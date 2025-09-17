Mii de protestatari s-au strâns pe străzile din Londra

Acest lucru se poate datora în parte faptului că, atunci când ați președinții au vizitat Marea Britanie în vizite de stat, organizatorii nu au fost nevoiți să-i țină în spatele zidurilor castelului o zi întreagă, din cauza protestelor desfășurate pe străzi, potrivit The Guardian.

Protestatari anti-Trump mărșăluiesc în Londra, în timp ce președintele Statelor Unite participă la evenimente în Castelul Windsor înaintea unui banchet oficial.

Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, au fost primiți miercuri, 17 septembrie, cu onoruri militare la Windsor, unde, alături de regele Charles și regina Camilla, au asistat la intonarea imnului SUA și la cea mai mare gardă de onoare organizată vreodată pentru o vizită de stat.

Ce reprezintă ceremonia „Beating Retreat”

„Beating Retreat” este un spectacol și o ceremonie militară care își are originea în primii ani ai războiului organizat și simbolizează sfârșitul zilei, când porțile taberei erau închise și steagurile ceremoniale erau coborâte, potrivit Ministerului Apărării din Marea Britanie.

Ea a fost inițial folosită pentru a chema trupele de patrulare să se retragă la castel după apus, fiind cunoscută inițial ca „watch setting”. Primele ordine oficiale referitoare la această ceremonie datează din anii 1690-1694 în armata regelui James II și apoi William III al Angliei.  Termenul „Beating Retreat” vine de la bătăile tobelor care anunțau această retragere.

„Beating Retreat” este acum o ceremonie militară tradițională care face parte din programul unor vizite de stat sau evenimente solemne. Ceremonia include o paradă cu garda de onoare, muzică militară interpretată de fanfare și uneori un spectacol aerian, fiind un moment oficial de retragere a trupelor.

Ceremonia are loc în fiecare an în luna iunie, la Horse Guards Parade, când salutul este preluat de un membru al familiei regale, potrivit sursei citate.

