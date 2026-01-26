Ce prevede „Legea Mario”

Iată ce prevede, mai exact, Legea Mario:

Răspundere penală de la 10 ani : pentru infracțiunile de omor (art. 188 Cod penal), omor calificat (art. 189 Cod penal), atunci când fapta este: săvârșită cu intenție directă, premeditată, comisă de un minor cu discernământ, stabilit prin expertiză medico-legală psihiatrică.

: pentru infracțiunile de omor (art. 188 Cod penal), omor calificat (art. 189 Cod penal), atunci când fapta este: săvârșită cu intenție directă, premeditată, comisă de un minor cu discernământ, stabilit prin expertiză medico-legală psihiatrică. Eliminarea impunității automate bazate pe vârstă : minoritatea nu trebuie să mai constituie cauză automată de exonerare de răspundere penală în cazul infracțiunilor contra vieții.

: minoritatea nu trebuie să mai constituie cauză automată de exonerare de răspundere penală în cazul infracțiunilor contra vieții. Aplicarea pedepsei maxime : în cazul omorului calificat, instanța trebuie să poată aplica pedeapsa maximă prevăzută de lege, inclusiv detenția pe viață, atunci când sunt îndeplinite condițiile legale.

: în cazul omorului calificat, instanța trebuie să poată aplica pedeapsa maximă prevăzută de lege, inclusiv detenția pe viață, atunci când sunt îndeplinite condițiile legale. Minoritatea să nu mai fie circumstanță atenuantă obligatorie, în cazul infracțiunilor de o gravitate extremă, precum omorul.

Petiția a fost semnată de peste 250.000 de persoane până la momentul publicării articolului.

Investigațiile au arătat că fapta fusese premeditată cu o lună înainte

Mario a fost chemat în casa copilului de 13 ani sub pretextul de a i se arăta un ATV nou. În jurul orei 21.30, Mario a ajuns la întâlnire, când unul dintre adolescenții de 15 ani l-a lovit cu un topor, iar copilul de 13 ani l-a rănit cu un cuțit. Ulterior, cei doi l-au chemat pe celălalt adolescent să le ofere ajutor pentru a scăpa de cadavru. Investigațiile au arătat că fapta fusese premeditată cu o lună înainte.

Băiatul de 13 ani, care nu răspunde penal din cauza vârstei, le-a povestit anchetatorilor că el și ceilalți doi adolescenți l-au atacat pe Mario Berinde din cauza invidiei. Cei trei ar fi fost deranjați de faptul că Mario poseda bunuri pe care ei nu și le puteau permite. Suspecții au mai declarat că victima i-ar fi amenințat și agresat în trecut.

Crima din Cenei, județul Timiș, în care principalii suspecți sunt un băiat de 13 ani, care nu răspunde penal, și unul de 15 ani, a generat o puternică dezbatere pe tema reducerii vârstei de la care un minor poate răspunde penal.

Libertatea a solicitat puncte de vedere de la parlamentari ai tuturor forțelor politice din Parlament, atât de la putere, cât și din opoziție, iar cei mai mulți susțin că reducerea vârstei de la care copiii ar trebui să răspundă penal nu este o soluție. Există însă și parlamentari care consideră oportună reducerea vârstei de la care un minor poate răspunde penal, care este în prezent de 14 ani.





