsesc în primul rând provizii de muniție și arme pentru apărare. Vineri seara, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat: „Ceea ce ajută cu adevărat sunt armele care sunt, de fapt, aduse în Ucraina, și nu doar pachetele anunțate”. Noua ofensivă nu a fost o surpriză. „Cunoaștem puterea trupelor ocupanților și le vedem planul”, a spus Zelenski.

Șeful Statului-Major al armatei estoniene, Martin Herem, a declarat la începutul acestei săptămâni: „Trebuie să fim capabili să distrugem inamicul. Nu are rost să încerci să-l sperii sau să-l convingi să nu atace”.

Recomandări FOTO REPORTAJ Din viața și problemele vecinilor lui Dumitru Buzatu, fostul lider PSD aflat în arest la domiciliu, într-un sat de lângă Vaslui. „Doar n-o să-l plângem pe el acum!”

Iar generalul-locotenent Marek Tomaszycki, comandantul Comandamentului Forțelor Armate Poloneze, a spus că Ucraina este „un teren de testare pentru armele și tacticile rusești”. După aceea, ar putea exista un „război între Rusia și Belarus, pe de o parte, și Polonia și partenerii săi, pe de altă parte”.

Expertul militar Lange avertizează: „Nimeni nu poate spune că am fost păcăliți sau că nu am fi putut ști ceva pentru că Putin și acoliții săi vorbesc deschis despre faptul că, după Ucraina, vor să reocupe și Polonia de Est și Țările Baltice, și să le aducă sub controlul Rusiei”. Prin urmare, el face apel: „Putin se va opri doar dacă ajutăm Ucraina să-l oprească”.

Urmărește-ne pe Google News