Evoluția tehnologiei auto

Timp de peste un secol, vehiculele echipate cu motoare termice (ICE) au fost la putere, însă inovațiile în domeniul bateriilor, al motoarelor electrice și al integrării software-ului au transformat mașinile electrice într-o alternativă redutabilă.

Trecerea de la mașinile clasice la cele electrice (EV) înseamnă renunțarea la combustibilii fosili, reducerea emisiilor poluante și eliminarea complexității mecanice specifice motoarelor convenționale, iar această evoluție a condus la un model de întreținere mai simplu și mai eficient.

Pentru a înțelege diferențele în materie de întreținere între cele două tipuri de automobile trebuie mai întâi analizate componentele de bază. Astfel, mașinile clasice sunt cele echipate cu motoare pe benzină sau motorină, care au în componență sute de piese mobile, și anume pistoane, supape, bujii, curele, filtre (de ulei, de combustibil, de aer), sisteme de evacuare și de răcire complexe.

În schimb, cele electrice folosesc unul sau mai multe motoare electrice, care sunt alimentate de baterii de mai multe tipuri (litiu-ion, nichel-metal hidrură, litiu-fosfat-fier, plumb-acid, etc.).

Principalele diferențe între EV-uri și mașinile clasice

Un motor electric are doar câteva piese în mișcare, iar funcționarea sa este mult mai simplă. Prin urmare, numărul componentelor care necesită întreținere regulată este mult mai mic comparativ cu mașinile termice, ceea ce reduce considerabil costurile de mentenanță, potrivit Cyberswitching.

Practic, cerințele de întreținere a EV-urilor diferă semnificativ de cele ale vehiculelor cu motor cu ardere internă. „Electricele” necesită mai puțină întreținere mecanică datorită numărului mai mic de piese mobile și absenței unor componente precum motorul și cutia de viteze.

O altă diferență o reprezintă utilizarea lichidelor și a lubrifianților. Mașinile tradiționale se bazează pe diverse fluide, inclusiv ulei de motor, lichid de frână și de transmisie, lichid de răcire, etc., care trebuie verificate și înlocuite periodic pentru a menține funcționarea optimă a vehiculului.

În schimb, vehiculele electrice au un sistem de gestionare a lichidelor mai simplificat. Acestea necesită, în general, mai puține lichide, în principal pentru răcirea bateriei și lubrifierea motorului, ceea ce duce la schimburi mai rare de lichide.

Această diferență este unul dintre motivele pentru care EV-urile au, adesea, cerințe de întreținere mai reduse comparativ cu mașinile tradiționale, în care se pune accentul pe întreținerea bateriei, sistemului de frânare regenerativă și pe gestionarea adecvată a software-ului. Dar, haideți să le luăm pe rând.

Mai puține piese în mișcare

Vehiculele electrice reprezintă o schimbare radicală față de mașinile tradiționale echipate cu motoare termice, în special prin designul simplificat. Așa cum spuneam, una dintre cele mai evidente diferențe este reducerea drastică a numărului de piese în mișcare, ceea ce are un impact major asupra cerințelor de întreținere și a costurilor.

Eliminarea componentelor complexe. Eliminarea unor componente complexe precum motorul termic, ambreiajul, transmisia sau sistemul de evacuare simplifică semnificativ structura unui EV. Este important de știut că unele modele cu emisii zero au mai puțin de 20 de piese mobile comparativ cu cele peste 200 ale unui automobil convențional. De asemenea, această simplificare structurală elimină nevoia schimburilor de ulei, a filtrelor de aer, de ulei și de combustibil sau a altor piese de uzură specifice motoarelor clasice.

Întreținere mecanică redusă. Mai puține piese mobile înseamnă mai puține șanse de defecțiuni. EV-urile sunt mai fiabile și mai ușor de diagnosticat, ceea ce înseamnă că proprietarii vizitează mai rar service-urile și se confruntă cu perioade mai scurte de imobilizare a mașinii.

