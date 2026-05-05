Declanșatorul imediat al acestei situații a fost decizia Partidului Social Democrat (PSD) de a se retrage de la guvernare, după ce a cerut în mod repetat demisia prim-ministrului Ilie Bolojan, comentează analiștii Alex Șerban și Silvian Trandafir într-o analiză publicată de The Atlantic Council.

Această ruptură reflectă mai mult decât fricțiunile obișnuite ale coaliției. A urmat unei serii de măsuri de reformă conduse de Bolojan, în special privind disciplina fiscală și restructurarea administrativă, care par să fi afectat direct influența politică și instituțională a PSD. Această secvență sugerează că substanța politicilor, nu doar rivalitatea politică, a jucat un rol decisiv – iar acest lucru are ramificații semnificative pentru rolul viitor al României în Europa, notează cei doi experți.

Moțiunea de cenzură

Moțiunea de cenzură, inițiată de PSD în cooperare cu Alianța pentru Uniunea Românilor (AUR), este un test important. Principalul partid populist de opoziție din România, AUR, este considerat prietenos cu partidele de extremă dreaptă și este membru al grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni din Parlamentul European. Acțiunea PSD i-a luat prin surprindere pe partenerii de coaliție și pe președinte și a expus o lipsă de coordonare prealabilă în cadrul guvernării.

La nivel european, problema nu a constat în faptul dacă moțiunea va trece sau nu, ci în faptul că PSD a ales să coopereze cu AUR, creând o situație nouă.

O îngrijorare structurală la nivel european

Reacțiile oferite inițial de politicienii europeni indicau o îngrijorare care depășeșea comentariile obișnuite despre politica românească. Politicianul german Manfred Weber, președintele Partidului Popular European de centru-dreapta din Parlamentul European, a declarat săptămâna trecută că există o „îngrijorare serioasă” cu privire la evoluțiile politice din România. Deși această declarație nu intervine direct în afacerile interne, tonul său reflectă o îngrijorare cu privire la un model mai larg observat în Europa, și anume interacțiunea dintre partidele principale și actorii poziționați în extrema dreaptă.

Îngrijorarea este structurală. În politica europeană, chiar și alinierile temporare sau tactice cu partide percepute ca fiind extremiste sunt interpretate ca semnale ale unei potențiale normalizări a unei astfel de practici.

Potrvit PSD, cooperarea cu extrema dreaptă este posibilă în anumite condiții.

La nivel european, PSD este membru al Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților (S&D), care a menținut în mod constant o limită formală împotriva cooperării cu formațiunile de extremă-dreapta. Reportajele internaționale, în special în cotidianul spaniol El País, au ridicat deja întrebări dacă nu cumva comportamentul actual al PSD contrazice angajamentele sale anterioare în cadrul taberei social-democrate europene.

Tensiunea internă este evidentă. PSD se prezintă ca un partid proeuropean, tradițional, în timp ce AUR este clasificat pe scară largă drept naționalist, eurosceptic și asociat cu retorica anti-sistem. Chiar dacă PSD prezintă colaborarea cu AUR ca fiind limitată și tactică, aceasta riscă o erodare a încrederii în rândul partenerilor săi europeni și o intensificare a controlului în negocierile viitoare.

Implicațiile instituționale și cele trei riscuri economice imediate

Dincolo de semnalele politice, reportajele internaționale au evidențiat potențialele consecințe economice ale instabilității politice prelungite din România, inclusiv o scădere bruscă a valorii monedei naționale. Leul românesc s-a depreciat deja cu aproape 3% de când PSD și AUR și-au anunțat moțiunea comună de cenzură pe 27 aprilie, depășind 5,19 lei per euro (5.2180 lei marți – un maxim istoric) pe fondul ieșirilor de capital și al aversiunii crescânde a investitorilor față de risc.

România este dependentă în prezent de fluxuri substanțiale de finanțare europeană, inclusiv peste zece miliarde de euro legate de etapele de reformă în cadrul mecanismelor Uniunii Europene (UE), cum ar fi Facilitatea de Redresare și Reziliență. Orice perturbare a guvernării de la București creează trei riscuri imediate:

întârzieri în implementarea reformelor cerute de Comisia Europeană;

presiuni asupra indicatorilor fiscali, inclusiv asupra țintelor de deficit;

semnale negative către agențiile de rating, care ar putea afecta costurile de împrumut.

