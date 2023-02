Experții cercetători spun că istoria civilizației umane se află într-un moment de cotitură, iar următorii o sută de ani de evoluție ai științei și tehnologiei își vor pune serios amprenta pe modul în care specia umană ar putea prospera și, astfel, să ajungă să colonizeze și alte planete și sisteme solare din Univers.

În același timp, există și posibilitatea să rămânem la nivelul actual de civilizație, capabili doar să exploatăm surse de energie din combustibilii fosili și, constrânși de incapacitățile tehnologice, să rămânem pe Pământ de unde, în mod inevitabil, vom dispărea într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat în urma unei calamități cosmice sau climaterice.

Teoreticienii susțin că, pe măsură ce o civilizație se dezvoltă din punct de vedere tehnologic, iar numărul populației crește, nevoia de energie va crește exponențial. Ținând cont de acest lucru, astrofizicianul rus Nikolai Kardashev a propus în urmă cu aproape șase decenii o modalitate de a determina dezvoltarea unei societăți în funcție de câtă energie și de ce tipuri de energie are la dispoziție.

Ce este Scara lui Kardashev

Potrivit cercetătorilor, o supercivilizație extraterestră este o civilizație ipotetică pentru care călătoriile interstelare într-un timp rezonabil nu prezintă probleme. Însă, o rasă aflată în stadiul nostru de dezvoltare nu ar fi capabilă să deosebească tehnologia unei astfel de supercivilizații de magie. Conform acestei definiții civilizația umană este departe de a fi o supercivilizație.

Recomandări De ce nu suntem noi, România, neutri în războiul din Ucraina?

Un nume important în acest domeniu este cel al astrofizicianului sovietic Nikolai Kardashev. Acesta a studiat în epoca postbelică sub Josef Shklovskii, celebrul autor al cărții „Viața inteligentă în univers”, care a fost primul, practic, tratat general despre modul în care oamenii ar putea căuta ființe capabile din punct de vedere tehnologic în cosmos. De altfel, cartea lui Shklovskii a devenit o sursă de inspirație pentru mulți oameni de știință după ce a fost publicată în 1966 în Occident, se poate citi într-un material publicat pe site-ul Futurism.com.

Scala dezvoltării civilizațiilor propusă de Nikolai Kardashev a sugerat trei posibile niveluri tehnologice

Aflat în căutarea unor dovezi clare ale existenței extraterestre în undele radio provenite din spațiu de la o distanță de 8 miliarde de ani lumină de Pământ, Kardashev a scris o lucrare intitulată „Transmiterea informațiilor de către civilizațiile extraterestre”, pe care a publicat-o în anul 1964, o scală de măsurare a nivelului de dezvoltare a civilizațiilor. Pentru a caracteriza nivelul potențial al dezvoltării unei civilizații, Kardashev a propus o scară bazată pe cantitatea de energie pe care o puteau valorifica, care avea să-i ia numele.

Recomandări INTERVIU EXCLUSIV. Avertismentul primarului din Bucea, simbolul suferinței civililor, către români: „Dacă nu vom opri Rusia aici, ea va veni peste voi”

Scara Kardashev (n.n. – Шкала Кардашева, în limba rusă) este o scară ipotetică ce privește necesarul de energie la scară cosmică. Avem de-a face cu o schemă de clasificare folosită pentru a determina nivelul de progres tehnologic al unei civilizații și este realizată pe baza cantității de energie pe care o poate folosi. Energia disponibilă pentru o astfel de civilizație este echivalentă cu întreaga energie existentă nu doar în Universul nostru, ci și în toate celelalte universuri, de-a lungul oricărei și tuturor liniilor temporale. Până acum este unul dintre cele mai influente concepte în domeniul căutării inteligenței extraterestre.

Cine a reevaluat Scara lui Kardashev

Iniţial, scala dezvoltării civilizațiilor propusă de Nikolai Kardashev a sugerat trei posibile niveluri tehnologice, fiecare cu propriul său nivel energetic, și anume tipul I, tipul II și tipul III. Ceva mai târziu, alți astronomi au extins această scală cu încă două tipuri: tipul IV și tipul V.

