Cum funcționează „scutul” anti-drone Halo_Shield

Halo_Shield este descris ca un sistem modular și distribuit, care poate detecta, urmări și neutraliza mai multe tipuri de amenințări aeriene, de la drone mici până la roiuri coordonate sau chiar rachete de croazieră subsonice.

→ https://t.co/uGRWN1pyFN — AV (@aerovironment) April 28, 2026

Conceptul se bazează pe o structură în „straturi”. Practic, sistemul poate:

identifica ținte

le poate urmări în timp real

poate decide automat cum să răspundă

Totul este coordonat de o platformă software numită AV_Halo, care conectează diferitele componente și automatizează reacția.

„Dale” inteligente care lucrează împreună

Un element central al sistemului este ideea de „tiles” sau „dale”. Fiecare dintre ele combină senzori, sisteme de comandă și arme, iar împreună formează un scut complet. Aceste componente pot funcționa independent sau pot lucra împreună, în funcție de situație. Printre tehnologiile integrate se numără:

sisteme laser

muniții de tip „loitering”

arme specializate anti-dronă

Toate sunt gândite ca plug-and-play, ceea ce înseamnă că pot fi montate rapid și adaptate în funcție de amenințare.

Sistemul se adaptează în timp real

Potrivit companiei, marele avantaj al Halo_Shield este flexibilitatea. Operatorii pot modifica sistemul în timp real, fără să fie nevoie de reproiectare sau recalificare.

„Această modularitate permite operatorilor să scaleze, să se adapteze și să se reconfigureze în timp real, pe măsură ce amenințările evoluează, fără a reproiecta sistemul”, a transmis compania.

În practică, asta înseamnă trecerea de la o apărare fixă la un sistem care se comportă ca un „scut viu”, capabil să reacționeze rapid la situații diferite.

Deși este prezentat ca un concept nou, compania susține că Halo_Shield a fost deja implementat în anumite locații critice, dar nu au fost oferite detalii despre aceste locuri. Sistemul este gândit să fie transportat rapid și instalat ca un kit complet, ceea ce îl face util în zone de conflict sau pentru protejarea infrastructurii sensibile.

