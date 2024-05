„Avem două conflicte. Avem un război în Ucraina, avem un conflict în Orientul Mijlociu. Și România are șansa de a avea pe secretarul general adjunct la NATO, pe domnul Mircea Geoană. Am crezut că domnul Geoană se ocupă cu războaiele. Cu asta se ocupă NATO, nu cu lansări de cărți. Am înțeles. Domnul Geoană este în campanie. Domnul Geoană va candida…”, a spus Ciolacu.

El a adăugat că nu a avut „cu românul Mircea Geoană” nicio discuție referitoare la situația de criză de securitate „în care ne aflăm”.

„Am avut cu toată lumea, mai puțin cu domnul Geoană, românul nostru care e acolo. Am înțeles. Domnul Geoană este în campanie, lansează cărți și lumea îl roagă… Foarte bine! Sunt ferm convins că domnul Geoană va candida. E foarte bine pentru democrație”, a spus Ciolacu.

Geoană este „tot mai aproape de o decizie”

Libertatea a scris încă de acum doi ani, citând surse din anturajul fostului lider PSD, că Geoană se gândește să candideze la Președinția României ca independent, dar deocamdată nu a anunțat nimic. Recent, însă, Geoană a spus că este „tot mai aproape de o decizie” și că după summitul de la Washington, care va fi în iulie, își va spune planurile profesionale.

Recomandări FOTO REPORTAJ Din viața și problemele vecinilor lui Dumitru Buzatu, fostul lider PSD aflat în arest la domiciliu, într-un sat de lângă Vaslui. „Doar n-o să-l plângem pe el acum!”

Mandatul lui Mircea Geoană la NATO expiră în octombrie, după alegerile prezidențiale, dar el a precizat de mai multe ori că își poate termina mandatul și mai devreme, nu în același timp cu Jens Stoltenberg, actualul secretar general al NATO.

Alegerile prezidențiale au fost programate pentru luna septembrie, mai precis pe 15 septembrie – primul tur și pe 29 septembrie – al doilea tur.

Urmărește-ne pe Google News