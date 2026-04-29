Salteaua, considerată inutilizabilă și fără valoare, a fost luată de femeia de serviciu din garajul unei pensionare și dusă la un depozit de deșeuri.

Nu avea idee că proprietara saltelei ascunsese în interiorul acesteia o „rezervă pentru zile negre”: bani, bijuterii și carduri bancare.

Valoarea totală a bunurilor era estimată la aproximativ 50.000 de euro.

Toate acestea au fost aruncate împreună cu salteaua într-un container de gunoi. Pensionara și-a dat seama de pierdere abia după câteva ore.

Fiica acesteia a alertat imediat poliția, care, împreună cu autoritățile locale, a început căutările la groapa de gunoi.

La început s-a crezut că bunurile sunt pierdute pentru totdeauna, deoarece deșeurile erau deja amestecate cu altele.

După aproximativ o oră de căutări intense, salteaua a fost găsită într-un container, împreună cu toate obiectele de valoare intacte. Familia a răsuflat ușurată, recăpătându-și economiile și bunurile de preț.