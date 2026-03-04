Comandamentul Forțelor de Lovitură Globală ale SUA a efectuat o lansare de test a unei rachete balistice intercontinentale Minuteman III neînarmate, cu două blocuri de reintrare.

Lansarea GT-255 (Glory Trip 255 – indicativul misiunii de lansare) de la baza Vandenberg nu este legată de evenimentele mondiale, iar blocurile au atins ținta pe atolul Kwajalein, la mii de kilometri distanță de punctul de lansare.

Ce este LGM-30G Minuteman III

Racheta LGM-30G Minuteman III este o rachetă balistică intercontinentală (ICBM) dezvoltată și utilizată de Statele Unite ale Americii.

Este o componentă terestră esențială a „triadei nucleare” a SUA (alături de bombardierele strategice și submarinele nucleare), având rolul principal de descurajare strategică.

În prezent, Minuteman III este singura rachetă ICBM lansată de la sol (din silozuri subterane) aflată în serviciul activ al armatei americane.

Caracteristici principale

Rază de acțiune – Peste 10.000 de kilometri (poate lovi ținte oriunde pe glob în aproximativ 30 de minute de la lansare).

Propulsie – Funcționează cu combustibil solid și are trei trepte de propulsie, ceea ce permite lansarea ei extrem de rapidă în caz de urgență (spre deosebire de rachetele cu combustibil lichid, care necesită timp pentru alimentare).

Viteză – Poate atinge o viteză maximă de aproximativ 24.000 km/h în faza terminală (Mach 23).

Focos – Poate transporta focoase termonucleare. Inițial, a fost concepută cu tehnologie MIRV (Multiple Independently targetable Reentry Vehicles), permițând unei singure rachete să transporte mai multe focoase care pot lovi ținte diferite. În prezent, conform tratatelor de control al armamentului (precum New START), fiecare rachetă transportă de regulă un singur focos.

Sistem de lansare – Rachetele sunt staționate în silozuri subterane fortificate, dispersate în baze militare din state precum Wyoming, Dakota de Nord și Montana, fiind conectate la centre de control al lansării aflate la mare adâncime sub pământ.

Istoric și viitor

Minuteman III a intrat în serviciu în anul 1970, înlocuind versiunile anterioare (Minuteman I și II).

Deși designul de bază are peste 50 de ani, rachetele au trecut prin numeroase programe de modernizare care le-au îmbunătățit sistemele de ghidare, comunicațiile și motoarele pentru a rămâne sigure și eficiente.

Statele Unite au în plan să retragă treptat rachetele Minuteman III începând cu sfârșitul acestui deceniu. Ele vor fi înlocuite de un nou sistem ICBM modernizat, denumit LGM-35 Sentinel.