Scara Kardashev a făcut obiectul a două reevaluări principale. Prima i-a aparținut astronomului american Carl Sagan, care a introdus o formulă matematică pentru a se putea calcula cantitatea de energie necesară fiecărei civilizații reprezentate în Scara Kardashev. Este vorba despre o ecuație logaritmică, ceea ce înseamnă că diferențele dintre tipurile de civilizații propuse de Scara Kardashev sunt astronomice. Iată cum arată ecuația lui Sagan:

Recomandări EXCLUSIV la un an de război. Femeia-simbol, rănită într-un bloc de locuințe în primul bombardament rusesc, interviu pentru români: „Încă mă tratez. Visez bombe, rachete, explozii”

unde K = rating-ul unei civilizații Kardashev, iar P = energia folosită în megawați.

Cea de-a doua reevaluare a scarei dezvoltării civilizațiilor propusă de Kardashev a fost făcută de celebrul astrofizician american de origine japoneză Michio Kaku. Deși poate părea ciudat, trebuie menționat faptul că omenirea nu a avansat suficient de mult nici măcar pentru a putea fi considerată o civilizație de tip I.

Omenirea are în față un drum foarte lung până când ar putea să devină o civilizație superdezvoltată

Experții spun că de fiecare dată când construim o nouă centrală electrică omenirea crește cu doar 0,01 pe Scara Kardashev, adică de fiecare dată când ne creștem oferta totală de energie cu 26%, ceea ce se întâmplă aproximativ la fiecare 5 ani. Asta înseamnă că avem în față un drum foarte lung până când am putea să devenim o astfel de civilizație superdezvoltată. Principala cauză este aceea că noi ne asigurăm necesarul de energie forând după plante și animale moarte, ceea ce face să fim încă o civilizație de tip 0.

În opinia lui Kaku, ținând cont de locul în care se află civilizația umană în momentul de față și de direcțiile sale de dezvoltare, omenirea ar putea urca pe prima treaptă a scării lui Kardashev abia peste 100-200 de ani, scrie ScienceFocus.com. Mai mult decât atât, pentru ca Pământul să atingă stadiul de tip II, ar fi nevoie, probabil, de mii de ani, în timp ce pentru a ajunge la tipul III ar putea trece mai mult de 100.000 de ani, deci, probabil, în nici una dintre viețile noastre.

Care sunt tipurile de civilizații de pe Scara Kardashev

Teoreticienii susțin că pe măsură ce o civilizație se dezvoltă din punct de vedere tehnologic, iar numărul populației crește, nevoia de energie va crește exponențial.

Oamenii de știință au extins Scara Kardashev pentru a cuprinde şi unele civilizații ipotetice

Cum spuneam, în clasificarea lui Kardashev se disting trei etape de evoluțiea civilizațiilor în funcție de utilizarea energiei. În ultimii ani oamenii de știință au extins Scara Kardashev pentru a cuprinde şi unele civilizații ipotetice, precum civilizaţiile galactice, intergalactice și chiar cele răspândite în multivers. Iată care sunt aceste trepte tehnologice:

Civilizația de tip 0

Este acea civilizație care îşi poate obţine energia și materiile prime din surse organice precum lemn, cărbune și petrol. Orice rachetă utilizată de o astfel de civilizație utilizează propulsia chimică și pentru că viteza acestor rachete este mică, o civilizație de tip 0 ar fi în cea mai mare parte limitată la planeta sa de origine. Acesta este, cum spuneam, nivelul actual al civilizaţiei noastre.

Civilizația de tip I

O astfel de civilizație poate recolta și depozita toată energia de care are nevoie de la steaua sa și ar avea o capacitate energetică de aproximativ 100.000 de ori mai mare decât are omenirea în prezent. Aceasta va putea să folosească toată energia planetei pe care se află, controlând forțele naturii, și anume uragane, seisme, erupții vulcanice, etc. Un astfel de grad de dezvoltare poate părea greu de imaginat în stadiul actual al lucrurilor, însă nu este vorba decât de un nivel de bază, chiar primitiv, de exploatare energetică comparativ cu celelalte tipuri mai avansate, notează cursa citată anterior.

Civilizația de tip II

Acesta este următorul nivel de civilizație, capabilă să exploateze întreaga energie de care are nevoie direct de la steaua-mamă, nu prin transformarea radiației solare în energie, așa cum făcea o civilizație de tipul I, ci prin controlarea directă a proceselor stelare. Experții au propus mai multe metode prin care ar putea fi controlată puterea unei stele, însă cea mai populară ar fi, se pare, „Sfera Dyson”. Un astfel de dispozitiv ar îngloba steaua-mamă, recoltându-i toată energia pe care o transferă pe planetă unde este stocată pentru utilizare. O civilizație de tip II ar dispune de metode eficiente pentru a face fuziune nucleară, mecanism care conferă energie stelelor, iar planetele gigantice din sistemul său solar ar fi exploatate de hidrogen care ar fi transferat către uriașe reactoare cosmice de fuzuine, obținându-se în acest fel și mai multă energie necesară dezvoltării.

