La doar câteva ore după ce a dat-o afară din emisiune, Anca Alexandrescu a postat pe pagina ei de Facebook un nou atac la Marcela Simona Fica, femeie care se recomandă drept Raisa Ekaterina Ivatenko.

Asta deoarece s-a uitat în telefonul invitatei ei, iar acolo a văzut că „raisa 8283” de pe TikTok ține legătura cu un tânăr care în trecut a anunțat în spațiul public, fără probe, că ar fi fiul Ancăi Alexandrescu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

„Vă aduceți aminte când v-am arătat acest impostor care se dă drept fiul meu? Ei, el este cel care o ajută pe Raisa cu postările pe TikTok! Vai, ce coincidență! Cum am aflat? Din telefonul ei! Când i-am cerut să văd dacă a vorbit cu generalul Chelaru, am văzut apelurile cu acest personaj! Am întrebat-o! Oare să nu fi văzut ce am postat eu despre el, dacă mă urmărește?

În plus, a mai făcut și alte postări împotriva mea și a Realității! Chiar și când l-au luat pe Coldea la DNA! Am făcut ce trebuia să fac! Am arătat adevărul! Cei care vor continua să mă jignească vor primi block instant”, a scris Anca Alexandrescu pe pagina personală de Facebook.

Recomandări Victor Ponta, obligat să-l despăgubească pe fostul procuror Mircea Negulescu cu 25.000 de lei. Instanța, despre acuzațiile lansate de fostul premier la România TV: „Erau plăsmuiri”

Prezentatoarea de la Realitatea Plus face referire la un tânăr care pe TikTok afirma că este fiul ei și despre care ea a mai vorbit în urmă cu doar câteva luni: „Acest personaj se recomandă pe TikTok ca fiind fiul meu! Evident este un impostor! Am raportat la TikTok și nimeni nu ia măsuri. I-am pus în vedere să șteargă postările și refuză! Nu are nicio legătură de rudenie cu mine și vă rog să-l raportați”.

De ce a fost dată afară din emisiune Doamna Raisa

Femeia care se recomandă drept Raisa Ekaterina Ivatenko, dar al cărei nume real este Marcela Simona Fica, fusese invitată la postul de știri pentru a face unele dezvăluiri senzaționale, după cum anunțau reprezentanții televiziunii.

Deoarece nu a venit cu nicio probă pentru afirmațiile pe care le-a făcut, „raisa 8283” de pe TikTok a fost dată afară din emisiune de Anca Alexandrescu. Iar aceasta din urmă a spus că Doamna Raisa a atacat-o în mediul online, în trecut, atât pe ea, cât și postul Realitatea Plus.

„Nu sunt puse acum. Mi-au arătat oamenii în timpul emisiunii. Eu nu mă supăr pe dumneavoastră că scrieți de rău despre mine, ci doar că nu produceți probe. Nu e o singură postare, sunt două postări împotriva mea și a domnului Gușă. E tot scris de altcineva? Doamna Fica, cu toată prietenia vă spun. Haideți să vă spun ceva.

Recomandări Călin Georgescu și Crin Antonescu, în turul 2 la alegerile prezidențiale 2025, arată primul sondaj din acest an. Ce procente au Nicușor Dan și George Simion

Haideți să vă spun următorul lucru: luăm pauză de publicitate și o să ne luăm la revedere de la dumneavoastră, pentru că nu ați produs nicio probă în legătură cu ceea ce ați postat pe paginile dumneavoastră. Eu v-am spus să veniți în platou cu probe. Domnul Vișan v-a rugat, de asemenea, să veniți cu probe”, a spus Anca Alexandrescu.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News