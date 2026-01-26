Libertatea a solicitat puncte de vedere de la parlamentari ai tuturor forțelor politice din Parlament, atât de la putere, cât și din opoziție, iar cei mai mulți susțin că reducerea vârstei de la care copiii ar trebui să răspundă penal nu este o soluție. Există însă și parlamentari care consideră oportună reducerea vârstei.

Crimă pregătită timp de o lună

Detaliile crimei de la Cenei, unde un băiat de 15 ani a fost omorât, iar cadavrul i-a fost îngropat într-o grădină, după ce s-a încercat incendierea lui, sunt tulburătoare. Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș băieții de 15 și 13 ani, „având bine pus la punct un plan prestabilit pe care l-au făcut în urmă cu o lună de zile și așteptând momentul oportun, au ucis o persoană minoră de sex masculin prin lovirea acesteia în mod repetat cu o toporișcă și cu un cuțit”.

„Ulterior uciderii victimei, la locul săvârșirii faptei s-a deplasat și cel de-al doilea suspect. Toți cei trei minori au acționat conjugat și au profanat cadavrul victimei prin faptul că l-au incendiat și apoi l-au îngropat în spatele grădinii. Cel de-al doilea suspect i-a ajutat în mod activ pe primii doi să scape de cadavru, precum și să șteargă urmele infracțiunii”, a mai anunțat Parchetul Tribunalului Timiș.

Procurorii nu au oferit detalii despre motivele din spatele crimei, dar surse apropiate anchetei au declarat pentru Libertatea că adolescenții reținuți și-au justificat fapta prin aceea că victima „îi teroriza” și îi trata cu superioritate. Ancheta, care trebuie să stabilească toate detaliile omorului, se desfășoară cu adolescenții de 15 ani în arest preventiv și cu cel de 13 ani, care nu răspunde penal, în libertate.

Suspectul de 13 ani, supravegheat de Protecția Copilului și obligat să facă școală online

Pentru copilul de 13 ani suspectat de implicare în crima de la Cenei a fost dispusă măsura supravegherii specializate, de către Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, fiind stabilite următoarele obligații:

• Interdicția de a lua legătura, direct sau indirect, cu ceilalți minori implicați în eveniment, precum și cu membrii familiilor acestora și cu membrii familiei victimei;

• Interdicția de a frecventa anumite locuri sau medii cu potențial de risc, identificate de DGASPC Timiș;

• Participarea obligatorie la programe de consiliere psihologică individuală, cu frecvența stabilită de DGASPC Timiș;

• Frecventarea cursurilor școlare și respectarea programului educațional;

• Supravegherea copilului de către părinți/reprezentanți legali și colaborarea acestora cu DGASPC Timiș;

• Prezentarea periodică la DGASPC Timiș, conform planului de monitorizare stabilit;

• Orice schimbare a domiciliului ori a unității de învățământ, o să fie notificată către DGASPC Timiș, în cel mai scurt timp.

„Măsura de protecție nu presupune separarea copilului de familie. Copilul va fi monitorizat de psihologi şi de asistenţi sociali. Dacă, pe parcursul acestui proces, familia nu va colabora sau dacă se va ajunge la concluzia că acest copil are nevoie de alte tipuri de servicii, este posibil să se propună instituţionalizarea sa. Şcoala on-line a fost stabilită în urma discuţiilor specialiştilor cu familia, urmȃnd să fie menţinută atȃt timp cȃt va fi nevoie, în funcţie de evoluţia situaţiei”, a transmis DGASPC Timiș.

Petiție pentru scăderea vârstei de la care minorii răspund penal

În urma crimei de la Cenei a fost lansată și o petiție online prin care se solicită reducerea vârstei de la care minorii pot răspunde penal de la 14 la 10 ani pentru omor și omor calificat dacă fapta este săvârșită: cu intenție directă; premeditat; de un minor cu discernământ, stabilit prin expertiză medico-legală psihiatrică.

„Minoritatea nu trebuie să mai constituie cauză automată de exonerare de răspundere penală în cazul infracțiunilor contra vieții”, arată autoarea petiției online, care a strâns peste 14.000 de semnături în doar câteva ore de la lansare.

