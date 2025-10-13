Ziarul este considerat publicația preferată a lui Vladimir Putin, care a permis pentru prima dată KP să folosească imaginea sa într-o campanie publicitară. Directorul general Vladimir Sungorkin se află sub sancțiunile Uniunii Europene din 2022.

Persoana „de încredere” care folosește banii „fugarei”

Artista plecată în Israel primește pensia pe un card bancar și are o „persoană de încredere” în Rusia, al cărei nume nu este menționat. De asemenea, artista are avocați și asistenți care cheltuiesc banii, în special pentru plata utilităților pentru proprietățile sale din Rusia.

Pugaciova a început să primească pensie în 2004. Aceasta este formată din standardul urban de aproape 26.000 de ruble (275 de euro) și diverse suplimente.

Printre acestea se numără o indemnizație pentru titlul de artist al poporului, pe care pensionarii din Moscova o primesc din 2018. Această indemnizație este indexată anual. În 2025, aceasta a ajuns la aproape 42.000 de ruble (445 de euro).

Ziarul menționează și o indemnizație pentru Ordinul „Pentru merite deosebite față de Patrie”, care este considerată o prestație materială suplimentară.

Pensia, fără indexări și alte suplimente, fiindcă primește redevențe

Recomandări Dezmăț pe banii publici în SICAP. Zeci de primării de comune aruncă mii de euro pe spectacole pirotehnice: „Știți cum e! Dacă nu ai un foc de artificii, parcă nu e Revelion”

Cu toate acestea, deoarece Pugaciova continuă să primească redevențe pentru ascultarea cântecelor sale pe serviciile rusești de streaming, ea nu poate primi aceste plăți suplimentare

Astfel, artista poporului URSS Alla Pugaciova primește minimum 67.000 de ruble (710 euro).

KP: „Abandonată și uitată de toți”

Ziarul susține că pensia Pugaciovei nu este suficientă pentru a acoperi toate cheltuielile necesare în Rusia. Prin urmare, soțul ei, Maxim Galkin, o ajută la plata „personalului care se ocupă de proprietăți”.

Anterior, Komsomolskaia Pravda a numit-o pe Pugaciova „abandonată și uitată de toți” pe site-ul său cu ocazia celei de-a 75-a aniversări, în timp ce pe Facebook (interzis în Rusia) a felicitat-o de ziua ei.

Legenda muzicii sovietice Alla Pugaciova, care susține activ Ucraina, a părăsit Rusia în 2022, și a plecat în Israel, țara soțuui ei Maxim Galkin, alături de copii. Ea are un statut incert, autoritățile ruse vorbind mereu de declararea ei ca „agent străin”.

Cântăreața s-a pronunțat în mod repetat, public, împotriva războiului Rusiei în Ucraina. Chiar în prima zi a invaziei, soțul Allei Pugaciova a publicat pe Instagram un pătrat negru, însoțit de cuvintele: „De dimineață sunt în legătură cu rudele și prietenii din Ucraina! Nu pot să pun în cuvinte cum mă simt! Cum este posibil așa ceva! Nu există nicio justificare pentru război! Nu războiului”.

Mesajele antirăzboi

Ulterior, Alla Pugaciova a cerut încetarea „deceselor băieților noștri pentru scopuri iluzorii care fac din țara noastră o paria și împovărează viețile cetățenilor săi”. Ulterior, ea a transmis un nou mesaj dur împotriva războiului, afirmând că persoanele care o critică din cauza poziției sale față de acesta sunt „sclavi”.

În septembrie 2022, Ministerul Justitiei l-a adăugat pe Maxim Galkin în registrul agenților străini. După aceasta, Alla Pugaciova a cerut și ea să fie inclusă în acest registru, deoarece „este solidară cu soțul ei”.

În decembrie 2023, s-a aflat însă că autoritățile nu au inițiat proceduri penale împotriva cântăreței și a soțului ei în temeiul articolului privind discreditarea armatei ruse.

Ieșirile publice ale „Țarinei” muzicii pop rusești, iubită de zeci de milioane de oameni, de la generațiile URSS până la cei 270.000 de ascultători lunari foarte tineri de pe Spotify, au reprezentat lovituri de imagine dure pentru președintele Vladimir Putin.

Alla Pugaciova a câștigat bani în Rusia pentru o lungă perioadă, iar Galkin a fost prezentator TV pe unul dintre canalele federale mai mulți ani. După ce a părăsit țara, comediantul a continuat să facă bani cu publicul de limbă rusă, în diferite turnee.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE