În Rusia, participarea la războiul din Ucraina pare să ofere o cale de scăpare pentru cei cu antecedente criminale grave. Această practică controversată a permis mai multor infractori condamnați, inclusiv criminali în serie, să evite pedepsele legale prin semnarea unor contracte cu Ministerul Apărării.

Crime iertate în schimbul contractelor militare

Mihail Moșkin, un bărbat de 50 de ani, a fost omagiat ca erou în satul Aksarka, regiunea Iamalo-Neneț, după ce a fost ucis pe frontul din Ucraina în februarie 2026.

În comentariile la postare, văduva bărbatului ucis de Moșkin, Avgustina Ataman-Hakimova, și-a exprimat surprinderea că necrologul nu a menționat cel puțin două crime comise de „erou”, în 2005 și 2020.

În 2005, l-a ucis pe soțul Avgustinei, Nikolai Ierpin, și a rănit alte două persoane, Nikita Salinder și Anton Kuvșinov. În al doilea caz, și-a ucis fiul vitreg cu peste 30 de lovituri de cuțit.

După o condamnare de 10 ani, a fost eliberat în 2014. Apoi, Moșkin a primit 11 ani și jumătate de închisoare pentru ultima crimă, dar a fost eliberat în 2023, după doar 3 ani, pentru a se alătura războiului.

Acum este considerat un erou, iar noi, cei care am pierdut oameni dragi din cauza lui, trebuie să suportăm această umilință – Irina, rudă a uneia dintre victimele lui Mihail Moșkin

Ucigașul recidivist care își continuă crimele

Un alt caz revoltător este cel al lui Piotr Sutaikin, 29 de ani, din Gorno-Altaisk. După ce a fost eliberat din închisoare în 2021 pentru multiple furturi, el a comis un act brutal asupra iubitei sale, Anastasia Leniușkina, omorând-o în bătaie în 2022.

Deși a fost condamnat la 8 ani de închisoare, Sutaikin a semnat un contract cu gruparea Wagner și a fost eliberat.

„A luptat 6 luni și s-a întors cu bani. A fost dezgustător să-l vezi. Familia Nastiei a încercat să se asigure că nu poate obține un loc de muncă aici. Au obligat chiar și compania de asigurări să-l dea în judecată. Pentru vătămare corporală mortală. I-au acordat o sumă de nimic – mai puțin de 200.000 de ruble. Vă puteți imagina, 200.000 (circa 2.200 de euro) pentru moartea unei fete tinere și frumoase!”, exclamă, indignată, o prietena a Anastasiei.

După ce a luptat în Ucraina, s-a întors în Rusia, iar în 2025 a ucis o altă femeie, cu 29 de lovituri, după o criză de gelozie, în orașul Omsk.

În decembrie 2025, o instanță l-a condamnat la 9 ani și șapte luni de închisoare într-o colonie penală de maximă securitate. În timpul procesului, judecătorul a remarcat lipsa cazierului judiciar.

„În acest nou verdict, instanța a declarat că Sutaikin nu ar fi avut condamnări anterioare. Participarea sa la război și premiile primite au fost considerate circumstanțe atenuante! Dar ar fi trebuit să primească o condamnare pe viață pentru o serie de crime. În schimb, le spun direct: mergeți și ucideți, apoi înscrieți-vă ca voluntari și toate crimele voastre vor fi șterse!”, a adăugat Diana.

Statul îl eliberează constant, de parcă i-ar spune să meargă să ucidă, iar apoi să se întoarcă pe front pentru a scăpa de consecințe, prietenă a victimei

Moartea unui copil, trecută cu vederea

Un alt incident șocant s-a petrecut în septembrie 2025, în Kîzîl, unde un băiat de 11 ani, Ai-Suren Kuular, a fost lovit mortal de o mașină condusă de Ciaian Kîzan, un șofer fără permis și cu antecedente penale.

Acesta a fugit de la locul accidentului, dar a fost identificat ulterior. Deși inițial a fost condamnat la 7 ani de închisoare, familia băiatului a aflat că, în februarie 2026, Kîzan a fost iertat de președinte și trimis pe front.

Familia băiatului a creat o petiție pe Change.org pe 1 octombrie pentru a atrage atenția asupra situației lor și a cere dreptate.

„Imediat după verdict, imediat! A semnat contractul pe 13 ianuarie, iar pe 18 ianuarie plecase deja la operațiunea militară specială din Ucraina”, spune Saiha, prieten de familie.

„Mama celui mic este la mormântul lui Ai-Suren aproape în fiecare zi. Se gândește la el în fiecare zi. Încă nu-i vine să creadă că nu mai e. Și tocmai oamenii care ar fi trebuit să-l pedepsească pe ucigașul fiului ei au fost eliberați. Nu există nicio pedeapsă, niciuna. Nici măcar pentru ucigașii de copii!”, adaugă acesta.

Cum este posibil ca un copil să fie ucis și nimeni să nu plătească? Justiția este o farsă!, a declarat mama băiatului, Aiagul Kuular.

Crimele pot fi iertate, atât timp cât „te sacrifici” pe front

Cele trei cazuri reflectă o problemă sistemică în Rusia, unde războiul din Ucraina oferă un refugiu pentru infractori.

În loc să fie trași la răspundere, aceștia primesc o a doua șansă, sub pretextul patriotismului. Criticii susțin că această practică subminează justiția și trimite un mesaj periculos societății: crimele pot fi iertate, atât timp cât „te sacrifici” pe front.