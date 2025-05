Burger Fest

Festivalul Burger Fest s-a mutat weekendul acesta, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Burger Fest se va desfășura tot la Verde Stop Arena, pe Strada Barbu Văcărescu 162 – 164. Iată programul:

Sâmbătă, 24 mai

12:00 – Acces;

22:00 – Accesul se închide;

22:30 – Ultima comandă;

23:00 – Închidere locație;

Duminică, 25 mai

12:00 – Acces;

18:00 – Festivitate de premiere – Cel mai bun burger;

22:00 – Accesul se închide;

22:30 – Ultima comandă;

23:00 – Închidere locație.

Asian Food Fest

Între 23 și 25 mai, Parcul Titan din București devine gazda celei de-a 5-a ediții a Asian Food Fest, festivalul dedicat bucătăriilor asiatice.

Iată programul:

Vineri, 23 mai: orele 14.00 – 22.00

Sâmbătă și duminică, 24-25 mai: orele 10.00 – 22.00.

Festivalul Căpșunilor

Oamenii sunt așteptați la Festivalul Căpșunilor, care va avea loc în Parcul Izvor, unde standurile vor fi pline de multe preparate delicioase.

Intrarea este liberă.

Strada Armenească Pop-Up: All That Jazz

Oamenii pot participa la Strada Armenească Pop-Up: All That Jazz. Evenimentul are loc pe Strada Armenească, București. Acesta va începe de la 10:00 până la 22:00.

Intrarea este liberă.

Spectacole de operă și teatru

Sâmbătă, 24 mai

Minciuni nevinovate – Teatrul Elisabeta, 14:00

Mă mut la mama – Restaurant Elisabeta, 14:00

Vecini de coșmar – Teatrul Roșu, 17:00

Regina nopții – ARCUB, 19:00

O întâmplare ciudată cu un câine la miezul nopții – TAG Pandora, 19:00

Gigel (Alexandru Popa) – Teatrul Bulandra – Sala Toma Caragiu, 19:00

Cumetrele (Michel Tremblay) – Teatrul Nottara – Sala Horia Lovinescu, 19:00

Eu sunt propria mea soție – Charlotte – Teatrul Mic – Sala Studio (Gabroveni 57), 19:00

Vinovat. Nevinovat. – Teatrul Mic – Sala Atelier, 19:00

Oxygen – Teatrelli, 19:00

Dureri Fantomă – Teatrul de Artă București, 19:00

Bani din cer (Ray Cooney) – Teatrul de Comedie – Sala Radu Beligan, 19:00

În largul mării – Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Pictura, 19:00

Class (Iseult Golden și David Horan) – Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Atelier, 19:00

Extraordinară viață (Mariano Tenconi Blanco) – Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Mică, 19:00

Mama (Florian Zeller) – Teatrul Nottara – Sala George Constantin, 19:30

Ludwig – Teatrul Odeon, 19:30

Bestiar – Teatrul Metropolis, 19:30

Contracte (Mike Bartlett) – Teatrul de Comedie – Sala Studio, 19:30

Alchimistul – Teatrul Apropo, 19:30

Gunoierul – Teatrul Roșu, 19:30

Un spectacol dumnezeiesc (după David Javerbaum) – Teatrul Nou, 20:00

Cum se duce totul dracu – FF Theatre, 20:00

Break of day – Hearth / Casa KERIM, 20:00

Nijinski • Agonie și Extaz – Teatrul Odeon – Sala Majestic, 19:00

Balena (Samuel D. Hunter) – Teatrul Metropolis, 19:00

Duminică, 25 mai

Stăpânul inelelor (După J.R.R. Tolkien) – Teatrul Elisabeta, 14:00

Minciuni nevinovate – Teatrul Elisabeta, 14:00

Dimineața pierdută (Krasovskyi) – Teatrul Național București – Sala Studio, 19:00

Vecini de coșmar – Teatrul Roșu, 17:00

Gigel (Alexandru Popa) – Teatrul Bulandra – Sala Toma Caragiu, 19:00

Cumetrele (Michel Tremblay) – Teatrul Nottara – Sala Horia Lovinescu, 19:00

Eu sunt propria mea soție – Charlotte – Teatrul Mic – Sala Studio, 19:00

Vinovat. Nevinovat. – Teatrul Mic – Sala Atelier, 19:00

Dureri fantomă – Teatrul de Artă București, 19:00

În largul mării – Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Pictura, 19:00