Civilizația de tip III

Este o civilizație de călători intergalactici care cunosc tot ceea ce este de cunoscut despre energia galaxiilor. În ceea ce privește specia umană, sute de mii de ani de evoluție ar putea avea ca rezultat niște oameni complet diferiți de cei de acum, așa-zișii cyborgi, indivizi pe jumătate organisme biologice, pe jumătate mașinării complexe.

O anumită civilizație va dispune la acest nivel de dezvoltare tehnologică de armate de roboți care vor descoperi și vor coloniza singuri noi planete și le vor exploata resursele. Odată ajunși pe o astfel de planetă roboții ar urma să construiască fabrici din resursele existente pe acea planetă unde vor începe să se multiplice. În acest fel, o civilizație de tip III poate coloniza sistem solar după sistem solar și să va extinde în întreaga galaxie. În ceea ce privește călătoriile intergalactice, o astfel de civilizație dispune de tehnologia necesară deschiderii de găuri de vierme și/sau dispune de motoare cu propulsie superluminică.

Civilizația de tip IV

În ceea ce-l privește, Nikolai Kardashev a considerat că o civilizație de tip IV ar fi mult prea avansată și nu a trecut dincolo de civilizațiile de tip III. Acest lucru însă nu i-a oprit pe alți teoreticieni să-i extindă raționamentele și să spună că o civilizație de tip IV ar putea controla orice formă de energie din întregul Univers, ar putea ieși din Univers, depășind ritmul de extindere a spațiului și timpului și ar putea locui în singularitățile găurilor negre. O astfel de civilizație intergalactică, care ar fi răspândită în întreg Universul, ar dispune de surse de energie necunoscute încă științei și ar putea călători în tot Universul și valorifica o cantitate uriaşă de energie. Totodată, civilizaţiile de acest nivel ar fi capabile să modifice structura spațiu-timp, să încetinească entropia sau chiar să o inverseze pentru a putea atinge nemurirea.

Civilizația de tip V

O civilizație de acest nivel nu ar mai fi o civilizație umană, ci se poate vorbi despre „zei” care ar urma să manipuleze mai multe universuri după bunul lor plac, deschizând noi universuri prin „Big-Bang”-uri și închizându-le pe cele pe care le-au secătuit de energie. O astfel de civilizaţie ar putea să călătorească dintr-un Univers în alt Univers având capabilităţi inimaginabile pentru civilizația umană, care este foarte departe de astfel de capacități.

În opinia lui Michio Kaku, acum este momentul să alegem drumul pe care să mergem, fie că ne vom îndrepta către stele, fie că vom rămâne tributari până la dispariția conflictelor sectare pe care le susținem în diferite părți ale planetei pentru câțiva barili de petrol în plus, mai precizează Futurism.com.

Vezi şi ce fenomene astronomice vor avea loc în 2023!

GSP.RO Fiul lui Adrian Mititelu, întrebat cu ce se ocupă, când se dădea jos din Lamborghiniul său de 600.000 de euro. Ce a răspuns. Momentul a fost înregistrat. VIDEO

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Relaţia dintre Ştefan Bănică Jr şi o femeie celebră de care toţi au uitat! 'M-a ameninţat, mă jignea'. Declaraţii şoc despre artist

Viva.ro Cum arăta Sahar Tabar, tânăra care a vrut să semene cu Angelina Jolie, înainte de cele 50 de operații estetice

Observatornews.ro "Alberto, închide camera, frate!" Pesedistul Caraian a intrat dezbrăcat online, direct din duș, în ședința Consiliului Local al Sectorului 1

Știrileprotv.ro Viața „soțului trofeu”, bărbatul întreținut de cele trei soții. „Mă simt ca și cum aș trăi un vis devenit realitate”. „Regele nu mișcă un deget”

FANATIK.RO Animalul care își fierbe dușmanii. I se spune “bombardier” și poate învinge prădători mult mai mari

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 24 februarie 2023. Săgetătorii ar fi bine să lase viitorul în pace, pur și simplu, să se detașeze de orice plan și de aspirații, dorințe

PUBLICITATE Interviu Maria Gheorghiu, cofondatoarea Asociației OvidiuRO: Prevenim analfabetismul funcțional prin lectura timpurie