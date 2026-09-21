Ce salarii se câștigă în domeniul logisticii? Cât primește un lucrător la depozit vs un manager

Un lucrător la un depozit încasează lunar un salariu net de 3.500 de lei, un agent de logistică primește 5.000 de lei, în vreme ce un specialist în domeniu are 5.200 de lei, arată datele Salario, comparatorul de salarii realizat de eJobs.

Concomitent, un manager câștigă 10 000 de lei net pe lună, mai arată informațiile.

„Logistica este unul dintre domeniile în care cererea de personal rămâne ridicată în România, iar piața din 2026 arată destul de clar de ce. România continuă să atragă investiții în spații industriale și logistice, dar companiile sunt mai atente la costuri și la eficiența operațiunilor, ceea ce pune presiune atât pe angajatori, cât și pe specialiști”, arată Raluca Dumitra, șefa de marketing din cadrul eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

Variații în funcție de job

Salariile din acest domeniu diferă mult în funcție de rol. „Pentru pozițiile operaționale, precum lucrătorii în depozit, operatorii logistici sau stivuitorii, veniturile sunt influențate de experiență, programul de lucru și sporurile pentru ture. La nivelul următor, coordonatorii de transport, plannerii, specialiștii în supply chain și managerii de logistică pot ajunge la venituri semnificativ mai mari, mai ales atunci când gestionează echipe, flote sau operațiuni complexe. Lipsa oamenilor pentru anumite roluri menține presiunea asupra salariilor și îi determină pe angajatori să folosească, în funcție de rol, bonusuri, sporuri, transport, tichete de masă sau alte beneficii pentru a atrage și păstra oamenii”, mai arată aceasta.

„În zona de supply chain, companiile caută tot mai mult specialiști care pot lucra cu date, prognoze de cerere, stocuri și sisteme de management al depozitelor. Pentru angajați, asta înseamnă că experiența practică rămâne importantă, dar competențele digitale pot face diferența la următorul pas în carieră”, punctează Dumitra.

17.800 de locuri de muncă disponibile pe eJobs

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 17.800 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 9.300 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de utilizatorii săi. Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.