Deputat PSD, pentru scăderea vârstei de la care minorii pot răspunde penal

În contextul dezbaterii din spațiul public, Libertatea a solicitat parlamentarilor de la toate forțele politice din Parlament să exprime un punct de vedere referitor la propunerea de reducere a vârstei de la care un minor poate fi tras la răspundere din punct de vedere penal.

Unul dintre puținii parlamentari de Timiș care consideră că e necesară o măsură în acest sens este deputatul PSD Sebastian Răducanu. „Condițiile sociale din momentul de față nu mai seamănă cu cele de acum 30 de ani. Accesul la internet, la rețele de socializare a dezvoltat foarte mult tinerii din societate. Eu consider că trebuie intervenit legislativ în acest moment, redusă vârsta pentru răspunderea penală, dar numai coroborat cu o expertiză medicală. Dacă se dovedește că a avut discernământ în momentul în care a săvârșit fapta, ar trebui să răspundă penal”, a declarat Sebastian Răducanu, potrivit căruia răspunderea trebuie să fie personală.

Deputatul PSD Sebastian Răducanu. Foto: cdep.ro

„Nu putem introduce sub nicio formă o răspundere din partea altei persoane. Vorbim de părinți, tutore pentru fapta minorului. Exclus. Este posibil doar pe zona de răspundere civilă”, a mai arătat deputatul PSD. Răducanu susține că în paralel ar trebui modificată legea pentru a limita accesul minorilor la unele informații de pe rețelele sociale. „Eu sunt unul dintre cei care sunt de acord să existe niște limite în a accesa Tik Tok, Facebook, Instagram sau alte tipuri de rețele sociale. Nu putem să lăsăm lucrurile la voia întâmplării”, a mai spus Răducanu.

Andrei Molnar (UDMR): „Cred că acest caz nu trebuie exploatat emoțional”

Deputatul UDMR de Timiș, Andrei Molnar, de profesie avocat, dar care vorbește și din perspectiva unui tată a trei copii, susține că omorul de la Cenei „ne obligă la o gândire, o reflexie serioasă și onestă asupra realităților sociale actuale”.

Deputatul UDMR de Timiș, Andrei Molnar. Foto: Inquam Photos / George Călin

„Cred că trăim într-un context care diferă mult față de cel în care au fost fixate limitele de vârstă ale răspunderii penale. Vorbim aici de acces precoce la violență, vorbim aici de accesul neîngrădit la orice informație din mediul online, la subculturi agresive, la lipsa controlului parental și, de ce nu, eșecuri instituționale în ce privește prevenția. A ignora aceste transformări ar fi o eroare politică și legislativă. Eu cred cu tărie că legislația trebuie adaptată astfel încât statul să dispună de instrumente mai eficiente de intervenție timpurie în cazurile extreme”, a declarat deputatul UDMR.

Molnar susține că parlamentarii au datoria să protejeze atât copiii, cât și societatea. „Cred că acest caz nu trebuie exploatat emoțional, ci trebuie tratat ca un semnal de alarmă care să ducă la politici publice mai ferme și mai actuale, mai aproape de prezentul context și de această lume care se transformă pe zi ce trece”, a mai spus parlamentarul UDMR, potrivit căruia, indiferent cum va fi modificată legislația, autorul de 13 ani al crimei de la Cenei nu va răspunde penal.

Alina Gorghiu (PNL): Reducerea vârstei ar fi o recunoaștere a eșecului unui sistem

Fost ministru al justiției, fost deputat de Timiș, în prezent membru în Comisia Juridică a Camerei Deputaților, Alina Gorghiu (PNL) se opune categoric reducerii vârstei de la care minorii ar trebui să răspundă penal.

Alina Gorghiu (PNL). Foto: cdep.ro

„Codul Penal nu este întotdeauna instrumentul potrivit ca să prevenim violența extremă în rândul copiilor. De fapt, Codul Penal e ultima barieră a statului, nu prima. El intervine atunci când toate celelalte mecanisme sociale, educaționale, de protecție au eșuat. Când ajungem să discutăm despre pedepse penale pentru copii mici recunoaștem, de fapt, eșecul unui sistem întreg. Nu discutăm despre o scăpare legislativă, ci despre o incapacitate a statului să intervină la timp”, a declarat Alina Gorghiu.