Costuri mai mici de întreținere. Complexitatea redusă înseamnă automat și costuri mai mici de întreținere. Studiile arată că șoferii de vehicule electrice cheltuiesc în medie cu 40% mai puțin cu întreținerea mașinii decât cei care dețin mașini termice.

Întreținerea bateriei

Spre deosebire de vehiculele cu motoare cu ardere internă, întreținerea „electricelor” se concentrează pe bateria care asigură necesarul de energie al acestora. Neglijarea acumulatorului poate duce la scăderea autonomiei și la costuri mari de înlocuire. Cele mai bune practici pentru întreținerea bateriei includ încărcarea controlată, evitarea descărcărilor profunde și atenuarea condițiilor extreme.

Cele mai bune practici de încărcare. Pentru a păstra bateria într-o stare câtmai bună, una dintre principalele reguli este respectarea reprizei de încărcare „20-80%”. Aceasta este esențială pentru păstrarea nivelului de încărcare între aceste valori, deoarece prelungește durata de viață a bateriei. Încărcarea completă la 100% trebuie făcută doar ocazional, de preferat doar înainte de drumurile pe distanțe lungi.

Evitarea descărcărilor complete. Descărcarea completă poate provoca o uzură mecanică a celulelor bateriei, ceea ce reduce durata de viață a acesteia. De aceea, este recomandat ca reîncărcarea să se facă înainte ca nivelul să scadă sub 20%.

Gestionarea temperaturilor extreme. Temperaturile ridicate sau foarte scăzute influențează performanța bateriei. Expunerea prelungită la temperaturi ridicate poate duce la o degradare accelerată, în timp ce frigul extrem poate reduce temporar autonomia. Ideal este ca, pe timp de vară, mașina să fie parcată la umbră, iar iarna în spații protejate.

Evitarea încărcărilor rapide frecvente. Deși încărcarea rapidă este convenabilă, utilizarea frecventă a acestei proceduri poate suprasolicita bateria. În schimb, încărcările lente sunt mai sigure pentru uzul zilnic.

Monitorizarea stării bateriei. Diagnosticarea periodică a stării de sănătate ajută la depistarea timpurie a eventualelor probleme. Monitorizarea stării bateriei poate preveni defecțiunile grave și poate prelungi durata de viață, iar programele anuale de întreținere a vehiculelor electrice ar trebui să includă aceste verificări tocmai pentru a se asigura performanțe optime.

Sistemul de frânare regenerativă

Vehiculele electrice utilizează sisteme de frânare regenerativă pentru a converti energia cinetică generată în timpul frânării în energie electrică, care apoi este stocată înapoi în baterie, sporind eficiența și extinzând autonomia cu 8 până la 25%.

Spre deosebire de sistemele tradiționale de frânare bazate pe frecare ale vehiculelor ICE, frânarea regenerativă captează energia care altfel s-ar pierde sub formă de căldură. În timpul frânării regenerative, motorul electric își schimbă rolul și acționează ca un generator. Când șoferul eliberează accelerația sau apasă pedala de frână, sistemul captează energia cinetică de la roți și o transformă înapoi în electricitate, iar acest proces invers încetinește vehiculul, reîncărcând simultan bateria.

Deoarece frânarea regenerativă asigură o parte semnificativă a forței de frânare, plăcuțele și discurile de frână tradiționale se confruntă cu o uzură redusă. Acest lucru duce la intervale mai lungi între revizii și înlocuiri, reducând în cele din urmă costurile de întreținere.

De asemenea, prin recuperarea energiei cinetice, frânarea regenerativă ajută la îmbunătățirea eficienței energetice generale a mașinii, iar acest proces asigură disponibilitatea unei cantități mai mari de energie pentru propulsie, crescând astfel autonomia.

În sfârșit, utilizarea frânării regenerative reduce dependența de frânele cu frecare, explică specialiștii de la Stedmans Garage. Acest lucru nu numai că minimizează producerea de particule de praf de frână, dar reduce și emisiile asociate cu înlocuirea frânelor.

