Un refugiat ucrainean a dezvăluit, pe TikTok, o cină oferită într-o tabără din Giessen, landul german Hessa. Porția, deși considerată mică de unii, este apreciată ca „sprijin gratuit”, scrie TSN.

Un bărbat ucrainean a dezvăluit condițiile de masă dintr-un centru pentru refugiați din orașul Giessen.

Într-un videoclip publicat pe contul său de TikTok, utilizatorul @remont_consultatio a împărtășit imagini cu o cină oferită gratuit refugiaților, stârnind reacții diverse pe rețelele de socializare.

Ce primesc refugiații la cină în Germania?

În imaginile postate, se observă un meniu compus din salată, două felii de brânză, două felii de mezel și pâine.

Autorul videoclipului a comentat că, deși porția poate părea mică pentru unii, trebuie să se țină cont de faptul că centrul găzduiește un număr mare de persoane.

„Dacă cineva spune că e puțin, înțeleg, dar trebuie să știm că acesta nu este un restaurant sau un hotel... Aș vrea să spun că deja faptul că suntem găzduiți aici este un gest frumos. În Ucraina, nici măcar atât nu am primi gratuit”, a declarat bărbatul în înregistrare.

El a adăugat că, dacă această porție nu îi este suficientă, își va cumpăra singur mâncare suplimentară dintr-un magazin.

„E puțin, dar se poate supraviețui”

Părerile utilizatorilor de pe rețelele sociale au fost împărțite. Unii au considerat cina prea modestă, în timp ce alții au subliniat faptul că este important că refugiații primesc hrană gratuită în aceste centre.

„Să ne ferească Dumnezeu, bine că nu am plecat”, a comentat un utilizator. Alții au menționat că, în Germania, masa de seară constă adesea doar în pâine cu unt și gem, iar unii au recunoscut că porția ar putea fi insuficientă pentru un adult.

„Dacă e gratis, atunci e fantastic!„, a scris cineva. „E puțin, dar se poate supraviețui”, a adăugat un alt comentator.

„Aveți dreptate. Important e că există ceva de mâncare”, a fost o altă reacție.

Sprijin și controverse în jurul refugiaților din Germania

Peste 1,35 milioane de ucraineni se aflau în Germania la finalul verii 2026, dintre care aproximativ 6.000 au ajuns în ultimele trei luni.

Totodată, autoritățile germane au avertizat cetățenii ucraineni care beneficiază de ajutor social că datele privind conturile bancare din străinătate vor fi verificate începând cu sfârșitul lunii septembrie.

Cei care au ascuns venituri sau conturi riscă să fie obligați să returneze plățile primite și să achite amenzi.

În ciuda sprijinului oferit, subiectul refugiaților ucraineni rămâne unul sensibil în Germania, fiind adesea dezbătut în spațiul public.