Deputata PNL susține că în România există instrumente legislative pentru a preveni cazurile de violență extremă, dar acestea „sunt rareori aplicate ferm, coerent și mai ales la timp”. „Nu lipsa pedepsei este, deci, problema din punctul meu de vedere, ci lipsa intervenției eficiente înainte de tragedie”, a mai declarat Gorghiu.

Întrebată dacă instituțiile responsabile să prevină nu o fac pentru că nu au pârghii suficiente sau este dezinteres, Gorghiu a spus că este vorba în primul rând de dezinteres.



„Vreau să vă rog să ne uităm în tot ce înseamnă state europene care pe violență juvenilă au aceleași măsuri ca România. Au avut curajul să analizeze lucid violența juvenilă și n-au ales calea asta a înăspririi penale. Luați exemplu Germania. Are același prag de răspundere penală ca România, 14 ani. Cu toate acestea, în cazurile grave, inclusiv crime comise de minori, n-a coborât vârsta penală. În schimb a investit masiv în justiția juvenilă, în servicii sociale cu putere reală de intervenție. Să văd eu unde sunt în România aceste servicii sociale care intervin rapid. Avem și noi atâtea servicii sociale și din bugetul statului se duc în asistență socială miliarde”, a mai spus Gorghiu.

Referitor la o modificare a legii care să limiteze accesul minorilor la rețelele sociale, deputata PNL a spus că există un proiect de lege care vorbește despre „majoratul digital la 16 ani”.



„La noi, accesul la rețele sociale este permis, din păcate, din familii copiilor la orice vârstă. Este un echilibru foarte fin între interzicerea copilului să acceseze internetul sau rețelele sociale și dezvoltarea sa, pentru că această interdicție de multe ori îl face să fie mult mai obsedat de accesul online. De aceea, specialiștii trebuie să stabilească aceste limite. Eu cred că cel mai important este ca familia să discute cu tinerii în ziua de astăzi. Azi avem o problemă a violenței, mâine avem o problemă a drogurilor, poimâine avem o problemă a alcoolului. Tinerii sunt foarte ușor ademeniți de tot felul de lucruri care li se par extraordinar de interesante la vârsta aceasta a adolescenței, care în foarte scurt timp devin dependență. Și da, dependența de mediul online, de tehnologii, este o dependență pe care generația de astăzi va trebui să o trateze foarte serios”, a mai declarat Alina Gorghiu.

Sorin Șipoș (USR): „Un stat responsabil trebuie să evite reacțiile emoționale”

La rândul său, senatorul USR de Timiș Sorin Șipoș se opune unei modificări a Codului Penal în sensul scăderii vârstei până la care minorul trebuie să răspundă penal. „În momentul de față, instrumentele disponibile prin DGASPC sunt măsuri de protecție generală, concepute în principal pentru situații de vulnerabilitate socială, nu pentru cazuri cu un grad ridicat de pericol. Acest lucru evidențiază un gol legislativ care trebuie discutat serios. În Parlament s-a organizat recent o masă rotundă cu specialiști – magistrați, psihologi, experți în protecția copilului – pentru a analiza inclusiv oportunitatea modificării vârstei răspunderii penale. Concluzia unanimă a fost că pragul de 14 ani trebuie menținut”, a declarat Sorin Șipoș.

Sorin Șipoș. Foto: senat.ro

Senatorul USR susține că „soluția nu este coborârea vârstei de răspundere penală, ci îmbunătățirea instrumentelor de intervenție pentru cazurile extreme, printr-un cadru legal clar, cu accent pe evaluare, intervenție terapeutică și protecția comunității”. „Un stat responsabil trebuie să evite reacțiile emoționale și să corecteze punctual lacunele sistemului, acolo unde ele există”, a mai declarat Șipoș.

La rândul său, deputatul USR de Timiș Vlad Șendroiu a declarat: „În România, sănătatea mintală nu este suficient de mult luată în serios și trebuie să eliminăm stigma din jurul acesteia, dar și să facilităm accesul real al celor care au nevoie de ajutor”. „Este evident că avem nevoie de psihologi școlari prezenți în școli, cu număr minim de ore pe săptămână, cu posibilitatea ca elevii să poată discuta confidențial cu aceștia. La ora actuală, în România există aproximativ 3.700 de psihologi școlari. Unu la o sută de elevi. Mult prea puțin pentru nevoile prezentului. Trebuie să ne propunem să dublăm numărul acestora în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, condiționarea accesului de consimțământul parental este, în toate cazurile, o piedică birocratică exact în situațiile în care copilul are cea mai mare nevoie de ajutor”, a punctat Șendroiu.

