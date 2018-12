Cei doi au fost condamnați la 6 ani și jumătate, respectiv 5 ani de închisoare. Judecătorul a precizat, atunci când a citit sentința că tinerii au „lungă istorie de crezuri rasiste și violente”.

Pe lângă faptul că i-au pus fetiței lor numele de „Adolf”, Adam și Claudia ar fi învățat-o pe copilă să facă salutul nazist și au îmbrăcat-o pe aceasta în costumul alb folosit de Ku Klux Klan.

Faptele lor au fost însă mult mai grave de atât. Cuplul de neo-naziști plănuia atacuri împotriva persoanelor de culoare sau asupra evreilor, potrivit independent.co.uk.

Claudia Patatas, the racist mum who named her baby son after Adolf Hitler, has been jailed for five years. Adam Thomas, the boys dad, was locked up for six years and six months. pic.twitter.com/xxxvag9kx4

— Martin Fricker (@martinfricker) 18 decembrie 2018