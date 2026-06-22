„Domeniul naval este unul dintre domeniile cu cele mai mari salarii din România. Șantierele navale și companiile din domeniu concurează pentru un număr limitat de specialiști, iar formarea de noi profesioniști nu ține întotdeauna pasul cu cererea. Din acest motiv, angajatorii oferă salarii mai atractive, bonusuri și beneficii suplimentare pentru a atrage și păstra personalul cu experiență”, explică Roxana Drăghici, șefa de vânzări a eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

Proiecte internaționale

„În același timp, industria navală trece printr-un proces de modernizare. Digitalizarea proiectării, automatizarea unor procese de producție și accentul pus la nivel european pe eficiență energetică și reducerea emisiilor determină o cerere tot mai mare pentru competențe tehnice avansate, iar cei care au aceste competențe sunt tot mai căutați pe piața muncii. Un avantaj specific acestui domeniu este posibilitatea de a lucra pe proiecte internaționale sau în colaborare cu companii din alte țări. Acest lucru se traduce prin venituri suplimentare și oportunități de dezvoltare profesională care depășesc granițele pieței locale”, mai spune Drăghici.

16.300 de locuri de muncă, pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 16.300 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 6.000 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi.

Până în prezent, peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

Trustul de presă Ringier, care publică ziarul Libertatea, deține și platforma eJobs.

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