Mama (Florian Zeller) – Teatrul Nottara – Sala George Constantin, 19:30

Ludwig – Teatrul Odeon, 19:30

Bestiar – Teatrul Metropolis, 19:30

Contracte (Mike Bartlett) – Teatrul de Comedie – Sala Studio, 19:30

Alchimistul – Teatrul Apropo, 19:30

Gunoierul – Teatrul Roșu, 19:30

Concerte

Sâmbătă, 24 mai

ShatterFest – Quantic Pub, 17:00

Candlelight Spring: Vivaldis Four Seasons – Palatul Parlamentului, 17:30

Ultimate Slamming Symbiosys | Esophagus (CL) & Traumatomy (RU) – Encore, 19:00

Gypsy Kings Tribute by Victor Rohas Band • La Vita e Brera • Summer Aperitivo – Brera Bucharest, 19:00

Corina Sîrghi – 14thLANE, 19:30

Candlelight Spring: Coldplay & Imagine Dragons – Palatul Parlamentului, 20:00

Silent Concert Șuie Paparude – Jai Bistrot București, 20:00

Norig & Django Sound | Plaisir damour – Teatrul Godot, 20:00

Red Parlament – Hard Rock Cafe, 21:30

Duminică, 25 mai

Concert Simfonic: Mozart și Beethoven – Ateneul Român, 18:30

Băieții Veseli – Hard Rock Cafe, 21:30

Seară de jazz cu Luiza Zan și band – 14thLANE, 19:30

Expozițiile din weekend

Sâmbătă, 24 mai

„Oamenii și Orașul” – Octavian Pavel – Muzeul Municipiului Bucureşti – Palatul Suțu, 9:00

Primii Cantacuzini – Muzeul Municipal București – Palatul Suțu, 10:00

Portretul: Imagine şi Oglindire – Muzeul Municipal București – Palatul Suțu, 10:00

Omul Aman – Muzeul Theodor Aman, 10:00

All Our Todays – MARe – Muzeul de Artă Recentă, 11:00

Ioan Andreescu | Adevărul și imaginația – Art Safari, 12:00

Ion Țuculescu | Geniul amator – Art Safari, 12:00

Pictori români uitați – Art Safari, 12:00

Young Blood 4.0 – Art Safari, 12:00

Împotriva curentului – Art Safari, 12:00

From Lab to Life – Art Safari, 12:00

Flori. De la Luchian la Câlția – Art Safari, 12:00

Duminică, 25 mai

Oamenii și Orașul – Muzeul Municipiului București – Palatul Suțu, 9:00

Primii Cantacuzini – Muzeul Municipiului București – Palatul Suțu, 10:00

Portretul: Imagine și Oglindire – Muzeul Municipiului București – Palatul Suțu, 10:00

Omul Aman – Muzeul Theodor Aman, 10:00

All Our Todays – MARe – Muzeul de Artă Recentă, 11:00

Ioan Andreescu | Adevărul și imaginația – Art Safari, 12:00

Ion Țuculescu | Geniul amator – Art Safari, 12:00

Pictori români uitați – Art Safari, 12:00

Young Blood 4.0 – Art Safari, 12:00

Împotriva curentului – Art Safari, 12:00

From Lab to Life – Art Safari, 12:00

Flori. De la Luchian la Câlția – Art Safari, 12:00

Alte festivaluri din weekend

Romanian Design Week 2025 – Strada Benjamin Franklin 10

(vineri și sâmbătă ora 10:00, iar duminică ora 11:00)

BBB 2025 Around the World – Hala Laminor, ora 18:00

Proiecții de film

Back to Cinema #2 – Cinema Europa, 17:30

Petrecerile din weekend

Sâmbătă, 24 mai

Casete și CD-uri // The Festival 2025 // 2 scene // 11 artiști // 4DJs – Parc Herăstrău la Berăria H, 20:00

Mi-e Dor De Vama Veche Party – B52 The Club, 21:00

Atipic – Dubfire b2b Priku | Franco Cinelli b2b Arapu | DumitrEscu – Galeria Senat, 22:00

ctrl Nights: ctrl x Tryouts London: DECIUS [UK][LIVE], Danny McLewin [UK], Ellie Stokes [UK] & more – Control Club, 22:00

Duminică, 25 mai

Free Jam Session & Open Mic, nJOY, București, 17:30

Live Cooking Station | Pasta Experience, naive, 18:00

Karaoke de duminică, Paque Bistro&More, 20:00

De asemenea, Programul „Străzi deschise, București – Promenadă Urbană” a revenit pe Calea Victoriei din aprilie, cu spectacole stradale, seri de dans, concerte live, ateliere pentru copii, activități recreative, până pe data de 12 octombrie.

