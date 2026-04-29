„Merele morții”

„Arbol de la muerte” sau „copacul morții” este denumirea unui arbore deosebit de periculos, cunoscut sub numele de Manchineel (Hippomane mancinella), care crește în regiunile tropicale din America de Nord și de Sud, precum și în Caraibe și în Bahamas.

Acest copac este considerat cel mai periculos din lume, fiind inclus în Cartea Recordurilor Guinness. Fructele, care seamănă cu niște mere mici, au fost denumite de Cristofor Columb „manzanilla de la muerte” („merele morții”).

Consumul acestora poate provoca probleme grave de sănătate, inclusiv arsuri și dureri severe în gât, simptome cauzate de o substanță toxică numită forbol, se arată într-un raport medical din 2019.

Un exemplu dramatic al pericolului acestui arbore este povestea a două turiste pe insula Tobago, relatată de National Geographic.

Curioase, acestea au mâncat din fructele căzute pe plajă, iar în scurt timp au resimțit dureri intense și arsuri în zona gâtului. Intervenția rapidă a medicilor le-a salvat viața.

Contactul cu orice parte a arborelui poate fi dăunător sănătății

Nu doar fructele sunt periculoase. Contactul cu orice parte a arborelui poate fi dăunător sănătății. În timpul ploii, de exemplu, picăturile de apă care curg pe frunzele sale pot purta toxine ce provoacă arsuri ale pielii și ochilor.

Fumul rezultat din arderea lemnului acestui arbore poate cauza orbire dacă ajunge în ochi.

Mobilă de Manchineel

Cu toate acestea, lemnul de Manchineel este uneori utilizat pentru fabricarea mobilei, dar numai după un proces îndelungat de uscare pentru a elimina substanțele toxice.

Deși pericolele sunt evidente, copacul nu este eliminat din regiunile unde crește din cauza rolului său esențial în protejarea țărmurilor de eroziune, datorită frunzișului său dens.

Pentru a preveni accidentele, autoritățile din aceste zone amplasează semne de avertizare și marchează copacii cu panglici roșii sau simboluri vizibile.

