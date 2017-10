Fostul președinte Traian Băsescu a dezvăluit, vineri, la Timișoara, ce pensie are, după majorare, și cu cât se așteaptă să îi crească pensie, după viitoarea mărire.

Traian Băsescu primește, pe lângă pensie, o indemnizație de 75% din salriul președintelui României, urmare a faptului că a ocupat cea mai înaltă funcție în stat. Fostul președinte a spus că nu și-a calculat pensia, după anunțul modificării punctului de pensie.

„Nu am calculat, dar pensia mea a evoluat pozitiv. Am ieșit la pensie cu 2.985 de lei, pe data de 4 noiembrie 2014. Mi s-a mărit, am ajuns la vreo 3.300 de lei acum și, dacă va mai fi o mărire vor, mai fi inca vreo câteva sute de lei, probabil vreo 300 de lei”, a declarat Traian Băsescu, potrivit Opinia Timișoarei.

”Eu mai beneficiez de prevederea legală că un fost președinte primește, dar nu e pensie, un fost presedinte beneficiază de 75% din salariul președintelui, dar nu poți să știi niciodată când se supără Parlamentul taie și facilitatea asta. Așa că, baza e pensia”, a mai spus Traian Basescu.

Salariul președintelui Klaus Iohannis fiind de 18.800 de lei, atunci indemnizația lui Băsescu, de 75 la sută, este de 14.000 de lei pe lună.

