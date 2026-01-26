Motivele sunt variate, iar responsabilitatea pentru această dinamică de gen controversată rămâne un subiect de dezbatere, potrivit declarațiilor și studiilor citate de publicația germană Welt.de. Multe femei recunosc că sunt heterosexuale și le plac bărbații, însă se plâng de faptul că relațiile cu aceștia aduc doar dezamăgire.

Laura Fröhlich, o autoare germană care a scris mai multe cărți despre „Mental Load”, definit și ca efortul constant de organizare zilnică, explică că, deși termenul este nou, tema în sine nu este.

„Acest fatalism rezultă din frustrarea de a discuta aceleași probleme de ani de zile, fără ca ceva să se schimbe. Nu este ură față de bărbați, ci o dezamăgire profundă. Este timpul ca bărbații să facă o schimbare, însă voința lor lasă mult de dorit”, afirmă Fröhlich, potrivit sursei citate mai sus.

Dezamăgirile și libertatea de a avea propriul spațiu, principalele motive ale heterofatalismului

Potrivit datelor publicate de Biroul Federal de Statistică din Germania, aproximativ 20% din populația germană trăia singură în 2024. Fenomenul este observat în aproape toate țările UE, unde procentul persoanelor singure a crescut între 2014 și 2024.

Femeile aleg să trăiască singure mai des decât bărbații, iar studiile arată că multe dintre ele sunt mulțumite de acest statut. Într-un sondaj realizat de platforma de întâlniri Elite Partner în 2025, 63% dintre femeile intervievate au afirmat că sunt mulțumite de viața de celibatare datorită libertății de a avea propriul spațiu. Procentul bărbaților mulțumiți să fie singuri este de 55%.

În general, 30,3% dintre femei au declarat că sunt „foarte mulțumite” de viața fără partener, față de doar 21,9% dintre bărbați.

Problemele de relaționare între bărbați și femei apar înainte de întemeierea unei familii

Conflictele din relațiile heterosexuale încep de multe ori înainte de formarea unei familii, explică Fröhlich. „Femeile simt adesea că întreaga muncă emoțională le revine. Ele acționează ca psihologi pentru partenerii lor și se ocupă de sentimentele acestora, în timp ce bărbații consideră că nu este necesar să facă același lucru”, atrage atenția autoarea germană.

Ea subliniază că această problemă este structurată social și începe de la o vârstă fragedă, inclusiv prin articole precum „10 trucuri pentru a-l păstra lângă tine”. În schimb, bărbații sunt rareori încurajați să înțeleagă perspectivele și nevoile femeilor.

Un alt punct sensibil este împărțirea muncii casnice și de îngrijire. Deși societățile occidentale tind spre egalitate, acest echilibru dispare de multe ori odată cu apariția copiilor. Conform datelor publicate de Ministerul Federal al Familiei din Germania, femeile petrec zilnic cu 43,4% mai mult timp pentru activități de îngrijire neplătite decât bărbații, echivalentul a 76 minute în plus.

Această inegalitate afectează veniturile, oportunitățile profesionale, independența economică și pensiile femeilor. Dincolo de aspectele financiare, acestea nu se mai bucură de același timp petrecut ele, de hobby-uri sau socializare.

Modul în care se împart activitățile zilnice în casă este un alt motiv al heterofatalismului

Studiul „Vermächtnisstudie 2023” a evidențiat că, din 21 de activități zilnice de planificat, doar 3 sunt preponderent realizate de bărbați: reparațiile, organizarea meșterilor și gestionarea finanțelor – sarcini care nu necesită o atenție zilnică.

În schimb, femeile percep mai frecvent că distribuirea sarcinilor este inegală, ceea ce le limitează timpul personal și energia pentru activități recreative.

Heterofatalismul este considerat un trend încurajat de social-media

Părerea terapeutului de cuplu Clemens von Saldern este diferită. Acesta consideră că heterofatalismul este un trend amplificat de social media și că femeile au fost mult mai dezavantajate în trecut decât sunt astăzi.

„Din punct de vedere politic și familial, s-au făcut progrese uriașe. Totuși, faptul că femeile se identifică tot mai des ca victime este un paradox – o combinație de inferioritate și superioritate morală”, spune von Saldern. Acesta critică, de asemenea, termeni precum „Mental Load” și, considerând că nu reflectă suficient diferențele de percepție între bărbați și femei.

Laura Fröhlich respinge această opinie, subliniind că perfecționismul femeilor este adesea rezultatul experienței de a nu se putea baza pe partenerii lor.

„Această supra-compensare este criticată frecvent, cu recomandări de genul: Faceți o listă pentru soțul vostru. Poate că bărbații ar trebui să depună mai întâi eforturi suplimentare pentru a câștiga încrederea femeilor, iar apoi ambele părți ar putea să reducă cerințele împreună”, afirmă Fröhlich.

