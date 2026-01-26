Ce este heterofatalismul, fenomenul care a devenit tot mai popular online

Motivele sunt variate, iar responsabilitatea pentru această dinamică de gen controversată rămâne un subiect de dezbatere, potrivit declarațiilor și studiilor citate de publicația germană Welt.de. Multe femei recunosc că sunt heterosexuale și le plac bărbații, însă se plâng de faptul că relațiile cu aceștia aduc doar dezamăgire.

Laura Fröhlich, o autoare germană care a scris mai multe cărți despre „Mental Load”, definit și ca efortul constant de organizare zilnică, explică că, deși termenul este nou, tema în sine nu este.

„Acest fatalism rezultă din frustrarea de a discuta aceleași probleme de ani de zile, fără ca ceva să se schimbe. Nu este ură față de bărbați, ci o dezamăgire profundă. Este timpul ca bărbații să facă o schimbare, însă voința lor lasă mult de dorit”, afirmă Fröhlich, potrivit sursei citate mai sus.

Dezamăgirile și libertatea de a avea propriul spațiu, principalele motive ale heterofatalismului

Potrivit datelor publicate de Biroul Federal de Statistică din Germania, aproximativ 20% din populația germană trăia singură în 2024. Fenomenul este observat în aproape toate țările UE, unde procentul persoanelor singure a crescut între 2014 și 2024.

Femeile aleg să trăiască singure mai des decât bărbații, iar studiile arată că multe dintre ele sunt mulțumite de acest statut. Într-un sondaj realizat de platforma de întâlniri Elite Partner în 2025, 63% dintre femeile intervievate au afirmat că sunt mulțumite de viața de celibatare datorită libertății de a avea propriul spațiu. Procentul bărbaților mulțumiți să fie singuri este de 55%.

În general, 30,3% dintre femei au declarat că sunt „foarte mulțumite” de viața fără partener, față de doar 21,9% dintre bărbați.

Problemele de relaționare între bărbați și femei apar înainte de întemeierea unei familii

Conflictele din relațiile heterosexuale încep de multe ori înainte de formarea unei familii, explică Fröhlich. „Femeile simt adesea că întreaga muncă emoțională le revine. Ele acționează ca psihologi pentru partenerii lor și se ocupă de sentimentele acestora, în timp ce bărbații consideră că nu este necesar să facă același lucru”, atrage atenția autoarea germană.

Ea subliniază că această problemă este structurată social și începe de la o vârstă fragedă, inclusiv prin articole precum „10 trucuri pentru a-l păstra lângă tine”. În schimb, bărbații sunt rareori încurajați să înțeleagă perspectivele și nevoile femeilor.

Un alt punct sensibil este împărțirea muncii casnice și de îngrijire. Deși societățile occidentale tind spre egalitate, acest echilibru dispare de multe ori odată cu apariția copiilor. Conform datelor publicate de Ministerul Federal al Familiei din Germania, femeile petrec zilnic cu 43,4% mai mult timp pentru activități de îngrijire neplătite decât bărbații, echivalentul a 76 minute în plus.

Această inegalitate afectează veniturile, oportunitățile profesionale, independența economică și pensiile femeilor. Dincolo de aspectele financiare, acestea nu se mai bucură de același timp petrecut ele, de hobby-uri sau socializare.

Modul în care se împart activitățile zilnice în casă este un alt motiv al heterofatalismului

Studiul „Vermächtnisstudie 2023” a evidențiat că, din 21 de activități zilnice de planificat, doar 3 sunt preponderent realizate de bărbați: reparațiile, organizarea meșterilor și gestionarea finanțelor – sarcini care nu necesită o atenție zilnică.

În schimb, femeile percep mai frecvent că distribuirea sarcinilor este inegală, ceea ce le limitează timpul personal și energia pentru activități recreative.

Heterofatalismul este considerat un trend încurajat de social-media

Părerea terapeutului de cuplu Clemens von Saldern este diferită. Acesta consideră că heterofatalismul este un trend amplificat de social media și că femeile au fost mult mai dezavantajate în trecut decât sunt astăzi.

„Din punct de vedere politic și familial, s-au făcut progrese uriașe. Totuși, faptul că femeile se identifică tot mai des ca victime este un paradox – o combinație de inferioritate și superioritate morală”, spune von Saldern. Acesta critică, de asemenea, termeni precum „Mental Load” și, considerând că nu reflectă suficient diferențele de percepție între bărbați și femei.

Laura Fröhlich respinge această opinie, subliniind că perfecționismul femeilor este adesea rezultatul experienței de a nu se putea baza pe partenerii lor.

„Această supra-compensare este criticată frecvent, cu recomandări de genul: Faceți o listă pentru soțul vostru. Poate că bărbații ar trebui să depună mai întâi eforturi suplimentare pentru a câștiga încrederea femeilor, iar apoi ambele părți ar putea să reducă cerințele împreună”, afirmă Fröhlich.

Cum gestionează femeile și bărbații timpul petrecut la locul de muncă vs. relație

Martin Bujard, sociolog și director de cercetare la Institutul Federal de Cercetare Demografică, subliniază că problema nu este doar a indivizilor, ci și a structurilor sociale. Multe cupluri doresc ca bărbații să reducă temporar timpul de lucru pentru a se implica mai mult în îngrijirea copiilor, dar se tem de consecințe negative asupra carierei.

Femeile, în schimb, se confruntă cu dilema de a alege între muncă full-time și responsabilități casnice sau un program redus, care implică dependență financiară.

„Piața muncii ar trebui să se adapteze mai bine la așteptările tinerilor, altfel tot mai mulți vor evita să aibă copii”, avertizează Bujard.

Laura Fröhlich speră că dezbaterile generate de acest concept vor aduce schimbări. „Femeile sunt mai independente și mai libere ca niciodată. Dacă nimic nu se schimbă, tot mai multe femei vor refuza să se implice în relații monogame sau să întemeieze familii”, avertizează Fröhlich.

Mai mult decât atât, un studiu realizat în 2021 arăta că procentul femeilor care termină o facultate este mai mare ca cel al bărbaților. Decalajul are un impact negativ asupra câștigurilor financiare, însă acesta este și motivul pentru care mulți bărbați aleg să renunțe la studii.