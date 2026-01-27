Filmarea, publicată pe 23 ianuarie pe rețelele sociale, arată mașina accelerând până la 320 km/h, în timp ce pe fundal se aude muzică.

Reacția urmăritorilor a fost promptă, utilizatorii au criticat comportamentul periculos al șoferului.

„Un alt pirat al șoselelor, care nu se teme de nimic, postează astfel de clipuri online. De ce? Din lipsă de inteligență sau din convingerea că poliția nu poate acționa”, a fost unul dintre comentariile de pe profilul „Służby w akcji”.

Două zile mai târziu, șoferul s-a trezit cu mașina confiscată de procuratură, care îl identificase. El a răspuns printr-un video în care a criticat decizia de a-i lua vehiculul.

„După consultarea cu avocatul meu, considerăm că măsurile luate sunt exagerate și nejustificate. Este o situație fără precedent, o pedeapsă excesivă, ca într-un astfel de caz să fie confiscată mașina”, a spus acesta.

Pamiętacie BMW, które jechało 320 km/h a młody się tym jarał? Teraz jest smutny i się żali w internecie, bo mu prokuratura samochód zabiera ;)



Brawa dla prokuratury w Chorzowie! Niesamowite, że po naszym wpisie służby tak szybko zareagowały. BRAWO!



Na drogach nie potrzeba… pic.twitter.com/3lUsMhZOGf — Służby w akcji (@Sluzby_w_akcji) January 25, 2026

Totodată, a adăugat că legislația „nu funcționează în spiritul dreptății”.

Pe de altă parte, reprezentanții profilului „Służby w akcji” au lăudat reacția rapidă a procuraturii din Chorzów.