În plus, preocupările emergente privind corupția în procesele de finanțare și alocare ar putea întârzia eforturile României de a dezvolta capacitățile de producție interne. Aceste probleme sunt adesea legate de deficiențe în achizițiile publice, conflicte de interese și practici contractuale conectate politic. În acest context, acuzațiile care afectează integritatea acestor mecanisme pot întârzia implementarea proiectelor, pot crește controlul la nivel UE și, în cele din urmă, pot submina progresul în sectoarele dependente de investițiile publice pe termen lung și de credibilitatea reglementărilor.

Din perspectiva UE, aceasta nu este în primul rând o problemă ideologică. Este operațională și financiară. Dacă instabilitatea politică se traduce prin întârzieri administrative, fluxurile de finanțare pot fi încetinite, reevaluate sau condiționate în continuare.

Sprijinul în creștere pentru Bolojan, un paradox intern

În timp ce instabilitatea instituțională crește, opinia publică pare să se îndrepte într-o direcție diferită. Sondajele de opinie efectuate recent indică faptul că aproape 40% dintre respondenți susțin menținerea lui Bolojan în funcție. Această cifră depășește semnificativ nivelul încrederii în PNL, estimat la aproximativ 18%.

Această discrepanță între susținerea partidului și cea a liderului său ridică o întrebare critică: este conflictul politic actual determinat de un dezacord ideologic sau de apariția unei figuri a cărei legitimitate perturbă echilibrele existente ale partidului?

Cronologia Guvernului Bolojan

„Scenariul Ungaria”

Perturbarea politică de la București a ridicat totodată întrebări dacă România ar putea lua calea Ungariei sub Viktor Orban, dar orice astfel de comparații ar trebui formulate cu atenție. Problema nu constă într-o imitație instituțională, ci într-o potențială schimbare de poziționare în cadrul UE, către o poziție mai conflictuală și, în cazuri specifice, către obstrucționarea unor decizii comune. În UE, anumite domenii-cheie (în special politica externă și sancțiunile) necesită încă unanimitate, ceea ce oferă fiecărui stat membru posibilitatea de a amâna sau bloca deciziile.

În acest context, un scenariu cu AUR la guvernare ridică întrebări asupra modului în care România ar putea folosi această pârghie. Liderul partidului AUR, George Simion, l-a menționat în repetate rânduri pe Orban ca model sau un punct de comparație. Chiar dacă astfel de referiri sunt parțial retorice, ele indică o potențială orientare către o abordare mai asertivă, axată pe suveranitate, în cadrul UE.

Prin urmare, riscul nu este o ruptură imediată cu UE, ci o trecere treptată către o cooperare selectivă. România ar putea trece de la un membru în general aliniat la un actor mai tranzacțional – ocazional blocând sau diluând deciziile. Impactul ar depinde de frecvență și coordonare cu alte state, dar chiar și o obstrucționare sporadică poate avea efecte exagerate într-un sistem construit pe consens.

România, sub lupă

PSD a declarat că nu intenționează să guverneze cu AUR și că actuala colaborare este limitată strict la moțiunea de cenzură. La nivel național, această distincție are o semnificație politică. La nivel european, are o greutate limitată.

Instituțiile și grupurile politice europene fac evaluările în baza comportamentului observabil, nu prin intențiile declarate ale unui partid. Pe de altă parte, PSD semnalează că cooperarea cu extrema dreaptă este posibilă în anumite condiții. Odată stabilite, astfel de precedente tind să se extindă.

România nu se confruntă încă cu o abatere sistemică de la traiectoria sa proeuropeană, dar trece printr-un test de stres al normelor de aliniere politică.

Rezultatul imediat al votului asupra moțiunii de cenzură contează mai puțin decât implicațiile pe termen lung. În lunile următoare, vor menține partidele mainstream precum PSD limite clare în ceea ce privește colaborarea cu partidele populiste de extremă dreapta? Sau flexibilitatea tactică va deveni o practică structurală?

Aceasta este lentila prin care partenerii europeni interpretează evoluțiile actuale, conchide The Atlantic Council.