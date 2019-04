Ce părere are Monica Bârlădeanu despre violența în familie

Monica Bârlădeanu rupe tăcerea și vorbește deschis despre violență în familie și despre alte lucruri sensibile pentru toate femeile. Descoperă, în spatele imaginii publice, un om frumos și foarte sincer. Unul dintre evenimentele culturale marcante ale primăverii este premiera musicalului ”We will rock you”, la care Răzvan Mazilu semnează coregrafia, regia și costumele – prilejul ideal de a afla mai multe deste talentatul artist dintr-un interviu one-to-one, exclusiv în Unica.

În urmă cu un an, Monica Bârlădeanu a făcut declarații cutremurătoare despre familia ei. Totul a început atunci când mama Monicăi l-a adus pe lume pe Petru, fratele mai mic. Copilul a fost foarte bolnav iar mama a stat aproape un an prin spitale ca să-şi salveze pruncul. Din cauza acestei drame, tatăl Monicăi s-a refugiat în alcool şi devenea agresiv cu soţia. Violenţa dintre ei este povestită astăzi de Monica cu multă durere. ”Zgomotele înfundate, ştii cum e când loveşti un corp şi corpul ăla se loveşte de altceva, dar e un perete şi e o bufnitură. Loviturile în corp sună într-un anume fel. (n.r. simţeam) Teroare. Mai mare teroare era când după un episod din asta nu mai zicea niciunul nimic şi atunci îmi era frică să deschid uşa”, şi-a început ea mărturisirea. La scurt timp, părinții vedetei au divorțat. ”El stătea la 38-40 de km de Iaşi şi odată am fost şi pe jos până la el cu fratele meu sau cu bicicleta sau cu autostopul”, a continuat Monica, copleşită de amintirile crunte. Monica Bârlădeanu era în clasa a 12-a atunci când tatăl ei s-a sinucis.

