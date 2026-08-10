„Dacă în trecut o bună parte din activitatea de PR se concentra pe relația cu presa și obținerea de vizibilitate, astăzi specialiștii trebuie să gestioneze comunicarea pe mai multe canale și să demonstreze mai clar impactul muncii lor asupra businessului. Pe măsură ce cresc experiența și responsabilitățile, salariile devin mai competitive, în special pentru specialiștii care pot gestiona relații cu clienți importanți, campanii complexe sau situații de criză”, explică Raluca Dumitra, șefa de marketing la eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

„La nivel senior, experiența în strategie și capacitatea de a consilia managementul pot face o diferență importantă în nivelul de remunerare. Pe lângă salariu, companiile și agențiile oferă frecvent bonusuri, traininguri, acces la evenimente de profil și posibilitatea de a lucra cu branduri și proiecte diverse. Există și oportunități de freelancing și consultanță pentru specialiștii cu experiență și un portofoliu solid de clienți”, mai spune aceasta.

14.000 de locuri de muncă pe eJobs

În prezent, pe eJobs sunt disponibile peste 14.000 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 8.700 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi. Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

Trustul de presă Ringier, care publică ziarul Libertatea, deține și platforma eJobs.

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