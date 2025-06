Femeia este revoltată din cauza faptului că programa la Bacalaureat a rămas neschimbată de zeci de ani, iar copiii sunt stresați și speriați din cauza volumului de informații. Elevii, susține femeia, au de „tocit” aceleași comentarii ca în urmă cu 20 de ani, când ea a susținut examenul, lucru care i se pare inutil.

„Vă scriu la oră târzie, într-adevăr, pentru că, din păcate, nu putem avea nopți liniștite în această perioadă. Mă refer la noi, părinții copiilor care trec prin acest examen important pentru viitorul lor, examenul de bacalaureat. Văd copilul meu, dar și alți copii care trec prin acest chin. Îi numesc copii, știu că au 18-19 ani, dar sunt încă niște copii. Îl numesc chin pentru că…offf, sunt atâtea motive pentru care mă doare sufletul pentru copilul meu stresat și speriat, pentru copiii tuturor. Văd aceleași comentarii de „tocit” ca acum 20 ani, același „faimoase” opere literare din care nu au nimic de învățat pentru viață”, explică femeia.

Pentru cei care decid subiectele la Bacalaauret, mama din Ploiești are un mesaj dur: „Voi, „mințile luminate” ale țării care vă ocupați de aceste subiecte de bacalaureat, vă imaginați vreo clipă ce aberant pentru un copil de 19 ani să îl caracterizeze pe Harap-Alb?!? Și nu numai asta, să fie și minim 400 cuvinte… Ăsta e examen care îi decide viitorul? Sincer, asta e o bătaie de joc asupra copiilor și asupra părinților, chiar vă bateți joc de sănătatea noastră mintală”.

Totodată, aceasta spune că ar trebui modificată structura Bacalureatului, iar copiii să învețe ceva care să le folosească, să îi pregătească pentru viață.

„S-a schimbat președintele țării, s-a schimbat structura anului școlar, schimbați ceva și la „examenul vieții”, faceți ceva astfel încât copiii noștri să învețe ceva care să le folosească, care să îi ajute, să îi pregătească pentru viață. Am dat bacul acum 20 ani, am învățat mult, aceleași porcării pe care le învață copilul meu acum, a fost greu, am luat notă mare, nu mi-a folosit niciodată absolut nimic din tot ce am învățat pentru acest examen, NIMIC! Schimbați ceva!!!”, este de părere femeia.