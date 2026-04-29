165 de tone de cenușă și zgură, descoperite în Portul Constanța

Cele șase containere au sosit din Algeria și aveau ca destinație o firmă din România, potrivit Poliției de Frontieră. Verificările au fost făcute de polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, împreună cu inspectori ai Biroului Vamal de Frontieră Constanța și comisari ai Gărzii Naționale de Mediu, Comisariatul Județean Constanța.

În urma controlului, autoritățile au constatat că materialele găsite în containere nu corespundeau caracteristicilor fizice ale mărfii declarate în acte. În interior se aflau aproximativ 165 de tone de cenușă și zgură de topitorie.

Comisarii Gărzii de Mediu au stabilit că există suspiciuni rezonabile că materialele respective sunt deșeuri, potrivit legislației privind clasificarea deșeurilor.

Containerele vor fi trimise înapoi în Algeria

Transportul nu a mai fost lăsat să intre în circuitul comercial din România. Autoritățile au decis ca toate cele șase containere să fie returnate în țara de expediție.

În același timp, a fost deschis un dosar penal pentru încălcarea regimului deșeurilor. Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, potrivit sursei citate.