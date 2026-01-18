Întrebat la Digi24 ce pensie are acum, Traian Băsescu a răspuns: „11.000 de lei. Eu am ieşit la pensie cu 2.950 de lei. Dar am ieşit în 2014, în noiembrie. Deci pensia mea a fost de 2.950 de lei. Între timp au fost indexările, plus marea mărire a pensiei acum, cu noua lege. Am câştigat 6.000 de lei la pensie cu noua lege a pensiilor”.

Întrebat dacă i se pare că are o pensie mare, fostul președinte a răspuns: „Nu mi se pare că am o pensie prea mare, mi se pare că s-a mărit brusc. Dacă e ceva ridicol este că unul care a fost un salariat, care a fost comandant de navă, primar general al Capitalei, ministru, preşedinte, după 44 de ani de serviciu iese cu 2.950 de lei la pensie. Asta mi se pare anormal”.

Amintim că Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv, în martie 2022, că Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea lui Nicolae Ceaușescu înainte de 1989. În urma deciziei, Traian Băsescu a pierdut drepturile cuvenite foștilor șefi de stat. Dar, în iunie 2022, a atacat verdictul Înaltei Curți la Curtea Constituțională, iar CCR a decis în vara lui 2025 că Băsescu își poate recăpăta privilegiile pierdute. Este vorba despre:

locuință de protocol

indemnizația lunară egală cu 75% din indemnizaţia acordată preşedintelui României, adică echivalentul a 2.500 de euro

pază şi protecţie, precum şi folosinţă gratuită a unui autoturism, asigurate permanent de SPP.

Prin urmare, la pensia de 2.200 de euro se adaugă și indemnizația, ceea ce înseamnă că Băsescu are un venit lunar de aproape 5.000 de euro.





