În anul 2022, Octavia Geamănu a fost înlocuită la Observatorul de Weekend pe care îl prezenta la Antena 1 cu Irina Ursu. Prezentatoarea a acuzat postul de televiziune că nu a anunțat-o înainte că va fi scoasă de pe post, ci ar fi pus-o în fața faptului împlinit.

Ulterior, timp de nouă luni, ea a mers în redacție, până în martie 2023, când a fost concediată. După toate întâmplările, Octavia Geamănu a dat în judecată Antena 1, postul unde a lucrat timp de 18 ani de zile. Trei procese are pe rol și nu se gândește să renunțe la vreunul dintre ele.

Pe rețelele de socializare, ea a anunțat că luptă să îi se facă dreptate. „Nu a fost o decizie luată la nervi sau sub impulsul momentului. Sunt un om rațional și așa am fost întotdeauna. Părinții mei m-au învățat să gândesc înainte să acționez, indiferent de situație. Așa că am cântărit îndelung această situație și într-un final am decis ce am decis.

„Am toată răbdarea din lume și am toată încrederea în justiție și în echipa mea de avocați minunați”

Ce vreau să vă spun e că îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi când mă trezesc pentru sentimentul că dacă aș da timpul înapoi aș face totul la fel. Și mă gândesc că atunci când ești împăcat cu tine, cu alegerile tale, cu tot ceea ce ai făcut, nu are cum să nu fie bine, în cazul de față să-mi dea dreptate instanța într-un târziu, când se vor încheia toate cele trei procese care au pauze interminabile între termene.

Recomandări STENOGRAME. O polițistă locală din sectorul 1 arestată în dosarul șpăgilor a sărit pe geam, ca să scape de mascați. „Vino și ia-mă, că mă ridică”

Am toată răbdarea din lume și am toată încrederea în destin, în Divinitate, în justiție și în echipa mea de avocați minunați. Am spus de la început că o să lupt până-n pânzele albe oricât ar dura”, a afirmat Octavia Geamănu pe pagina sa de Instagram, conform Unica.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Octavia Geamănu: „Nu e ușor să treci prin tot ce am trecut eu”

Octavia Geamănu a dezvăluit și că nu i-a fost deloc ușor din momentul în care a decis să dea în judecată Antena 1, însă a fost mereu susținută de fanii ei. „Nu e ușor să treci prin tot ce am trecut eu. Pe de o parte e adevărat că sunt situații în care Dumnezeu îți dă o putere fabuloasă ca să traversezi anumite momente și El e acolo lângă mine de când am decis să merg pe acest drum și doi, mare parte din putere mi-am luat-o de la voi, cei care mi-ați fost alături în acea perioadă în care stăteam în redacție de la 8 la 5 aiurea-n tramvai, de fiecare dată când deschideam rețelele de socializare vedeam cum mă încurajați cu gânduri bune în continuu”, a mai afirmat ea.

Recomandări Procesul dealerului de droguri „Maru”. Vlad Pascu “i-a turnat” în instanță pe Tudor Duma și pe un dealer poreclit „Doctorul”, care lucrează la Spitalul de Urgență Floreasca

„Cred că rușine ar trebui să le fie celor care se cred cine se cred în mintea lor, nu nouă, celor care luptăm pentru dreptate și adevăr. Cum s-ar spune, rămâneți aproape pentru că spectacolul continuă cu un viitor update”, a încheiat Octavia Geamănu.

Urmărește-ne pe Google News