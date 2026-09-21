O dronă a fost detectată de sistemele de supraveghere în spațiul aerian din apropierea României, la o distanță de aproximativ 12 kilometri nord de localitatea Chilia.

Din datele oficiale furnizate în urma monitorizării, drona nu a pătruns în spațiul aerian național.

Incidentul a fost urmărit în timp real de structurile responsabile cu securitatea aeriană, fiind aplicate procedurile standard prevăzute pentru situațiile în care sunt observate ținte la distanțe mici de teritoriul național.

„Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat luni, 21 septembrie, o ţintă aeriană ce evolua la 12 kilometri nord de Chilia, în apropierea graniţei cu România. Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 05.30 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, au anunțat reprezentanții MApN într-un comunicat de presă.

Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă al Poliţiei Aeriene, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situaţiei.

Alerta aeriană pentru nordul judeţului Tulcea a fost ridicată la ora 06.14. Conform autorităților, nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Mai multe fragmente de dronă au fost descoperite duminică, 20 septembrie, plutind în derivă în apele Mării Negre, în Zona Economică Exclusivă a României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN). Fragmentele au fost semnalate de mai multe nave comerciale care tranzitau zona.