Sistemele de frânare regenerativă pot avea și dezavantaje. De exemplu, este mai puțin eficientă la viteze mici, deoarece sistemul captează mai puțină energie cinetică. În plus, adăugarea unui motor electric și a componentelor asociate face ca sistemele de frânare regenerativă să fie mai complexe și mai costisitoare decât sistemele de frânare tradiționale.

Actualizări software

Vehiculele electrice depind tot mai mult de sisteme software sofisticate, asemănătoare smartphone-urilor moderne. Software-ul din EV joacă un rol esențial în gestionarea diferitelor funcționalități, de la administrarea bateriei până la sisteme de navigație și de siguranță.

Update-urile regulate de software pot aduce îmbunătățiri semnificative în materie de performanță, eficiență și experiența utilizatorului. În același timp, actualizările software sunt esențiale pentru optimizarea performanței bateriei și a proceselor de încărcare. Ele asigură compatibilitatea cu stațiile de încărcare moderne și pot îmbunătăți viteza de încărcare.

În plus, un sistem eficient de gestionare software poate prelungi durata de viață a acumulatorului prin implementarea unor protocoale de încărcare optime și evitarea descărcărilor profunde. Unul dintre cele mai importante aspecte ale deținerii unui EV este posibilitatea creșterii autonomiei prin actualizări software. Aceste actualizări pot recalibra sistemele vehiculului pentru a spori eficiența, permițând șoferilor să parcurgă distanțe mai mari cu o singură încărcare.

Actualizările software sunt, de asemenea, vitale pentru asigurarea siguranței unui vehicul electric. Ele includ patch-uri critice pentru protecția împotriva amenințărilor emergente. Actualizările „over-the-air” permit implementarea rapidă și convenabilă a acestor patch-uri, reducând riscul atacurilor cibernetice și asigurând siguranța vehiculului și a ocupanților săi.

Acest tip de actualizări le permit producătorilor auto să trimită update-uri software direct către vehicul prin rețele Wi-Fi, eliminând necesitatea vizitelor la service, spre deosebire de vehiculele cu motoare cu ardere internă a căror întreținere presupune prezența fizică.

Sistemul de răcire

Managementul termic eficient este esențial la EV-uri pentru a asigura performanța optimă și longevitatea bateriilor și a componentelor electronice. Spre deosebire de vehiculele cu motoare termice, care se concentrează în principal pe gestionarea căldurii motorului, mașinile cu emisii zero se concentrează pe răcirea bateriei, a componentelor electronice de putere și a motorului.

Previne supraîncălzirea. Sistemul de răcire joacă un rol esențial în prevenirea supraîncălzirii bateriilor și a componentelor electronice, care ar putea duce la reparații costisitoare. La temperaturi ridicate, eficiența bateriei scade deoarece electronii din interiorul ei devin mai excitați, afectând nivelurile de tensiune.

Susține încărcarea rapidă. Încărcarea rapidă generează un plus de căldură, ceea ce face ca o răcire eficientă să fie indispensabilă. Un management termic eficient în timpul încărcării rapide ajută la menținerea sănătății bateriei și asigură funcționarea acesteia în limitele de temperatură proiectate, prevenind suprasolicitarea termică și prelungindu-i durata de viață.

Metode de răcire. Bateriile mașinilor electrice pot fi răcite prin două metode: răcirea cu aer și răcirea cu lichid. Prima dintre acestea implică utilizarea ventilatoarelor pentru a circula aerul prin pachetul de baterii. Deși este mai simplă și mai ieftină, această metodă este mai puțin eficientă în gestionarea temperaturilor ridicate comparativ cu cealaltă metodă.

Răcirea cu lichid presupune circularea unui agent de răcire special prin pachetul de baterii. Această metodă oferă o disipare mai eficientă a căldurii și un management termic mai bun, fiind potrivită mai ales pentru EV-urile de înaltă performanță. Verificările periodice ale nivelului lichidului de răcire și ale componentelor sistemului sunt necesare pentru a asigura funcționarea eficientă a acestuia.

