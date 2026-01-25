Fenomenul rar, dar posibil al „copacilor explozivi”

Pe rețelele sociale au apărut numeroase zvonuri legate de acest „super viscol”. Unul dintre cele mai discutate este că frigul extrem ar putea face copacii să „explodeze”.

Un videoclip postat pe platforma X de utilizatorul Joshua Barzon, care pretindea că arată un copac „explodând” din cauza frigului, a strâns peste 500.000 de vizualizări. Cu toate acestea, materialul video pare să fi fost generat cu ajutorul unei inteligențe artificiale, conform sursei citate.

I posted this video of “exploding trees” and it hit 500K+ views. Then I saw a Community Note saying its AI-generated. If thats true, my bad. I never want to mislead anyone, so I deleted the original and Im reposting with a disclaimer. Either way, its a pretty crazy clip! pic.twitter.com/2zXKIKDdpP — Josh Barzon (@JoshuaBarzon) January 23, 2026

Deși videoclipul este fals, fenomenul «explodării copacilor» există cu adevărat, deși este extrem de rar. Experții îl compară cu șansele de a câștiga la loterie. Potrivit lui Blick, fenomenul apare în condiții de frig extrem și schimbări bruște de temperatură după îngheț sever.

John Seiler, fiziolog al arborilor la Universitatea Virginia Tech, explică pentru CNN că „la temperaturi foarte scăzute, rășina din copaci se poate dilata sau contracta rapid. Aceasta poate genera o presiune internă atât de mare încât scoarța sau lemnul copacului se crăpă brusc”.

Fenomenul, cunoscut sub denumirea de „fisuri de îngheț”, este adesea însoțit de un zgomot puternic, asemănător unui foc de armă.

Deși sunetul poate fi înfricoșător, Seiler asigură că „nu este periculos. Nu sar așchii de lemn, iar copacul nu moare chiar dacă scoarța se crapă”.

Expertul a comparat fenomenul cu o doză de cola uitată în congelator: „Se sparge din cauza presiunii, exact cum se întâmplă cu copacul”.

Alte fenomene curioase ale frigului extrem

Un alt fenomen neobișnuit cauzat de temperaturile scăzute este „cutremurul de îngheț” sau „frostquake”. Acesta se produce atunci când solul îngheață și se contractă puternic, provocând crăpături în gheața subterană. Procesul are loc rapid și produce un zgomot puternic, iar în unele cazuri, solul poate chiar să vibreze.

Totuși, experții subliniază că o amenințare mai mare o reprezintă greutatea zăpezii și a gheții care se acumulează pe crengile copacilor. Ramurile grele pot cădea, provocând pagube semnificative mașinilor, caselor sau chiar răni grave oamenilor.

Deși astfel de fenomene sunt rare, condițiile meteorologice extreme din acest weekend în SUA aduc în prim-plan curiozități naturale neobișnuite. Pentru mai multe informații despre aceste fenomene, Blick oferă explicații detaliate despre cauzele și efectele lor.

