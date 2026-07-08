„Ce a fost summitul de la Haga de anul trecut? A fost o încercare de reechilibrare a contribuţiilor de securitate între Statele Unite şi ceilalţi parteneri şi dacă aţi văzut proiectul de declaraţie a summitului acestuia, o să vedeţi că în mai multe locuri se vorbeşte de contribuţia Canadei şi a statelor europene. Suntem pe traseul bun pentru echilibrare” a spus Nicuşor Dan, aflat la Ankara pentru Summitul NATO.

„Acum, parte din contribuţia care se cuantifică în bani este şi prezenţa trupelor americane în Europa. Şi bineînţeles că asta o să fie o discuţie pe termen scurt, mediu şi lung din momentul ăsta. Reechilibrare înseamnă inclusiv asta. Însă prin faptul că se vorbeşte expres de ameninţarea rusă, eu în momentul acesta nu văd un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic”, a adăugat el.

Șeful statului a mai fost întrebat de atmosfera de la dineul de început al summitului NATO, după ce preşedintele american i-a acuzat pe aliaţi de lipsă de loialitate şi dacă a simţit că a planat o atmosferă de ruptură transatlantică.

„Nu, deloc. E o diferenţă tot timpul între politici şi oameni. Adică oamenii socializează, discută, râd. Ăsta este limbajul social în perioada pe care o trăim. Şi una e una, alta e alta. Dar aseară a fost o atmosferă destinsă”, a mai declarat preşedintele României.





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