Cum gestionează femeile și bărbații timpul petrecut la locul de muncă vs. relație

Martin Bujard, sociolog și director de cercetare la Institutul Federal de Cercetare Demografică, subliniază că problema nu este doar a indivizilor, ci și a structurilor sociale. Multe cupluri doresc ca bărbații să reducă temporar timpul de lucru pentru a se implica mai mult în îngrijirea copiilor, dar se tem de consecințe negative asupra carierei.

Femeile, în schimb, se confruntă cu dilema de a alege între muncă full-time și responsabilități casnice sau un program redus, care implică dependență financiară.

„Piața muncii ar trebui să se adapteze mai bine la așteptările tinerilor, altfel tot mai mulți vor evita să aibă copii”, avertizează Bujard.

Laura Fröhlich speră că dezbaterile generate de acest concept vor aduce schimbări. „Femeile sunt mai independente și mai libere ca niciodată. Dacă nimic nu se schimbă, tot mai multe femei vor refuza să se implice în relații monogame sau să întemeieze familii”, avertizează Fröhlich.

Mai mult decât atât, un studiu realizat în 2021 arăta că procentul femeilor care termină o facultate este mai mare ca cel al bărbaților. Decalajul are un impact negativ asupra câștigurilor financiare, însă acesta este și motivul pentru care mulți bărbați aleg să renunțe la studii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Rusia a numit primele trei țări pe care le-ar lovi cu arme nucleare, dacă conflictul din Ucraina ia amploare: „Pentru a aduce Europa la rațiune”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a tot vorbit despre băiatul misterios prezent la înmormântarea lui Mario Alin Berinde, iar acum tocmai s-a aflat tot adevărul. Toți au încremenit când au aflat cine este, de fapt. Mărturia care dă totul peste cap
Viva.ro
S-a tot vorbit despre băiatul misterios prezent la înmormântarea lui Mario Alin Berinde, iar acum tocmai s-a aflat tot adevărul. Toți au încremenit când au aflat cine este, de fapt. Mărturia care dă totul peste cap
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
Elle.ro
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
gsp
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
GSP.RO
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
GSP.RO
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
Parteneri
Ea este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! Curg banii, iubirea și sănătatea
Libertateapentrufemei.ro
Ea este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! Curg banii, iubirea și sănătatea
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
Avantaje.ro
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

Ce e metoda ,,cartonașelor”  finlandeze, adoptată de România, ,,unde unul din patru copii va dezvolta o problemă de sănătate mintală”
Știri România 14:13
Ce e metoda ,,cartonașelor”  finlandeze, adoptată de România, ,,unde unul din patru copii va dezvolta o problemă de sănătate mintală”
Abdulah Atas, turcul care a evadat din Penitenciarul Rahova, a mai avut peste 20 de permisii. Poliția: „Nu vă apropiați de el”
Știri România 13:40
Abdulah Atas, turcul care a evadat din Penitenciarul Rahova, a mai avut peste 20 de permisii. Poliția: „Nu vă apropiați de el”
Parteneri
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Adevarul.ro
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Elle.ro
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui

Monden

Ce s-a întâmplat cu asigurarea de viață de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu
Stiri Mondene 14:09
Ce s-a întâmplat cu asigurarea de viață de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu
Elena Gheorghe i-a dedicat o melodie soțului ei. Cum sună piesa și cine e cuplul celebru care apare în videoclip
Stiri Mondene 14:08
Elena Gheorghe i-a dedicat o melodie soțului ei. Cum sună piesa și cine e cuplul celebru care apare în videoclip
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Doctoriţă radiolog din Capitală, găsită moartă în casă. Femeia ar fi avut o pungă de plastic pe cap
ObservatorNews.ro
Doctoriţă radiolog din Capitală, găsită moartă în casă. Femeia ar fi avut o pungă de plastic pe cap
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Libertateapentrufemei.ro
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax.ro
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
StirileKanalD.ro
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Wowbiz.ro
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Wowbiz.ro
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Redactia.ro
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Proteste puternice au izbucnit în comuna bunicilor băiatului de 13 ani, implicat în moartea lui Mario. Peste 500 de mii de oameni au urmărit revolta live, pe Tik Tok: „Nu are voie să fie liber!”
KanalD.ro
Proteste puternice au izbucnit în comuna bunicilor băiatului de 13 ani, implicat în moartea lui Mario. Peste 500 de mii de oameni au urmărit revolta live, pe Tik Tok: „Nu are voie să fie liber!”

Politic

Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul”
Politică 09:15
Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul”
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației - sondaj CURS
Politică 08:44
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației – sondaj CURS
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro
Spotmedia.ro
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro