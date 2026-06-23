Conform agenției naționale Météo-France, valul de aer tropical care a lovit vestul și sudul țării a pulverizat numeroase recorduri absolute de temperatură, instalând o alertă maximă în rândul autorităților și al populației.

Recordul climatic din ultimii 80 de ani a fost doborât

Indicatorul termic național – definit ca media temperaturilor diurne și nocturne înregistrate în 30 de stații meteorologice de referință – a atins valoarea critică de 29,8°C, conform datelor provizorii centralizate de Météo-France.

Marți, 23 iunie, a fost înregistrat un nou record național, cu valoarea de 29,8°C, potrivit datelor provizorii comunicate marți, la ora locală 17:00, de Meteo-France. Precedentul record, care era de 29,44°C, fusese stabilit pe 25 iulie 2019 și pe 5 august 2003.

Orașele din vestul Franței, topite de caniculă. Maxime de 44,3°C

Vestul țării a fost epicentrul acestui suflu fierbinte, stațiile meteo raportând valori de temperatură care depășesc mediile climatice obișnuite cu mult peste 10 grade. În mai multe orașe mari s-au înregistrat recorduri absolute pentru orice lună a anului.

Cele mai ridicate valori provizorii raportate marți includ: Pissos (Landes) – 44,3°C, Cazaux (Gironde) – 43,3°C, Niort (Deux-Sèvres) – 42,2°C, Bordeaux (Gironde) – 42,1°C și Rennes (Ille-et-Vilaine) – 41,3°C.

Avertisment Météo-France: „Intensitatea maximă va depăși coșmarul din august 2003”

Meteorologii francezi avertizează că populația nu va scăpa prea curând de acest disconfort termic accentuat. Atmosfera va rămâne de plumb, iar nopțile vor fi din ce în ce mai dificil de suportat, în special în zonele urbane aglomerate.

„Condiții similare sunt așteptate până în acest weekend, cu valori maxime în jurul intervalului de 40°C – 42°C și cu temperaturi minime dificile.” – Météo-France.

Spre deosebire de alte valuri de căldură trecătoare, experții compară situația actuală cu cea din vara anului 2003, când Europa a fost lovită de o caniculă soldată cu mii de victime. Totuși, specialiștii subliniază o diferență alarmantă:

„Acest val de căldură va fi comparabil, din punctul de vedere al severității, cu cel din august 2003. El îl va depăși însă în ceea ce privește intensitatea maximă. Incertitudinea rămâne cu privire la durata sa.” – avertizează agenția pe site-ul oficial.

Autoritățile franceze au activat planurile de urgență pentru caniculă, recomandând cetățenilor să evite deplasările la orele amiezii, să se hidrateze corespunzător și să monitorizeze persoanele vulnerabile, în special bătrânii și copiii, în condițiile în care minimele nocturne vor rămâne la valori neobișnuit de ridicate.

Acest record istoric s-a înregistrat la o zi după un caz tragic petrecut în Franța, unde doi copii, în vârstă de 2 și 4 ani, au fost găsiți fără viață într-un autoturism. Autoritățile franceze investighează în continuare circumstanțele în care s-a produs tragedia.



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