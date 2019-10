De Petre Dobrescu,

”M-a rugat un copil la Revoluţie, pe stradă, pe Dorobanţi, să scriu o melodie. Cred că avea 17-18 ani. M-a pătruns foarte tare, am făcut o piesă cu un text fenomenal. Am imprimat-o, nu suna chiar cum mi-aş fi dorit eu, dar astea erau tonurile. S-a făcut în grabă, important era că avea un mesaj nemaipomenit, se numea «Flori pentru eroi», spunea Mihai Constantinescu într-un interviu pentru Agerpres.

Piesa ”Flori pentru eroi” face parte din albumul ”Cântă iubire”, lansat în anul 1989.

Mihai Constantinescu povestea, în 2016, că a cântat piesa doar de două ori în România, dar și într-un turneu la New York, unde mesajul a impresionat o sală întreagă.

”N-am să uit, erau în sală numai oameni cu camere de luat vederi, cât am cântat melodia toată lumea a stat în picioare, au plâns, am plâns şi eu, de nu mai puteam să cânt, pentru că vorbeam despre nişte oameni care au murit cum au murit. M-am bucurat că mesajul a fost mai pătrunzător în afara ţării decât în ţară. Eu îi consider pe copiii care şi-au jertfit, practice, viaţa, nişte eroi. Ei n-au ştiut absolut nimic, unde se duc, de ce trebuie să moară, pentru ce”, mai spunea artistul.

Mihai Constantinescu a murit marți seară, la ora 19.00. Artistul fusese internat la Spitalul Clinic de Urgență „Floreasca”, din luna mai, după ce a suferit un stop cardio-respirator.