Florin Cornel Popovici (AUR): „Protejăm copilul, dar transmitem clar că violența extremă nu rămâne fără consecințe”

Deputatul AUR Timiș Florin Cornel Popovici susține că lipsa răspunderii penale în cazul copilului de 13 ani de la Cenei este legală, „dar creează totuși un sentiment legitim de injustiție”. „Soluția nu cred că este pedepsirea penală a copiilor, coborârea vârstei răspunderii penale. Soluția este introducerea prin lege a unui regim juridic special pentru fapte extrem de grave comise de minori sub 14 ani. Ar fi o combinație între evaluarea psihologică obligatorie, măsuri educative intensificate, supraveghere strictă și intervenție coordonată între justiție și Protecția Copilului. Cele două trebuie să meargă mână-n mână. Într-o astfel de situație, spun eu, protejăm copilul, dar transmitem clar că violența extremă nu rămâne fără consecințe”, a transmis deputatul Popovici.

Florin Cornel Popovic. Foto: partidulaur.ro

Ce spun deputatele POT și SOS din Timiș despre cazul de la Cenei

Libertatea le-a solicitat un punct de vedere referitor la crima dintre copii de la Cenei și deputatelor din Timiș ale POT și SOS, Codruța Maria-Corcheș și Ana Marcela Bas.

„Personal, nu cred că acest caz trebuie folosit emoțional pentru a cere modificări legislative pripite, precum scăderea vârstei răspunderii penale. Însă cred că trebuie discutată, cu responsabilitate, o modificare punctuală a legislației, strict pentru cazuri de violență extremă sau premeditată, care să combine protecția societății cu șansa reală de recuperare a copilului. Aceasta ar presupune măsuri speciale, cu regim distinct, care să includă monitorizare psihologică permanentă, intervenție educațională și control strict, cu scopul de a preveni recidiva și tragediile viitoare”, a transmis deputata POT Codruța Maria Corcheș.

Codruța Maria-Corcheș. Foto: cdep.ro

Deputata Corcheș a mai arătat că omorul din Cenei este „un caz izolat, care nu poate să devină regulă”.



„Problema reală nu este doar una juridică, ci una profund sistemică. Trebuie să avem curajul să ne întrebăm unde s-a greșit înainte de acest moment. Ce s-a întâmplat în familie, în școală, în comunitate? Cine a observat semnele și cine le-a ignorat? Sistemul românesc de educație, sistemul de asistență socială și, în general, societatea noastră reacționează, de cele mai multe ori, abia după tragedii”, a mai declarat deputata de Timiș, potrivit căreia „cheia este prevenția”.

De profesie avocat, deputata SOS de Timiș Ana Marcela Bas a transmis un punct de vedere în care arată că „este nevoie de o discuție legislativă serioasă, însă nu în sensul pedepselor cu închisoarea pentru copii”. „Scăderea pragului de răspundere penală poate fi analizată strict pentru infracțiuni grave comise cu violență, precum omorul, tentativa de omor, violul sau agresiunile sexuale, și doar însoțită de măsuri speciale, adaptate vârstei. Răspunderea penală a minorului nu trebuie să însemne automat închisoare. Rolul statului este să intervină ferm, dar educativ și corectiv, nu să distrugă definitiv viața unui copil. Vorbim despre măsuri obligatorii: evaluare psihologică, consiliere, supraveghere strictă, programe educaționale și de reintegrare”, consideră deputata SOS Timiș.

Ana Marcela Bas. Foto: cdep.ro

Ana Marcela Bas mai spune că „acest caz arată și un eșec colectiv”. „Nu putem cere doar pedepse, fără să vorbim despre prevenție. Lipsa școlilor profesionale, a activităților extrașcolare, a cluburilor sportive sau culturale și lipsa intervenției timpurii sunt realități care contribuie la astfel de tragedii. Responsabilitatea este una comună: familie, școală, autorități locale etc. Soluția nu este o lege scrisă sub presiunea emoției, ci o intervenție coerentă care să protejeze societatea, dar și să ofere șanse reale de corectare minorilor”, a mai subliniat Ana Marcela Bas.